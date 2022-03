Siete tesis sobre Ucrania y la OTAN por las que nos dirán amigos de Putin

1. El origen y responsabilidad de esta guerra (aunque la intolerable intervención militar haya sido de Putin, dicho desde el primer momento para que no se nos tache de Putinfilo) es de EEUU y de la OTAN. Pero decir esto hoy, es revolucionario y motivo suficiente para que todo el mundo te acusa de apoyar a Putin. A este extremo de ignorancia y manipulación hemos llegado.

No seré yo quien lo demuestre, ni voy a nombrar a Podemos, que se ha quedado prácticamente solo como partido defendiendo el “No a la Guerra”, el “No a la OTAN” y el “No al envío de armamento letal a Ucrania”. Ni tampoco a las CCP y diversos grupos de la llamada Iglesia de Base española, que lo hemos dicho claramente.

Os lo haré comenzando por el artículo del brasileño Jeferson Miola titulado “La expansión de la OTAN como origende la crisis. La utilidad de la OTAN y su expansión parafavorecer la hegemonía estadounidense es unaparte inicial del actual conflicto bélico (…)esta alianza, que es un brazo militar estadounidense en el Atlántico Norte, debería haberse extinguido en el mismo momento en que desapareció el Pacto de Varsovia, en febrero de 1991”.

2. Esta guerra se podía haber evitado.Así lo han señalado de una manera que no seré yo quien les corrija, ni añada, Noam Chomsky, Atilio Boróno Ignacio Ramonet, pero a los Estados Unidos no le interesaba y antes bien la alentó y provocó. Obviamente que decir esto también es revolucionario y motivo de que te acusen de defender a Putin y/o te cierren el blog.

El mundialmente conocido intelectual estadounidense Noam Chomsky, en una entrevista dada al Portal TruthOut, planteó como una clave decisiva en torno del conflicto entre Rusia y Ucrania, la expansión de la OTAN en la Europa del Este, lo que significó el traslado de armamento, tecnología militar y militares hacia la frontera rusa, algo que, por lo demás, rompía compromisos establecidos formalmente y los acuerdos de Minsk. (…) También señaló que “Francia y Alemania, países claves dentro de la Alianza, vetaron el ingreso de Ucrania a la OTAN precisamente para evitar un conflicto como el que finalmente estalló esta semana”.

Por su parte el periodista y escritor español, Ignacio Ramonet, al ser entrevistado por Patricia Villegas para TeleSUR decía: “Esta situación era evitable, hay que decir las cosas como son. Lo que Putin ha reclamado con insistencia es que se le garantice a Rusia que Ucrania no va a ser parte de la OTAN. En otras palabras, que se le garantice a la Federación Rusa que no van a llegar al territorio de Ucrania, a la frontera con Rusia, armas nucleares que van a poner en peligro la seguridad de Rusia” (…) “La OTAN ha planteado la instalación de armamento en diferentes naciones para “garantizar” su seguridad, pero “eso pone en peligro la seguridad de otros países, en particular de Rusia. Esto era evitable, Putin lo repitió con insistencia y se lo ha dicho a los diferentes jefes de Estado o primeros ministros, sí, sentémonos en torno a una mesa y firmemos un documento de no extensión” ¿Por qué no se ha hecho ni trabajado la vía diplomática?

Finalmente el sociólogo argentino, Atilio Boron, escribió una columna en el diario Página12,en la que decía que “Si la OTAN se estableciera en Ucrania, sus misiles tendrían la capacidad de atacar ciudades como Moscú o San Petersburgo en 5 o 7 minutos, según el misil. Putin consideró inaceptable esa amenaza a la seguridad nacional rusa y se preguntó cómo reaccionaría Washington si su país instalara bases militares en la frontera de Estados Unidos con México o Canadá” ¿Por qué no nos lo preguntamos nosotros?... De hecho ya pasó y Rusia retiró sus misiles de Cuba para evitar una posible 3ª Guerra Mundial. Por eso termina el argentino diciendo ““Se ensañaron en un peligroso ‘bullying’ con Putin y los resultados están a la vista. Una tragedia que podría haberse evitado y ante la cual no hay neutralidad posible: hay un bando agresor: Estados Unidos y la OTAN, y otro agredido, Rusia. En esto no puede haber confusión alguna”.

3. Mandar armas a un pueblo sin formación es un error y un crimen que ni para la guerra, ni altera la correlación de fuerzas, ni lo recomiendan militares libres. José Enrique Ayala o Francisco José Gan son buen ejemplo de ello. pero casi todos los medios dicen lo contrario y hasta han logrado intimidar a un Presidente Como Pedro Sánchez que ha cambiado de postura. Pregúntate a quién beneficia y a quien perjudicará. ¿De verdad que enviar armas y azuzar la guerra es la mejor solución?... La única postura contraria en España, que es la de la Paz –ojo-, está siendo criminalizada y ridiculizada.¡Cómo me acuerdo de los profetas!

4. Si sacas los 8 años de guerra de Ucrania en el Donbass, eres pro-ruso. ¿Lo callamos entonces? Han sido 14.000 los rusos muertos en las repúblicas de Donesk y Lugansk a manos del gobierno ucraniano que ha masacrado a la población civil para intentar un genocidio de los rusos en Ucrania. ¿Alguien se atreve a negarlo?... Y si esto pasa desde 2014, ¿por qué nos lo han silenciado y ahora se cierran los medios rusos por supuesta propaganda y a quienes lo contamos, nos capan los vídeos?

5. Si hacemos el “Recuento oficial de las invasiones estadounidenses” comprobaremos que sólo EEUU tiene los ominosos récords Guinness de superar con creces las 300 invasiones militares por todo el mundo, el único país que tiene 800 bases militares por los 5 continentes y el único que arrojó 2 bombas atómicas sobre Japón. ¿Por qué recordar estos hechos significaría estar a favor de Putin? Todo esto –señala Atilio Borón en Rebelión.org- “es digno de ser tenido en cuenta en momentos en que la aplastante mayoría de los medios de comunicación y las redes sociales controladas por el imperio se empeñan en demonizar a Rusia como un país agresor cuando ha sido reiteradamente invadido por sus vecinos europeos (Polonia, Lituania, Suecia, Francia, Alemania, entre los casos más importantes) y, al revés de Estados Unidos, no cuenta con esas ochocientas bases militares ni jamás arrojó dos bombas atómicas sobre dos indefensas ciudades japonesas".

6. Las guerras sólo benefician a los de siempre, que son los magnates y sus negocios, mientras el pueblo es el que siempre sufre las devastadoras consecuencias del conflicto dando lugar tanto a las crisis humanitarias como a las económicas. “Para los empresarios sin escrúpulos, la guerra es una oportunidad, por eso son fieles a esa famosa máxima de «todo es caos bajo las estrellas, la situación es inmejorable»”, advierte en su videoblog la directora de LÚH!, Dina Bousselham, que insiste en que las consecuencias de la guerra las pagan “las miles de personas inocentes con su propia vida”, y también, debido a la caída de la economía mundial, “se pagan con el sudor y lágrimas de la clase trabajadora.

7. El movimiento Europeo por la Paz que acaba de nacer es una semilla de esperanza Protagonizado inicialmente por la líder de Podemos Ione Belarra, junto al líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, y el ex líder del Partido Laborista británico Jeremy Corbyn, conocido por su participación contra la guerra de Irak y su campaña de solidaridad con el pueblo palestino.