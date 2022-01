España destaca en la lista de los países europeos más saludables, con Finlandia en primer lugar Palma de Mallorca tiene la tasa más baja de mortalidad por enfermedades cardíacas en España Redacción

lunes, 31 de enero de 2022, 10:10 h (CET) La salud es importante y, para preservarla, muchos siguen dietas de moda, realizan rutinas de ejercicio y cambian de estilo de vida, ¿pero qué países están teniendo más éxito en esta búsqueda del bienestar? Para encontrar los lugares que promueven y practican hábitos saludables, Reebok ha analizado la incidencia de hábitos negativos como fumar y beber, así como los niveles de actividad física y la salud resultante en diferentes países y ciudades de Europa.

Si bien la mayoría de los países con las mejores condiciones para una vida saludable se encuentran en el norte -países escandinavos generalmente-, los climas soleados de España, sus niveles de atención sanitaria y una esperanza de vida alta colocan al país ibérico en la sexta posición de la clasificación general.



El mejor país para vivir de forma saludable, sin embargo, es Finlandia, donde el tiempo dedicado a actividades físicas es alto y las tasas de mortalidad causadas por diabetes y enfermedades cardíacas son bajas. Quizás no sea una coincidencia que el nivel de felicidad en este país nórdico sea el más alto de todos los países del estudio, aunque su esperanza de vida sea ligeramente inferior a la de Suiza y Suecia.



Suiza presenta una tasa más baja de mortalidad causada por enfermedades cardíacas que la mayoría, con solo 47,47 muertes por cada 100.000 personas, así como una tasa de mortalidad baja relacionada con el cáncer.



Otros territorios de habla alemana, como Austria y Alemania, también se encuentran entre los 15 mejores países del estudio. Los austríacos, por ejemplo, se benefician de un amplio acceso a la atención médica y niveles más altos de felicidad, así como tasas más bajas de mortalidad causada por enfermedades cardíacas. Sin embargo, presentan más muertes causadas por la diabetes y niveles moderados de fumadores.



Alemania lucha contra el sedentarismo, con una tasa alta de personas que no realizan suficiente actividad física con regularidad. Sin embargo, el país cuenta con buenos niveles de salud y felicidad, así como una esperanza de vida alta.



El último país de la clasificación es Hungría, donde la mortalidad por cáncer llega a 175 personas por 100.000 habitantes, niveles de obesidad que se ubican entre los más altos de Europa (superados solo por Malta) y un acceso mínimo a la atención médica.



Palma de Mallorca destaca por tener la tasa más baja de mortalidad por enfermedades cardíacas en España

Para quienes buscan mantenerse saludables en España, Palma de Mallorca cuenta con la tasa de mortalidad más baja relacionada con enfermedades cardíacas, con solo 1,5 casos por cada 100.000 personas, así como los niveles más bajos de obesidad, con solo el 11,7% de la población considerada obesa. Palma de Mallorca también tiene la prevalencia más baja de cáncer, con 503 casos por cada 100.000 personas.



En el extremo opuesto de la tabla, Palmas de Gran Canaria presenta la tasa más alta de mortalidad causada por diabetes, así como una de las tasas de mortalidad más altas por enfermedades cardíacas y uno de los menores porcentajes de acceso a la atención sanitaria.



Barcelona se ubica ligeramente por encima de los rangos medios en el quinto lugar, impulsada por la baja tasa de mortalidad por diabetes y sus cifras de obesidad moderada. La capital catalana, sin embargo, presenta pocas búsquedas mensuales en internet relacionadas con hábitos saludables.



Dos posiciones arriba encontramos a Madrid, la segunda ciudad española con la mayor esperanza de vida, después de Málaga, y la segunda con el menor número de fumadores, después de Vigo. Madrid también tiene la tasa de mortalidad más baja por diabetes, con solo 12,8 casos por cada 100.000 habitantes.

