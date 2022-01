La primera víctima de una guerra es la verdad Irak tiene armas de destrucción masiva y Rusia invadirá Ucrania, son las mismas mentiras Luis Ángel Aguilar

viernes, 28 de enero de 2022, 08:58 h (CET) Este es un breve resumen de algunas de las mentiras utilizadas -como falsa bandera- para justificar las últimas guerras de los EEUU.

Hace más de 8 años publiqué en éste mismo blog de La Terca Utopía, la entrada titulada “Siempre que hubo una guerra, se vendieron antes las mentiras”, donde ya hablábamos de ello. Ahora, a modo divulgativo y para tratar de contrarrestar -siquiera mínimamente- las grandes mentiras que los medios de desinformación masiva replican, vamos a resumir algunas de esas mentiras más sonadas y sus terribles consecuencias de las últimas guerras americanas.

Imposible referir las 64 guerras que recoge la Wikipedia, ni remontarnos a 1945, a los 75 años de Hiroshima y Nagasaki, (inicio de la llamada guerra fría contra la URSS), a la guerra de China o la de Corea con más de 3 millones de muertos o la de Indonesia, Guatemala, Líbano, Libia… (aunque en el vídeo adjunto de Sara Rosenberg hay buenas referencias a estas 2 bombas nucleares en nombre de la Paz y la Democracia), pero como botón de muestra será más que suficiente.

1. Como supuestamente Vietnam del Norte atacó 2 destructores USA en la bahía del Tonkin (mentira verificada después), en 1964 se montó la Guerra de Vietnam y que en defensa de la Paz y la Libertad. Total 9 años y millones de víctimas, malformaciones genéticas (agente naranja), enormes problemas sociales.

2. Como supuestamente en Granada -esa pequeña isla del Caribe- estaba construyendo una base militar soviética (mentira inventada por Reagan) en 1983 se monta la Guerra de Granada que supuso una enorme represión y el restablecimiento de la influencia de Washington.

3. Como supuestamente había que detener al presidente Noriega por tráfico de drogas (mentira creada por la CIA que lo aupó), se monta en 1989 la Guerra de Panamá, que tuvo como consecuencia los entre 2.000 y 4.000 civiles muertos por los bombardeos de EEUU.

4. Como supuestamente los iraquíes robaron las incubadoras de la maternidad de Kuwait City (mentira inventada por Ok.Diario, perdón, por una agencia publicitaria pagada por el emir de Kuwait) en 1991 se arma la Guerra de Iraq, con miles de víctimas y el correspondiente embargo USA. Sin contar las dos guerras del golfo.

5. Como supuestamente el ministro de Sanidad de Francia, Bernard Kouchner aparecía como héroe de una intervención humanitaria y EEUU quería tapar que 4 sociedades USA compraron el suelo somalí por su petróleo, se lía la Guerra en Somalia en 1993, dando como resultado una hambruna y caos interminable de toda la región por mor de los EEUU.

6. Como supuestamente la empresa estadounidense RuderFinn y el francés Bernard Kouchner controlaban supuestos campos serbios de exterminio (mentira pues eran para el intercambio de prisioneros), en 1992 tanto Berlín como los EEUU montan la Guerra de Bosnia para romper Yugoslavia y controlar el Danubio y los Balcanes. Total más de 3 años de una guerra brutal con 100.000 víctimas (entre civiles y militares) y 1.8 millones de desplazados.

7. Como supuestamente los serbios cometieron un genocidio sobre los albaneses de Kosovo (mentira ya que fue la propia OTAN) se monta en 1999 la Guerra de Yugoslaviapara dominar los Balcanes y consecuentemente se instalauna base militar estadounidense en Kosovo que costó 2.000 víctimas ocasionadas por los bombardeos de la OTAN y la destrucción del país para plantar allí bases y bancos americanos.

8. Como supuestamente Bush tenía que vengar el ataque del 11-S a las torres gemelas y capturar a Bin Laden (mentira pues nunca se probó lo de Al Qaeda y los talibanes ya propusieron su extradición), en 2001 se materializa la Guerra de Afganistán por la invasión de los EEUU. En lugar de destruir Al Qaeda, apartar a los talibanes del poder y rehacer la nación, el resultado fue una larga ocupación y guerra de 20 años, unos 900.000 muertos (EEUU reconoció 2.500 militares suyos).

9. Como supuestamente Sadam Husein escondía peligrosas armas de destrucción masiva (mentira cochina que hasta Aznar nos vendió en España con el trio de las Azores, cuando fue la propia Casa Blanca la que ordenó a sus servicios que falsificaran y fabricaran las pruebas), en 2003 se montan la Guerra de Iraq, que como bien sabemos duró 8 años, sumió en la crueldad y miseria a todo el pueblo, dejó a las mujeres relegadas a la sumisión y el oscurantismo y supuso el llamado genocidio iraquí con más de un millón y medio de muertos .

10. Y como supuestamente Chávez apoyaba el terrorismo, importaba armas y era un dictador (mentiras iniciales), aunque de lo que se trataba era de que EEUU controlara el petróleo y los demás recursos de toda América Latina, en 2008 se monta el embargo y Guerra de Venezuela, con las consecuencias que hoy ya sabemos de sobra. Por no hablar de la Guerra y bloqueo anterior de Cuba. Todo ello, eso sí, en nombre de la democracia y “la libertad duradera”. (Ver “10 guerras, 10 mentiras mediáticas: Pequeño inventario de la desinformación” de Michel Collon y Caty R. en Rebelión.org).

Ahora ya han divulgado que “Rusia quiere invadir Ucrania” (burda mentira mediática porque ni puede, ni quiere)… pero esta vez va a ser que no (O eso esperamos, aunque teniendo en cuenta que en la actualidad tenemos abiertos una decena de conflictos armados (Afganistán, Yemen, Corea del Norte, Sáhara Occidental, el Sahel, Venezuela, Camerún, República centroafricana, Etiopía, Siria, Mozambique, o la guerra Palestino-Israelí), no sé si podemos ser tan optimistas.

Mi compromiso -como buen manchego- es tratar de “desfacer” estos entuertos destapando estas mentiras mediáticas -que os ruego difundáis- porque así amplificaremos activamente a nuestros sempiternos gritos “NO A LAS GUERRAS”. NO A LA OTAN”.

Para terminar os dejo este imprescindible vídeo de la tucumana Sara Rosenberg “Vamos a contar mentiras” Hablando sobre el conflicto de Ucrania y más cosas. Sobre los falsos positivos, las falsas banderas, y las mentiras de la guerra: https://www.youtube.com/watch?v=h1ziDLNgL5o&t=357s

Para saber más. ver mi última reflexión sobre el tema en este mismo blog ¿La OTAN tiene algún sentido, hoy? ¿Hay bases rusas en el Caribe amenazando a EEUU o -más bien- hay bases americanas en Ucrania apuntando a Rusia?

