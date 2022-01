Las macrofechorías de un macrogobierno ¿Dónde está la justa distribución de todos los recursos para que todos los españoles seamos iguales? Gabriel Muñoz Cascos

viernes, 14 de enero de 2022, 09:41 h (CET) No ha pasado un día en calma en nuestra quería España, desde que un macrogobierno de macroinútiles, tomó las riendas de un macroejecutivo que no hace nada más que perjudicar a todos y cada uno de los habitantes de este inigualable país. El manijero es un hombre cateto, sin principios, plagiador, embustero y ególatra, que solo actúa para seguir sentado en un sillón que no merece, ni merecemos sufrir los españoles. Está en manos de todas las formaciones que aspiran a romper España para instalar un comunismo estaliniano a las órdenes de gentes como Ortega, Maduro, López Obrador y compañía, todos ellos -a su vez- subsidiarios de Putin y de Xi Jinping.

El ministro de Consumo, por ejemplo, además de ser un indocumentado, está perjudicando tanto a los ganaderos, a los fabricantes de juguetes y a quienes crean empleo, que no hay ningún sector de la sociedad que le defienda. La ministra de Hacienda, otra indocumentada y embustera, junto a la de Economía, están distribuyendo los fondos de la UE como a ellas se les antoja. Iceta, más de lo mismo.

¿Dónde está la justa distribución de todos los recursos para que todos los españoles seamos iguales? Podríamos pasar revista a los demás ministros y, salvo un par de ellos, sus ministerios funcionan de una manera anárquica y desequilibrada.Tezanos sigue con sus "predicciones" prefabricadas, para trastocar la realidad y así vamos tirando. Mientras tanto el manijero, ya ha anunciado a bombo y platillo, tres o cuatro veces, el "fin del virus": ¡Mentira! Prometió que el "precio de la luz sería igual a 2018": ¡Mentira! Aseguró que había salvado a 450.000 personas de morir del Covid-19: ¡Mentira! Dijo que no habría inflación: ¡Mentira! Pronosticó un crecimiento para el próximo año del 6,5%: ¡Ya lo han desmentido: Europa, el Banco de España, ¡el Banco Mundial y las Organizaciones Empresariales! Estará si acaso ¡dos puntos abajo! Pero, eso sí, el Falcon está a pleno rendimiento porque él quiere que, tan útil, apetecible y progresista-ecologista medio de transporte, no pare un solo día.

