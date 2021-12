​La esperanza es un acto de confianza en uno mismo

He realizado un recorrido por las calles, de mi Masaya florida-Nicaragua-, y por recovecos de mi mente en dónde me he encontrado un sin fin de cosas, situaciones de diversas índoles, que me han hecho retroceder el tiempo. Y. Con garbo de tiempo, me detuve por unos instantes, y rebusqué aún más, logrando comprender que, desafortunadamente vivimos en un mundo que cada día se va aniquilando, pero siempre existe una fe-esperanza-para todos los tiempos y para todos...



Rubén Darío ilustra en su obra letrística Prosas Políticas y en el tema ¿Por qué? dice así: "Oh, Señor! el mundo anda muy mal. La sociedad se desquicia. El siglo que viene verá la mayor de las revoluciones que han ensangrentado la tierra. ¿El pez grande se come al chico? Sea; pero pronto tendremos el desquite. El paupérrimos reina, y el trabajador lleva sobre sus hombros la montaña de una maldición". (Pág. 35. Ediciones Culturales (ENIEC) Ministerio de Cultura, Managua Nicaragua, segunda edición 1983). No se puede pasar por alto estas hermosas ideas-advertencia- en este mundo desquiciado y repleto de tropelías de unos contra otros.

Por ejemplo. En esta era pandémica, las enfermedades, las guerras de todo tipo: económicas, bélicas, el increcendum de la violencia social, la pobreza, extrema pobreza y la infra pobreza, el dominio mundial del narco tráfico, siendo actualmente la potencia económica más poderosa en el planeta, todo esto, es pandemia, peste, plaga, virus que corroe al mundo, más lo que presumiblemente vendrá. De tal suerte, a ritmo impresionante el mundo ha cambiado en cierta forma y maneras, las vidas de los seres humanos, con el coronavirus y todas estas situaciones.

Y. Definitivamente Adán y Eva tentados por don satanás, en pampas abrieron el camino de las enfermedades, sufrimientos, por haberse separado-desobediencia-de Dios, pero en la actualidad la esperanza-fe-marca totalmente la diferencia, para salir avante en alguna medida. Y, si ponemos sobre nuestra mente la desesperanza, vendrán nubes obscuras y el futuro se volverá incierto y sombrío. No hay que darle cabida a don satanás en nuestras mentes. Es una verdad, que tenemos un inmenso estado de necesidad imperante en todo, pero, deberíamos superar la ansiedad, preocupación porque ese es don satanás moderno, revestido así.

Entonces. Tener fe, esperanza, no es un aptitud acomodaticia, es un acto de confianza en uno mismo, que todo futuro irá siendo mejor, siempre y cuando se tenga la benevolencia "Ama a tu prójimo como a ti mismo". En esas palabras divinas está consagrada una notable realidad que, por antonomasia deberíamos ser cada día mejores. Caso en contrario, el odio, envidia y etcéteras, avanzarían aún más, que, corroerán al mundo.

En todo esto, existe una palabra clave "comprensión". Si fuéramos los seres humanos en su mayoría comprensivos, viviríamos en otro mundo. Pero, desafortunadamente, no es así, ojalá algún día se logre ser mejor. Porque es una lástima, que vayamos a la inversa, eso no es agrado, sería agravio (s) de todos contra todos. Es mucho mejor fomentar las cultura de las artes, en todo los ámbitos. Ya que, la cultura es un río interminable de bondades, consejos, orientaciones y sobre todo generadora de educación, modales accesibles socialmente, sin menoscabo de nada, no más de ser mejores cada día.