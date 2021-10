​Mientras haya animales encerrados Salgamos de la jaula, coronemos al sol Ángel Padilla

jueves, 28 de octubre de 2021, 08:27 h (CET)

Mientras haya animales encerrados

tú estarás encerrado, y no tendrás paz.

Mientras haya animales encerrados dime, ¿tú qué pensarás? Yo sí sé lo que pienso.

Tú piensas, quizá, que es una verdad a medias, que no están "tan" encerrados, o que no son tantos...

Yo pienso como ellos, con sus penas, con su dolor, con su tristeza de campos sin nadie, yo pienso como ellos

Mientras haya animales encerrados encerrado el humano generará guerras

Mientras haya animales encerrados no habrá calor ni abrigo en nuestro corazón

Porque toda esta pena de ellos nos inunda sin nosotros saberlo Y toda su tristeza se adentra en nuestras casas, nuestros lechos, sueños, la de los animales reos

Ven y canta conmigo esta canción para despertarlos de su desesperanza. Para despertarnos. Cantando con los gatos será libre tu corazón Mirando a los cerdos a los ojos Todo lo que no entra en tu casa no lo ves y por eso no existe, y por eso no es mundo. No es verdad Porque mientras haya animales en lo oscuro tú te preguntarás por qué estás tan triste y tan confusa y tan desesperada y tan sin nombre

Con este cielo azul tan hermoso y tanta promesa en una tierra aún salvable

Aún lejos el fuego. Te lo prometo

Despierta y Ven. El fuego aún lejos

Salgamos de la jaula coronemos al sol los cabellos y la piel de los vivos de una nueva esperanza Pobre sol pobre ahí arriba de tantos animales encerrados

Pobres océanos lamiendo las costas de tanta esclavitud

Te quiero amor, seas quien seas

A ti y a la libertad, esté donde esté

Salgamos de la jaula

Salgamos de la jaula

Salgamos de estas jaulas Y QUE SALGAN DE LA JAULAS

Despierta y Ven. Las llamas aún lejos El fuego aún lejos. Te lo prometo

Saquemos esta pena de nuestros lechos a todos los animales encerrados Sacamos nuestra cama a la calle e invitamos a los vecinos a que vean todo distinto

