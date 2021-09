​Del burnout a los síntomas de la ansiedad: las búsquedas sobre salud mental en España Los españoles buscan respuestas sobre cómo mitigar los síntomas de diferentes trastornos mentales Francisco Acedo

@Acedotor

jueves, 30 de septiembre de 2021, 10:21 h (CET) Desde 2003 se celebra la campaña Septiembre Amarillo con el fin de concienciar a las personas sobre la prevención del suicidio. Con el pasar de los años, la campaña se ha extendido no solo a la concienciación sobre los suicidios (que pueden llegar a prevenirse hasta en un 90%) sino a también a la depresión o la ansiedad.



La aparición de la COVID-19 causó el mayor impacto en la salud de la población a nivel global en un siglo, y se estima que 6 de cada 10 personas en Europa se ha visto afectada por la llamada “fatiga pandémica”, la mezcla de agotamiento mental acumulado por el miedo, las restricciones, los aislamientos y demás cambios provocados por la pandemia. Coincidiendo con la campaña Septiembre Amarillo, Semrush la plataforma SaaS líder en gestión de visibilidad online y marketing de contenidos, ha elaborado un informe sobre las búsquedas online en España sobre las cuestiones relacionadas con la salud mental. Para la elaboración de este análisis, Semrush ha analizado las búsquedas de los términos ‘ansiedad’, ‘depresión’ y ‘burnout’ entre los años 2017 y 2021.

El informe destaca que desde el año 2020, el término ‘ansiedad’ ha acumulado una media de 45.380 búsquedas. Durante los meses en los que se llevaron a cabo las primeras restricciones de movilidad estas búsquedas fueron superiores, llegando a una media de 60.500 en marzo, 74.000 en abril (el mayor pico con un incremento del 82% respecto a abril de 2019) y 60.500 en mayo, descendiendo ligeramente desde entonces, pero representando un incremento de media de casi el 50% respecto a los años previos al coronavirus. Con respecto al término ‘depresión’, del análisis de Semrush se desprende que, entre marzo y mayo de 2020, el número de búsquedas relacionadas aumentó un 21%, con cifras que oscilan entre las cuarenta mil de media en marzo y abril de 2020, a las casi cincuenta mil de mayo, octubre y noviembre de ese año y marzo de 2021, siendo no obstante también superiores en un 50% a antes de 2020. El análisis de Semrush también señala que, de entre los dos trastornos mentales investigados, los que persisten por causa del agotamiento acumulado por las malas experiencias ocasionadas por la pandemia y que acumula un interés creciente en España son el burnout o síndrome del agotamiento profesional, duplicando sus búsquedas desde antes de la pandemia, y los relacionados con ansiedad.

El término ‘ansiedad síntomas’ experimentó un aumento en búsquedas entre 2017 y 2021 del 234%, llegando a alcanzar las 36.000 búsquedas mensuales de media durante el pasado año y casi las cincuenta mil en marzo y abril de 2021, mientras que búsquedas sobre ‘ansiedad social’ o ‘ansiedad síntomas físicos’ han crecido un 180% y 650% respectivamente. Por otro lado, las búsquedas sobre ‘salud mental’ han crecido un 240% desde septiembre de 2017. Fernando Angulo, responsable de Comunicación de Semrush, comenta; “Deshacerse de unos hábitos que fueron adquiridos con el propósito de protegernos no está resultando sencillo, algo que se refleja en la persistencia en la búsqueda sobre trastornos mentales, sus síntomas y cómo ponerles remedio. Además, la salud mental ha estado en el punto de mira de la sociedad más que nunca, lo que ha aumentado el interés de todos en concienciarse sobre dichos temas y buscar más información sobre la ansiedad o la depresión, los trastornos mentales más comunes en la actualidad”. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.