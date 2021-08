El ombligo Incluso el partido de la oposición y sus satélites callan por la no aparición del Jefe del Estado, mientras tachan al presidente de estar ausente José Enrique Centén

sábado, 28 de agosto de 2021, 11:32 h (CET) Es lo único que le preocupa a esta estirpe que nos han impuesto, solo suele tratar coloquialmente con oficiales de fajín rojo y contadas veces con algunos de los azules, para ellos el resto de la tropa es plebe y como tal no les merece apenas atención, lo estamos viendo con la tragedia y los repatriados de Afganistán, es más importante sus vacaciones en una de las Gimnesias que acercarse a Torrejón a recibir a los militares y colaboradores de los destinados en Afganistán, ni siquiera su antecesor y progenitor lo realiza cuando hacen escala en Abu Dabi, mismo lugar donde se refugia disfrutando de la acogida de un país altamente democrático como son los Emiratos Árabes Unidos, país que no tiene tratado de extradición con España.

Incluso el partido de la oposición y sus satélites callan por la no aparición del Jefe del Estado, mientras tachan al presidente o del Gobierno de Coalición, de estar ausente y de ser el único líder europeo que no ha salido a dar explicaciones a sus ciudadanos sobre la crisis de Afganistán y al que piden explicaciones por no pedir autorización al Congreso para la evacuación del personal diplomático, tropas y colaboradores en Kabul, tal vez les molesta que personas no españolas no son personas, como si un acto de humanidad lo debe de autorizar en Congreso.

Lo mismo hizo el PP en el 2003 que costó 62 fallecidos del YAK-42, tardando 14 años en indemnizar a los familiares por aquella tragedia. Pero nada se sabe de los responsables que fletaron el avión, un velo oscuro lo cubre, como tantos otros casos cuando los implicados tienen cierto supuesto peso político o de graduación, algo así como el Sr. X o M. Rajoy, que nadie ha logrado descifrar. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

Noticias relacionadas El ombligo Incluso el partido de la oposición y sus satélites callan por la no aparición del Jefe del Estado, mientras tachan al presidente de estar ausente Hogar para el solitario En el momento en que Dios entra a formar parte de la vida de alguien, desaparece la soledad existencial Noticias para olvidar ​Hay mañanas en las que no sales de tu asombro al escuchar algunas de las informaciones que te proporciona el transistor Que me lo expliquen, ¡sí, eso de la deuda pública! ​Ángel Morillo Triviño, Badajoz Las personas aprendemos así, y también las sociedades ​Martín Martínez Martínez, Barcelona