​Los españoles pasan 28 años, nueve meses y diez días de sus vidas online La encuesta muestra que uno de cada tres españoles (29,8%) no imagina sus días sin internet, y esta dependencia les obliga a compartir mucha de su información sensible Redacción

lunes, 2 de agosto de 2021, 10:47 h (CET) Una nueva encuesta realizada por el proveedor líder de redes privadas virtuales, NordVPN, reveló que los españoles pasan online 28 años, 9 meses y 10 días de sus vidas. En comparación con la expectativa de vida promedio, que en España es de 83,4 años, se trata de casi un tercio de nuestras vidas.



Durante una semana típica, los españoles pasan casi 58 horas usando internet, lo que equivale a más de dos días. Esto suma unos 125 días al año, o casi 29 años de vida. De esas 58 horas a la semana, casi 20 se consumen trabajando, mientras que las otras 38 se reparten entre diversas actividades online. La hora promedio a la que los españoles comienzan a navegar en internet son las 9:37, y no se desconectan hasta las 22:18.

La mayor cantidad de tiempo se dedica a ver TV en streaming

La mayor cantidad de tiempo online que los españoles dedican a la semana –8 horas y 4 minutos– se utiliza para ver series y películas de TV en plataformas. Solo dos horas menos –6 horas y 1 minuto– se consumen en redes sociales. Otras 4 horas y 53 minutos de la semana se dedican a ver vídeos, mientras que 4 horas y 36 minutos se emplean en escuchar música. Además de eso, 2 horas y 22 minutos a la semana se dedican a investigar, mientras que las otras 2 horas y 11 minutos se emplean en tareas administrativas cotidianas como la gestión de la banca online.

“La mayoría de nosotros busca que nuestras vidas sean más fáciles y más enriquecedoras a través de una serie de plataformas y servicios online. Sin embargo, casi nadie piensa en su seguridad online y en la privacidad de los datos que proporcionamos a las apps y webs. Las largas horas que pasamos en internet son indicativas del aumento del riesgo de convertirnos en otra víctima más de los ciberdelincuentes, y las actuales circunstancias globales hacen que estemos online todavía más tiempo”, comenta Daniel Markuson, un experto en privacidad digital de NordVPN.

Los españoles son propensos a facilitar su información personal

La encuesta muestra que 1 de cada 3 españoles (29,8%) no imagina sus días sin internet, y esta dependencia les obliga a compartir mucha de su información sensible. Entre los detalles mostrados de forma pública se encuentran nombres y apellidos (77,2%), fecha de nacimiento (76,2%), dirección completa (63,2%), estado civil (47,9%), gustos (39,9%), título profesional (39,2%) y talla de ropa (27,1%). Además, un quinto de los españoles hizo públicos sus detalles bancarios (18,9%) y diversas fotos de su familia (15,2%).

Cuando se les preguntó a qué renunciarían para que su información personal quedara permanentemente eliminada de internet, los españoles mencionaron fumar marihuana (36,4%), beber alcohol (27,1%) o jugar a videojuegos (27%).

“Actualmente, la mayor parte de nuestras vidas puede realizarse online, desde hacer pagos hasta entretenernos con series de TV y videojuegos. Y por eso deberíamos prestar especial atención a las ciberamenazas online. Mensajes diseñados para crear una sensación de urgencia, con un remitente sospechoso o desconocido, un lenguaje pobre, o adjuntos o enlaces inciertos: esos son algunos de los primeros signos a los que debemos prestar atención para detectar una estafa. Abre solo los adjuntos de las personas en quienes confías, y, si tienes cualquier duda, no dudes en comentarlo con tus compañeros y amigos”, avisa Daniel Markuson.

Tiempo pasado online durante una semana típica

Compras online - 2 horas y 5 minutos Streaming de series/películas de TV - 8 horas y 4 minutos Redes sociales - 6 horas y 1 minuto Escuchar música - 4 horas y 36 minutos Ver vídeos - 4 horas y 53 minutos Gestiones cotidianas - 2 horas y 11 minutos Investigación - 2 horas y 22 minutos Videoconferencias - 2 horas y 5 minutos Videojuegos - 2 horas y 5 minutos Clases y cursos - 2 horas y 9 minutos Búsqueda de recetas - 1 hora y 50 minutos Trabajo - 19 horas y 38 minutos = 57 horas y 57 minutos

Metodología: La encuesta fue encargada por NordVPN y realizada por la empresa externa Norstat entre el 22 y el 30 de junio de 2021. El grupo de estudio de la encuesta fueron personas residentes en España con edades entre 18 y 74 años, y la muestra fue tomada entre usuarios de internet nacionales. Se establecieron cuotas en función de la edad, el género y el lugar de residencia.

