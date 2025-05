LONDRES – Los Doctores David Mendoza y José M. Castelo-Appleton, destacados investigadores de la Appleton Private University, han revelado una hipótesis revolucionaria que identifica a la actual localidad de Marchena en la provincia de Sevilla, España, como la ubicación de la legendaria ciudad de Munda.

Munda fue el escenario de la batalla más crucial en la guerra civil que enfrentó a Julio César contra los hijos de Pompeyo Magno en el año 45 a.C., un enfrentamiento que definió el control del poder en Hispania.

Esta innovadora investigación, detallada en el libro "MARCHENA ES MUNDA EN EL BELLUM HISPANIENSE" (MARCHENA IS MUNDA IN THE BELLUM HISPANIENSE), desafía las teorías existentes sobre la ubicación de Munda, un enigma que ha desconcertado a historiadores y arqueólogos durante siglos. La tradicional incertidumbre que rodea la localización exacta de Munda ha generado un intenso debate académico y múltiples especulaciones a lo largo del tiempo.

El estudio de los Doctores Mendoza y Castelo-Appleton se basa en un análisis exhaustivo y multidisciplinario de una amplia gama de fuentes. Estas fuentes incluyen:

Fuentes Grecolatinas e Historiográficas: Textos clásicos que narran los eventos de la guerra civil y proporcionan pistas geográficas.

Evidencia Arqueológica: Restos materiales que pueden corroborar o refutar las hipótesis sobre la ocupación romana en la zona. Análisis Epigráfico Detallado: El estudio de las inscripciones romanas, que ha resultado ser fundamental para la nueva interpretación.

La reinterpretación de una inscripción localizada en el convento de Santa Eulalia de Marchena, situado a solo 3.1 km del núcleo urbano, ha sido clave para fundamentar esta audaz afirmación. Los investigadores han identificado errores en interpretaciones previas y proponen una nueva lectura que apoya la identificación de Marchena con Munda.

"Nuestra investigación no solo localiza la Munda perdida citada en el Bellum Hispaniense, sino que también corrige el erróneo pasado romano que se le había atribuido a Marchena", afirman los Doctores Mendoza y Castelo-Appleton.

Durante siglos, se había sostenido que Marchena era la ciudad romana de "Martia" o "Colonia Gemina", pero los investigadores de Appleton Private University han demostrado que estas denominaciones carecen de base histórica sólida y se basan en epígrafes mal interpretados.

La presentación de esta investigación representa un hito en la comprensión de la historia romana en Hispania y promete reescribir los libros de historia. El trabajo de los Doctores Mendoza y Castelo-Appleton no solo resuelve un enigma histórico de larga data, sino que también abre nuevas vías para la investigación arqueológica y el estudio del impacto de la presencia romana en la región.

