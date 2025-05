El miércoles 30 de abril tuvo lugar en el Aula de Prensa del Rectorado de la Universidad Pablo de Olavide la III Jornada Seminario sobre Beneficencia, Hospitalidad y Mujer en la que confluyeron colaborando la UPO y la Academia Andaluza de la Historia en una jornada cuyos intervinientes, de forma totalmente altruista, aportaron conocimientos inéditos sobre la temática expresada en sendas ponencias que ponen en valor nuestro patrimonio histórico, documental y artístico, con especial relevancia en el ámbito de la mujer y destacando sus aportaciones a la civilización y su papel en la Historia, como en las dos anteriores convocatorias.

La sesión la abre y presenta la decana de la Facultad de Humanidades, Dra. Dña. María Losada que destaca la labor de la coordinación, a cargo de la prof. Adscrita al Departamento de Geografía, Historia y Filosofía, Área de Filosofía, Dra. Dña. María del Carmen Calderón Berrocal, académica correspondiente por Extremadura en la Academia Andaluza de la Historia; y del resto de ponentes entre los que se encontraron el Prof. aDr. D. Fernando Quiles García, adscrito al mismo departamento en el Área de Arte; y la Dra. María Fidalgo Casares, especialista en Arte y Académica en la Andaluza de la Historia.

La decana destacó la importancia de actividades extraacadémicas como las Jornadas Seminario sobre Beneficencia, Hospitalidad y Mujer; y el beneficio añadido que supone para el alumnado en conocimientos inéditos que se les transmiten, animándoles a interesarse y a cuestionar todo lo que fuese de su interés para que la Jornada Seminario fuese lo más productiva posible.

Siguió la intervención de la dirección de las jornadas que agradeció la oportunidad que ofrece la Universidad Pablo de Olavide para poder comunicar estas aportaciones de conocimiento científico inédito y facilitar la posibilidad de que poder ofrecer a los alumnos la oportunidad de obtener su primer mérito, no después sino en la misma carrera, con esta actividad que viene a complementar su formación; agradeció a nuestra decana su presencia y sus palabras acompañando en esta jornada seminario; también la asistencia informática del CIC de la UPO que posibilitan la transmisión y grabación; y al Rectorado por la disponibilidad siempre para facilitar la acogedora Aula de Prensa, agradeciendo a los ponentes colaboradores su desinteresada y altruista participación y a todos, su presencia y atención.

La primera ponencia corrió a cargo de la coordinadora del proyecto María del Carmen Calderón Berrocal, Doctora cum laude en Historia, Licenciada en Geografía e Historia por la US, especializada en Historia General, Ciencias y Técnicas Historiográficas, con la tesis cum laude “El Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla. Historia y Documentos”. Pertenece al GI HUM-340 adscrito a la UHU y ha colaborado con el HUM-165 de la UGR coordinando jornadas y en distintas publicaciones. Ha dirigido y colaborado distintos y numerosos proyectos archivísticos, habiendo sido la archivera al frente del Archivo General del Arzobispado de Sevilla y habiendo organizado el total de 4.500 ml de documentación del mismo, habiendo descrito ella sola 3.300 ml. los 1.200 ml restantes codo a codo con el canónigo archivero. Ha trabajado en distintos ministerios (Cultura, Defensa, Interior), Juntas de Andalucía y Extremadura, numerosos ayuntamientos, juzgados de paz, registros civiles y tribunales judiciales. Habiendo organizado y descrito archivos históricos, religiosos, militares, mineros, municipales, etc. Es profesora en el Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide, Área de Filosofía; y ha coordinado estas Jornadas Seminario de Beneficencia, Hospitalidad y Mujer en sus 3 ediciones; y su labor profesional abarca la archivística, la historia de la Iglesia, la documentación e historia militar y municipal, pericia caligráfica, PRL siendo máster y habiéndose titulado en todas sus especialidades como Técnico Superior PRL y teniendo publicaciones, sobre todo, en seguridad y en psicosociología, además de numerosas publicaciones en tema religioso, archivístico, histórico, minero y militar. Académica electa desde 2016, en 2023, fue nombrada miembro de la Academia Andaluza de la Historia, correspondiente por Extremadura, con discurso de ingreso que versó sobre el Hospital de las Cinco Llagas y su aportación a lo largo de los siglos. Es Cronista Oficial de Cabeza la Vaca, Badajoz, nombrada por mayoría absoluta en ayuntamiento en Pleno; y pertenece a la Real Asociación de Cronistas Oficiales de España y a la Asociación de Cronistas Oficiales de Extremadura, la Asociación de Archiveros de Andalucía y de Archiveros de la Iglesia en España, entre otras. Fue fundadora y presidenta de la Sección de Pericia Caligráfica del Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Sevilla y Huelva.

Su ponencia se intituló “Un hospital fundado para mujeres. El Hospital de las Cinco Llagas y su relación con la Inquisición”. Puso de manifiesto la relación del Hospital con la Inquisición por medio de la pertenencia del administrador y alta jerarquía del Hospital a la Orden y Regla de San Pedro Mártir, que aunaba a todos los oficiales y familiares de la Inquisición, la relación que tienen las reglas de la Orden y Regla de San Pedro con las Constituciones del Hospital de las Cinco Llagas y la dimensión que alcanzó en la vida diaria esta circunstancia.

La segunda ponencia estuvo a cargo del Dr. Fernando Quiles García, con su tema "Al cuidado de la familia y la protección de la comunidad. Las mujeres en el brote de peste de 1649, en Sevilla". Expresó la presencia de la mujer sobre todo en periodos críticos de la historia, como fue la peste de 1648 en Sevilla, comentando textos clave del fondo de Protocolos Notariales hispalense, una ponencia preciosa que encantó al auditorio.

Fernando Quiles es Profesor Titular de Historia de Arte en el Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Sevilla. Es Doctor cum laude en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, donde defendió su tesis titulada Utrera como foco artístico en 1998. Su labor investigadora se centra en el estudio del barroco sevillano desde diversas perspectivas, incluyendo la relación entre los creadores y sus promotores, así como el conocimiento del medio artístico de la época. Además, dirige la Cátedra de Estudios Barrocos Iberoamericanos en la UPO, donde ha destacado la importancia del patrimonio como motor de desarrollo económico, aunque también ha advertido sobre su posible manipulación con fines económicos. Quiles García forma parte del grupo de investigación HUM 647 «Quadratura» y ha participado en proyectos como el Atlas histórico de las celebraciones públicas en Andalucía durante la Edad Moderna. Su producción académica incluye numerosos artículos y capítulos de libros sobre temas como las artes en el Reino de Sevilla durante el Barroco, la influencia de la periferia en la creación de la nueva santidad barroca y el papel del Ayuntamiento de Sevilla como promotor artístico en la Edad Moderna.

Finalmente tuvo lugar la intervención de María Fidalgo Casares con su interesantísima y valiente aportación con su título: “Enfermeras españolas en la Segunda Guerra Mundial”. Destacando el papel de la mujer en episodios bélicos como la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial. La ponente es una destacada historiadora del arte, crítica artística y literaria; y profesora doctora cum laude en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla. Su tesis doctoral se centró en el pintor gallego Abelardo Miguel, destacando su identidad gallega en la pintura. Ha desarrollado una amplia labor investigadora en diversos campos, incluyendo la pintura gallega y, especialmente, la pintura histórica y militar. Es reconocida como la máxima especialista en la obra del pintor Augusto Ferrer-Dalmau, sobre quien ha escrito numerosos artículos y ha comisariado múltiples exposiciones. Además de su actividad académica, es una prolífica articulista y conferenciante. Ha publicado más de 500 artículos en medios como El Debate, Mundiario y Zenda. En El Debate, dirige el podcast "Grandes gestas de la Historia", donde aborda episodios destacados del pasado español. Su trayectoria ha sido reconocida con numerosos premios y distinciones, incluyendo el Premio Camilo José Cela de Literatura y Periodismo, la Medalla de la Batalla de La Coruña y la Medalla de la Orden de Santa Bárbara. Es miembro de la Academia Andaluza de la Historia desde 2018 y, desde 2024, de la Real Academia de Ciencias, Artes y Letras de San Romualdo de San Fernando (Cádiz). Entre sus obras publicadas destacan títulos como "Ferrer-Dalmau, Bocetos para la Historia", "Ferrer-Dalmau, Imperio" y "Abelardo Miguel, pintor de mariñeiros".

Lamentamos la justificada ausencia de una de las ponentes, pero en la publicación de las ponencias de la II Jornada Seminario aparecerá igualmente su valiosa aportación. La historiadora Reyes Pro colabora con su trabajo sobre “Beneficencia y hospitalidad: la imagen de la mujer en la historia del arte”.