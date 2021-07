​El chef Gonzalo D’Ambrosio nos muestra cómo mantener el potasio a raya en nuestra dieta ​La hiperkalemia o hiperpotasemia es una alteración electrolítica que se define como una elevación de esta sustancia en sangre Redacción

lunes, 19 de julio de 2021, 12:12 h (CET) El clima propio de la época estival hace especialmente importante que se tenga que adaptar la dieta y consumir alimentos con mucha agua para mantener la hidratación. Aunque el consumo de frutas y verduras debe realizarse todo el año, el verano es uno de los mejores momentos para disfrutar de todos sus beneficios y ayudarnos a combatir el calor. Sin embargo, muchas frutas y verduras tienen alto contenido en potasio, y no son aptas para pacientes con hiperpotasemia para quienes es imprescindible saber cómo reducir el contenido de potasio de estos alimentos.



La hiperkalemia o hiperpotasemia es una alteración electrolítica que se define como una elevación del potasio en sangre por encima de 5,5 mmol/L. El potasio es un elemento imprescindible para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo.



Con este motivo nace Kocina sin K, una iniciativa de AstraZeneca y la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades Renales (ALCER) que cuenta con la colaboración del conocido y televisivo chef Gonzalo D’Ambrosio. D’Ambrosio ha elaborado un menú apto para ellos, con consejos para preparar y reducir el potasio de los alimentos.

“Las frutas y verduras son uno de los alimentos más completos a nivel nutricional y, aunque deben estar presentes en nuestra dieta todo el año, en verano se vuelven un buen aliado para combatir el calor y ayudarnos a mantener la energía día tras día”, advierte el chef Gonzalo D’Ambrosio.

Se trata de un menú rico en verduras y frutas compuesto por un tartar de atún, suprema de pollo al ajillo con salsa de vino blanco con berenjenas a la plancha y coliflor glaseada y humus de frutos rojos. La iniciativa tiene el objetivo de concienciar sobre la importancia del potasio en nuestro organismo y dar visibilidad a la hiperkalemia. “Colaboramos con las asociaciones de pacientes para que, juntos, podamos ayudar a mejorar su calidad de vida” ha subrayado Marta Moreno, Directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca.

Cinco consejos para reducir el potasio

Para mantener el potasio a raya en nuestra dieta, es recomendable seguir los siguientes consejos:

1. Limitar el consumo de frutas con alto contenido en potasio, de la misma forma que hay que evitar los dulces como la bollería, la pastelería, el cacao y el azúcar moreno. Lo más recomendable para evitar las ganas de dulce es ingerir frutas como la manzana, la pera o la sandía y utilizar dulces como la miel, la mermelada o el azúcar blanco.

2. Consumir alimentos congelados, puesto que contienen menos potasio. Si se dejan descongelar en remojo cinco horas aproximadamente, con una cocción posterior será suficiente.

3. En cuanto a las frutas, las frutas en conserva contienen menos potasio, pero se deben escurrir, lavarlas bien y no tomar nunca el almíbar.

4. Evitar el líquido de las verduras enlatadas4. El potasio se disuelve con el agua3. Por tanto, siempre que sea posible, se recomienda poner los alimentos troceados a remojo el día anterior, sobre todo cuando se trata de legumbres, verduras y hortalizas.

