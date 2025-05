El tabaquismo, la obesidad o ciertas infecciones virales influyen en el inicio y empeoramiento de las enfermedades reumáticas

Existen más de 200 enfermedades reumáticas que pueden manifestarse en cualquier rango de edad, desde la infancia hasta la madurez, siendo muy frecuente su aparición en mujeres jóvenes. Se estima que en España hay más de 11 millones de personas con enfermedades reumáticas, según los datos de prevalencia del último estudio EPISER. “Aunque son relativamente comunes, estas patologías son sumamente complejas y de causas desconocidas en muchas ocasiones. Además, también pueden aparecer en edad pediátrica y las enfermedades inflamatorias y las autoinmunes sistémicas como el lupus, la esclerodermia o las vasculitis pueden ser graves y causar un impacto importante entre los afectados”, según explica el Dr. Marcos Paulino, presidente de la Sociedad Española de Reumatología (SER).

Para una correcta asistencia y dada la previsión del aumento de estas enfermedades en el futuro, el Dr. Paulino insiste en la necesidad, “no sólo de aumentar el número de especialistas, sino de que estos estén homogéneamente distribuidos por el territorio, con el fin de garantizar una atención equitativa a los ciudadanos. Que no dependa del código postal la calidad del servicio y la facilidad de acceso al sistema sanitario”.



Para hacer una actualización de los avances más novedosos relacionados con las causas, el diagnóstico, el manejo, los tratamientos o la investigación del amplio ámbito de las patologías reumáticas, un año más, se reúnen más de 1.900 asistentes en el 51º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Reumatología (SER), que se celebra del 13 al 16 de mayo en el Palacio Municipal IFEMA Madrid.

Por su parte, el presidente del Comité Organizador Local del 51º Congreso Nacional de la SER, el Dr. José Luis Andréu, también insiste en la importancia de la detección precoz en las enfermedades reumáticas. En este sentido, destaca importantes mejorías, “gracias a una mayor concienciación por parte de la población; así como por la colaboración con Atención Primaria, Dermatología, Digestivo, Oftalmología, Nefrología, Neurología o Neumología, entre otros”. Si bien, -añade- “sería muy relevante profundizar en las consultas interdisciplinarias y en las vías rápidas de acceso a los Servicios de Reumatología desde los diferentes especialistas”.

Principales avances en el ámbito de la Reumatología

Con respecto a las causas, se han identificado nuevos genes asociados a diferentes procesos autoinmunes, lo que está permitiendo una mejor predicción del riesgo.Además, explica el Dr. Andréu, “se está evidenciando que la disbiosis intestinal podría contribuir a la aparición de enfermedades autoinmunes. También se han reafirmado roles de factores como el tabaquismo, la obesidad o ciertas infecciones virales en el inicio y empeoramiento de patologías reumatológicas”.

Por otra parte, señala que “se ha avanzado en la identificación de nuevos biomarcadores, así como en diferentes herramientas moleculares que van a permitir diagnósticos más tempranos y específicos. El uso combinado de ecografía musculoesquelética y resonancia magnética permite detectar inflamación antes de que aparezcan daños visibles”. También cabría resaltar los avances en el tratamiento dirigido a dianas patogénicas específicas en diferentes enfermedades autoinmunes sistémicas, con la translación a la práctica clínica de los hallazgos científicos básicos que han identificado nuevas dianas terapéuticas relevantes. “De acuerdo al perfil ‘ómico’, se está avanzando en la medicina personalizada para decidir las terapias dirigidas óptimas en cada paciente”, puntualiza el Dr. Andréu.

“Todos estos avances brindan un panorama actual en el que, siendo enfermedades hoy por hoy no curables, podemos ofrecer a los pacientes un control adecuado de estos procesos, con estados clínicos de remisión o de baja actividad que les permitirán disfrutar de una calidad de vida plena”, sostiene.

Situación de la especialidad en la Comunidad de Madrid

“En la Comunidad de Madrid (CAM) actualmente las listas de espera son importantes y habría que conseguir una asistencia más rápida, mejorando las vías de acceso a los Servicios de Reumatología. Además, se debería asegurar la equidad en el acceso, no solo al especialista, sino también a la innovación farmacológica, de gran valor terapéutico, pero que requiere un esfuerzo inversor relevante que, sin duda, dada la mejora en la calidad de vida de los pacientes se convierte en rentable a medio y largo plazo”, detalla el Dr. Andréu, también jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, quien aprovecha para resaltar “el gran nivel técnico y formativo de los profesionales de Reumatología y Enfermería en la CAM, centrados y motivados en la atención del paciente con enfermedades autoinmunes sistémicas y musculoesqueléticas”.

“Otro tema relevante es la adecuación de los recursos humanos, alcanzando una ratio de especialistas en Reumatología y Enfermería reumatológica por habitante de la zona asistencial adjudicada comparable entre las diferentes zonas asistenciales”, precisa. Asimismo, el presidente de la SER señala que se está trabajando, junto con otras instituciones, para garantizar una correcta previsión profesional y material que permita que los servicios de Reumatología desempeñen su labor, previniendo la aparición de enfermedades más graves. Además de aumentar las plazas MIR en esta especialidad. “Estamos esperando una actualización de los criterios de acreditación de las Unidades docentes por parte del Ministerio de Sanidad, ya que nos consta que desde la Comisión de la Especialidad se hizo la revisión pertinente, a la espera de ser aprobada”, indica el Dr. Paulino, quien recuerda la importancia de ofrecer unas condiciones de trabajo y contratos atractivos para evitar la “fuga de talento”.

Acción medioambiental y temas protagonistas del Congreso

“En línea con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas seguimos impulsando nuestro proyecto de ‘Huella ecológica’, una iniciativa incluida en plan de sostenibilidad de la SER que tiene en cuenta un enfoque integral de la salud que cuide del medioambiente. En esta ocasión, colaboramos con la Asociación Reforesta en una plantación de especies forestales autóctonas en Madrid, que se ha hecho en el entorno del Arroyo Valgrande en Hoyo de Manzanares, y que contará con una revisión periódica durante dos años para garantizar su viabilidad”, informa el presidente de la SER, quien al mismo tiempo anuncia la puesta en marcha de la segunda parte de la campaña de sensibilización “A todos es a todos”, cuyo objetivo es visibilizar que estas enfermedades “no discriminan y pueden afectar a cualquier persona, incluso en etapa pediátrica”.

Durante el 51º Congreso Nacional de la SER, que reúne a más de 1.500 especialistas, se brindará una formación médica continuada de la máxima calidad e independencia sobre las patologías que se atienden en Reumatología, aportando una visión de 360 grados a la especialidad. Por destacar algunos temas, en opinión del Dr. Andréu, “nombraría aspectos sobre la inteligencia artificial, disbiosis intestinal, diferentes avances en el conocimiento de la patogenia, cómo se comportan fármacos de reciente aparición en su uso en práctica clínica real, utilización combinada de inmunosupresores convencionales y terapias dirigidas, el papel del control de la gota en la prevención de eventos cardiovasculares, la prevalencia de la fractura osteoporótica o la integración de la metabolómica y del machine learning”.

En esta 51 edición se expondrán más de 510 posters, “un récord en este sentido, que refleja la alta calidad en la investigación científica de los trabajos presentados en este evento”, destaca el presidente de la SER, al tiempo que recuerda “la participación de la Enfermería en este Congreso, además de las conferencias magistrales y ‘Lo mejor del año en investigación básica y clínica’”. Se puede seguir la información del Congreso en redes sociales través de #SER2025