​¿Qué tiene que declarar la ministra de Hacienda? Su actitud manipuladora ha llegado al final. Ahora serán los jueces quienes pidan explicaciones Jesús Salamanca

miércoles, 19 de mayo de 2021, 08:32 h (CET) ¡Qué mentirosa es la ministra de Hacienda! Ni un trilero ejerce mejor que ella el papel que está desempeñando en cuestión de impuestos, represión fiscal y amenazas. Parece que no tuvo suficiente con arruinar Andalucía. Por eso, y por muchos otros motivos, se está descomponiendo hasta el equipo de Nadia Calviño: se va lo mejor que había hecho en fichajes. Las cuentas no cuadran y temen la reacción del Tribunal de Cuentas. Han dejado de creer en Pedro Sánchez y parece como si alguien hubiera explicado a todos esos técnicos la intención de las tropelías del Gobierno. Tenemos un presidente que ha hecho realidad el sucio dicho de que “la caca, flota”. Y ahí tienen al Gobierno, flotando desde hace tiempo.

Si a Calviño se le va la gente de libre designación, eso quiere decir que cualquier colaborador digno se marchará de otros ministerios cuando compruebe el referido dicho, sucio, pero aforismo cierto. No tardarán en desfilar los equipos de María Jesús Montero cuando ésta declare por el asunto de la FAFFE (Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo), junto con la ‘sultana’ que ya dispara sin piedad contra el ‘Doctor cum fraude’ y contra todo lo que se menea.

Para los menos leídos hay que decir que la FAFFE es la madre de todas las corruptelas cometidas en Andalucía. Hace tiempo, alguien comparó a esa ‘´fabrica’ de montar corrupciones con una matriosca rusa ya que encierra en su interior hasta lo que no está escrito. Corruptelas y corruptelas que acabaron por ensuciar a los gobiernos socialistas anteriores a Susana Díaz. Esa muñeca rusa acabó encerrando los ERE, la desaparición fraudulenta de dinero destinado a parados, subvenciones y ayudas con destino a la formación de parados, el escándalo de las subvenciones de UGT… Son simples ejemplos que tendrán un largo recorrido porque ese sucio refrán tiene ahí su significado más completo. Recuerden: la caca no deja de flotar.

El compendio y manual de corrupciones lo trajo bien estudiado María Jesús Montero y lo está poniendo en práctica desde su atalaya ministerial, amenazas incluidas. Mentira tras mentira creyó haber construido un castillo que hoy se derrumba a trozos porque se pilla antes al mentiroso que al cojo. Lo intentó con la bajada del IVA de las mascarillas y con numerosas cuestiones perjudiciales para la ciudadanía, pero en todo y con todo, mintió. Lo siguió intentando con su “No habrá subida de impuestos”. Volvió a mentir y quedó como Cagancho en Almagro.

Y así, mentira tras mentira, atropello tras atropello. Ahora Europa tiene miedo a mandar las ayudas económicas a España. De momento ya se han perdido 36.000M de euros respecto a los datos iniciales. Motivos tiene de sobra para no enviarlas: comunismo en la mesa del Consejo de ministros; mentiras y datos falseados para Europa; proyectos inservibles por no adaptarse a la circular europea; ocultación de más de 30.000 fallecidos durante la pandemia; dejación de funciones; inestabilidad gubernativa; intento de golpe judicial al CGPJ… ¿Seguimos?

Lo último es la rectificación sobre la supresión de la fiscalidad conjunta para aquellas unidades familiares donde sólo hay un perceptor. Estos mediocres del Gobierno socialcomunista van soltando globos sonda hasta comprobar los resultados y las reacciones. Se trata de sacar dinero de donde sea. Lo intentan con el gasoil, las autovías, la subida del IRPF, la brutal rebaja de las nuevas pensiones, subida de IVA en bebidas azucaradas, eliminación del IVA reducido, excepto en el cine, etc. Si comprueba que se alborota la población, lo retira o lo aplaza y punto.

La ‘ametralladora’ de Sevilla (María Jesús Montero) cree que va a poder mantener los chiringuitos que todavía mantiene. Por eso precisa de nuestros dineros y de las ayudas europeas. Su actitud manipuladora ha llegado al final. Ahora serán los jueces quienes pidan explicaciones.

Nos vamos a reír cuando explique María Jesús cómo, cuándo, por qué y quiénes gastaron 32.566 euros en cinco o seis prostíbulos de tres provincias andaluzas. El dinero era de los parados y para la formación. Vamos, vamos, queremos saber: juergas, personas, tarjetas de crédito, cantidad de polvo adquirido y orgías desenfrenadas. Ah, y que no se te olvide, María Jesús, lo de los 14.737 euros gastados de una sola tacada en el Club Don Ángelo de Sevilla. Confío en que no se olvide de Fernandito Villén.

Esos son pequeños ejemplos porque no dejan de salir corruptelas, personas implicadas, dinero desaparecido o facturas falsificadas. Por cierto, Europa también quiere saber si el dinero que envió para Andalucía se destinó a esos fines. Otro motivo más por el que Bruselas teme dar dinero a España, además de la proliferación ministerial innecesaria.

