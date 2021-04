"Todo Wilt", de John Sharpe Las cinco novelas que componen este volumen tienen como telón de fondo su trama que en Wilt trata de un defectuoso y desmañado crimen Ana Alejandre

jueves, 29 de abril de 2021, 15:33 h (CET) Obra que presenta cinco narraciones de Wilt, protagonizadas todas ellas por el inefable personaje creado por Sharpe, que se ha convertido en uno de los más grandes antihéroes de la literatura contemporánea.



La obra de referencia contiene cinco novelas: Wilt, Las tribulaciones de Wilt, ¡Ánimo, Wilt!, Wilt no se aclara y La herencia de Wilt, cuyo título de este libro no podía ser otro que Todo Wilt, pues las cinco narraciones tiene como protagonista al inefable personaje creado por su autor, en 1976, convirtiéndose en uno de los más grandes antihéroes de la literatura contemporánea.

El personaje en cuestión es profesor de literatura en un politécnico de formación profesional. Su vida profesional le resulta insufrible porque sus alumnos están pocos dotados para el estudio y proceden de ambientes de bajo nivel cultural, además de que sus colegas son igualmente insoportables. También, su vida personal es insatisfactoria por el carácter obstinado y mandón de su esposa y por los cuantiosos gastos para pagar el elevado coste de un colegio para niños superdotados al que asisten sus cuatro hijas cuatrillizas, gastos que le provocan una constante desazón para poder sufragarlos. A todo ello se une la constante atención que le dedica el escrupuloso inspector Flint que parece tener a Wilt como objetivo para hacerle la vida más insoportable de lo que ya le resulta habitualmente.



Todo Wilt, ofrece en su más de un millar de páginas una muestra del humor salvaje y la sátira más cruda y feroz, terreno en el que Sharpe tiene un protagonismo indiscutible. Wilt sigue en su línea de hombre pazguato y desafortunado al que todo le sale mal.

Ya dijo Sharpe que Wilt le gustaba porque era alguien que, hacía ya algunos años, renunció a la visión romántica de la vida y había aprendido que hay que sobrevivir haciendo cosas que a menudo no gustan hacer. El humor desaforado de Sharpe se explica por lo que el propio autor comentaba sobre el origen de su sátira descarnada que provoca carcajadas en los lectores, pues ya había declarado que si su admirado Evelyn Waugh decía que escribía con florete, Sharpe afirmaba que él escribía con un hacha.

Por esto no es de extrañar que en estas cinco novelas reunidas en un solo volumen, se pueden encontrar giros inesperados, personajes estrambóticos o desquiciados -entre los que hay que incluir al propio protagonista-, situaciones disparatadas, grandes momentos eróticos, y un humor desternillante que desemboca siempre en un estallido de carcajadas en los lectores. El autor ofrece en cada una de estas novelas una comicidad desaforada e inteligente que busca siempre la complicidad del lector en forma de risa constante y lo consigue, sin duda alguna.

El personaje de Wilt lo creó su autor basándose en sus propias experiencias como las que tuvo en el Cambridge College of Arts and Technology. De ahí devino crear su personaje y humorístico alter ego, Henry Wilt, que se ha convertido en uno de los más efectivos hallazgos de la literatura humorística inglesa.



Las cinco novelas que componen este volumen tienen como telón de fondo en cada una de ellas su trama que en Wilt trata de un defectuoso y desmañado crimen, con muñeca hinchable incluida. En Las tribulaciones de Wilt es el terrorismo internacional y su absurda trama; ¡Ánimo, Wilt!, trata de los problemas económicos trufados de notas erótico festivas; Wilt no se . narra unas vacaciones infernales; y, por último, La herencia de Wilt, habla de un trabajo veraniego que provocará toda clase de situaciones disparatadas.



Obra muy recomendable para pasar unos momentos llenos de humor inteligente e irónico y risas constante en su lectura. En estos tiempos de pandemias y crisis de todo tipo, se agradece leer una obra quíntuple que es una delicia porque demuestra que la buena literatura puede estar matizada de un humor hilarante, desenfadado, caustico a ratos, pero siempre irresistible. ____________________

"Todo Wilt", Tom Sharpe, Traducción: José Manuel Álvarez, Marisol de Mora y Gemma Rovira. Anagrama, 2020. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas "Todo Wilt", de John Sharpe Las cinco novelas que componen este volumen tienen como telón de fondo su trama que en Wilt trata de un defectuoso y desmañado crimen "Ramón Baltar fue un señor, con las connotaciones de calidad humana y de clase social que tiene esa palabra" Suso de Toro, escritor ​“La muerte quedó atrás, gimiendo por sus pobres miniaturas” Bibi Albert, poeta, letrista de canciones y creativa publicitaria El adiós ​Amores conocidos El amor no es ciencia exacta