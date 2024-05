​La muerte del escritor

Poco a poco se va alejando, pero sigo escuchando su corazón latir. Todavía domina mi cuerpo pero su actuación, pronto terminará.



El escritor se muere, se apagará para siempre, no volverá a nacer, yo espero que no, pues nació de un parto difícil y pocas cosas aportó.

El escritor se acaba, la lluvia marca el ritmo que acerca el momento tan esperado por mí. Sólo me deja sus libros, que ni releí aún.

La lluvia es mi aliada y deseo que llueva tanto y tanto para que esté pronto aquí, su fin.