​Peugeot en Le Mans

Peugeot no solo ha competido en el mundo del automovilismo: lo ha conquistado. Desde aquella increíble victoria en las 500 Millas de Indianápolis en 1913, la marca del león ha rugido en prácticamente todas las disciplinas del motor. Hablamos de nueve títulos mundiales de rally - cuatro de pilotos y cinco de constructores - siete victorias en el Rally Dakar, tres triunfos en la mítica Pikes Peak y seis temporadas como proveedor de motores en la Fórmula 1. Y, por supuesto, tres conquistas en la joya del automovilismo de resistencia: las 24 Horas de Le Mans.

Con ese legado a sus espaldas, ha sido creado el Peugeot 9X8: un Hypercar que parece sacado del futuro, pero con el ADN de toda una leyenda de la competición. Más que un coche de carreras, es una declaración de intenciones. Es la nueva página de una historia que se ha escrito a toda velocidad. Un casi triunfo... hace 99 años

Hace casi un siglo, en 1926, Peugeot debutó en la tercera edición de las 24 Horas de Le Mans con dos Type 174 Sport. Sendos modelos estaban entre los más rápidos en pista y uno rodaba segundo cuando, por estrictas aplicaciones del reglamento, ambos coches fueron descalificados. En el caso del 174 Sport que optaba a la victoria, por no poder reparar el marco del parabrisas. Fue una oportunidad de oro que se escapó por muy poco.

En 1937 volvió la marca con los espectaculares Peugeot Darl'Mat, creados junto al carismático concesionario parisino del mismo nombre. Los tres coches acabaron entre los diez primeros, y en 1938, uno de ellos logró un sobresaliente quinto puesto y la primera victoria de categoría para Peugeot.



Tras el parón por la Segunda Guerra Mundial, Peugeot regresó en 1952, a través de los Constantin basados en el Peugeot 203, durante cuatro años consecutivos. En 1966 y 1967, la marca también estuvo representada con los aerodinámicos prototipos CD SP66, animados por motores Peugeot.

A más de 400 km/h: locura en Mulsanne

La velocidad extrema también tiene lugar en esta historia. A partir de 1979, el equipo WM contó con motores Peugeot y ese año lograron una victoria en la clase GTP +3.0, y un sensacional cuarto puesto absoluto en 1980. Pero lo realmente histórico ocurrió en 1988, cuando el WM-Peugeot P88 rompió barreras al alcanzar 407 km/h en la recta de Mulsanne, cortesía de un motor 3.0 V6 biturbo de más de 900 caballos. Aunque se anunció “solo” 405 por motivos comerciales, el récord no oficial sigue siendo parte de la leyenda de Le Mans.

¡Victoria! El Peugeot 905 pasa a la historia

En los años 90, Peugeot se lanzó a por todas en el campeonato del mundo de resistencia con el flamante Peugeot 905, propulsado por un motor V10 derivado de la Fórmula 1. En su primer año (1991), ya se anotó tres victorias. Pero el gran hito llegó en 1992, con el renovado 905B ganando cinco de seis pruebas del mundial, incluidas las 24 Horas de Le Mans, con Derek Warwick, Yannick Dalmas y Mark Blundell al volante.

Un año más tarde, Peugeot no solo repitió victoria en Le Mans, sino que copó el podio al completo, con la victoria para el 905 pilotado por Brabham, Bouchut y Hélary. Cuando Peugeot decidió dejar la competición, el 905 había disputado 17 carreras... y ganado 9.



Aunque el equipo oficial se retiró, los motores Peugeot siguieron sonando en Le Mans. Especialmente con el equipo Pescarolo Sport, que usó propulsores de la marca desde el año 2000 en los bellos chasis Courage C60. Juntos lograron un notable cuarto puesto absoluto ese mismo año, y múltiples éxitos en otras citas del campeonato hasta 2003.

El regreso del león... con rugido diésel

En 2006, Peugeot anunció su esperado regreso a la resistencia. Esta vez, con una bestia turbodiésel, la tecnología más eficiente del momento. Tras una gran expectación e interés de los medios de comunicación, el equipo oficial debutó el 908 HDi FAP con motor V12 de 5,5 litros en la prueba inaugural de las Le Mans Series 2007, en Monza, fue un éxito rotundo con victoria incluida. De hecho, entre los dos coches de fábrica, Peugeot ganó todas las carreras del campeonato, excepto Le Mans. Los éxitos en el campeonato siguieron dos temporadas más, pero la victoria en Le Mans se resistió hasta 2009, con la dominante actuación del 908 número 9 pilotado por Alexander Wurz, Marc Gené - primer español en ganar la carrera - y Jack Brabham, hermano de Geoff, ganador en 1993 con el Peugeot 905.

La era Hypercar

La historia de Peugeot en la competición siempre ha estado íntimamente ligada a las 24 Horas de Le Mans y al mundo de la resistencia. Por eso, cuando la FIA anunció la creación de la nueva y espectacular categoría Hypercar, más competitiva, tecnológica y emocionante, la marca francesa no tardó en confirmar su regreso a lo grande.

El resultado es el impresionante Peugeot 9X8 4Hybrid, un prototipo rompedor en todos los sentidos. Este hypercar combina un motor V6 biturbo de 2,6 litros con 500 kW (670 CV) que impulsa las ruedas traseras, con un sistema eléctrico de 200 kW (270 CV) en el eje delantero, para ofrecer tracción total y aprovechar al máximo la eficiencia híbrida. Todo ello envuelto en un diseño revolucionario que experimentó no contar con alerón trasero y que sigue desafiando los convencionalismos del paddock.



En sus dos primeras temporadas completas, el 9X8 ya ha dejado huella: ha conseguido subir al podio y liderar durante varios tramos de la legendaria carrera de Le Mans, antes de verse afectado por un incidente en pista. Pero esto es solo el comienzo.

Peugeot no ha venido a participar. Ha venido a hacer historia. Y en la era Hypercar, el rugido del león vuelve a sonar más fuerte que nunca.

La frase de película

Steve McQueen en la película “Le Mans”: “Correr es vida. Todo lo que ocurre antes o después es sólo una espera”.