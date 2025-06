Find My Factory recauda 1,2 millones € para acelerar el futuro del abastecimiento y pone el foco en España

Desde 2022, la compañía ha recaudado un total de 2,12 millones de euros a través de rondas de financiación y actualmente está valorada en aproximadamente 9 millones de euros. La empresa utiliza inteligencia artificial para automatizar la búsqueda y calificación de proveedores, ofreciendo una solución innovadora para mejorar la eficiencia y resiliencia de las cadenas de suministro a nivel global La empresa sueca de inteligencia artificial Find My Factory está creciendo rápidamente en toda Europa y ahora ha puesto su mirada en España como un mercado estratégico clave en su expansión global. Esta expansión se produce tras detectar el poder de la innovación en la transformación industrial y una fuerte conexión de este ecosistema en España.

Para continuar con este propósito, recientemente, la compañía cerró una ronda de financiación de 13 millones de coronas suecas -aproximadamente 1,2 millones de euros-, lo que eleva su valoración post-money a casi 100 millones de coronas suecas (alrededor de los 9 millones de euros). Desde su lanzamiento en 2022, Find My Factory ha recaudado un total de 23,5 millones de coronas suecas a través de rondas de financiación -2,12 millones de euros-.

"España es uno de los centros de manufactura más dinámicos de Europa, y vemos un enorme potencial en ayudar a las empresas españolas a acelerar su abastecimiento digital. Nuestro fuerte impulso aquí confirma que la necesidad de descubrir proveedores de manera más inteligente y rápida es verdaderamente global", afirma Martin Schneider, CEO de Find My Factory.

La tecnología de Find My Factory utiliza inteligencia artificial para automatizar la búsqueda y calificación de proveedores, permitiendo a las empresas conectarse instantáneamente con fabricantes verificados en todo el mundo. En una era de cadenas de suministro interrumpidas y realidades geopolíticas cambiantes, esta solución está ayudando a las empresas a reubicar su producción rápidamente, mitigar riesgos y tomar decisiones de abastecimiento más inteligentes.

Con un crecimiento de más del 1000% en el primer trimestre de 2025, la plataforma ya es utilizada por grandes empresas nórdicas como Clas Ohlson, SENAB y Ahlsell, y ha firmado múltiples nuevos acuerdos con actores industriales líderes en Europa esta primavera. La compañía ve al sector manufacturero español y a los profesionales de compras como un enfoque clave para un mayor crecimiento en 2025 y más allá.

La entrada de Find My Factory en el mercado español marca un paso importante para llevar soluciones de cadena de suministro en tiempo real, transparentes y resilientes a empresas que navegan un panorama global cada vez más volátil.