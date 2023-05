Las horas muertas de Miguel Berzal de Miguel: el éxito silencioso

Las horas muertas es el tercer libro del joven madrileño Miguel Berzal de Miguel: finalista en los “X Premios Literarios Ediciones Oblicuas 2016” (donde participaron más de 800 obras entre España e Iberoamérica), en la lista de 10 libros más vendidos en España en otoño de 2021 (El Corte Inglés) y éxito de crítica entre académicos (su obra fue incorporada a la prestigiosa Universidad de Princeton, USA) y lectores:

La cotidianeidad y la belleza se funden con lo más oscuro y ruin del ser humano. Intimistas relatos con Madrid al fondo. Miguel Berzal de Miguel, director del largo “Sin novedad”, emociona como literato con sus turbulentas historias breves. AISGE (España)

“Madrid no es ciudad para la rutina. (…) Personajes inquietantes que están alejados de la aparente rutina de la gran urbe. Familias normales en apariencia que acaban abrazándose con la oscuridad. (…) Diálogos frescos y una narrativa cercana, sin aditivos (…)”. Más Leer (España)

“Una joya de relatos de lo cotidiano; una novela bella en su narrativa, pero dura en su esencia. Historias que surgen en la ciudad de Madrid y desde el interior de sus personajes”. Amarás el Cine (España)

“Tus personajes tienen ideales; todos sueñan con algo, por ejemplo, con que los quieran (…) La ciudad de Madrid como nexo de unión de un montón de historias que, aunque dispares entre sí, tienen en la búsqueda de la verdad, un hilo rojo que las conecta”. El Impacto Digital (España)

“Relatos apasionantes en la ciudad de Madrid. Las horas muertas es una serie de relatos que te atrapan. Recomiendo su lectura para reflexionar disfrutando de una narrativa exquisita”. MundoArti (España)

“Relatos incómodos, de esos que generan desasosiego en el lector”. Diario Abierto (España)

[¡Qué vivas están “Las horas muertas” de Miguel Berzal de Miguel! En esta selección de relatos domina las situaciones cotidianas. Sin ninguna alharaca, los personajes te atrapan, porque bucea en ellos, en los detalles de sus pensamientos y sentimientos; y ves evolucionar las historias, al igual que los personajes, a veces superándose, otras hundiéndose y alguna vez la tragedia hace presencia. Me ha conmovido especialmente ese frágil Francisco, intentando encajar en lo que le ha tocado vivir]. Lola Casamayor

“Belleza, bondad, amor, perdón, pero, también, crueldad, brutalidad, maldad y dolor están presentes en su obra con gran profundidad, realismo y sencillez. Miguel Berzal de Miguel crea personajes que cuesta olvidar, de los que no quieres separarte. Sus libros son un lúcido diagnóstico del mundo en que vivimos, una profunda disección del ser humano”. Film Daily News (USA)

Miguel Berzal de Miguel es un jovencísimo talento español (escritor, guionista, director de cine y tenor lírico) al que el reputado Director de Orquesta alemán Christian Schumann definió como “Un alma artística” (“An artistic Soul”).

Como escritor:

El refugio (entre los libros más vendidos en Casa del Libro en verano de 2012 y éxito de crítica tras su segunda edición en 2022).

Entre parientes (Finalista en el «Premio Gregorio Samsa 2016» y éxito de ventas en la Feria del Libro de Madrid 2017).

Las horas muertas (Finalista en los «X Premios Literarios Ediciones Oblicuas» y entre los 10 libros más vendidos en España en otoño de 2021).

Náuseas & La hiedra (Ápeiron Ediciones, 2019).

Como director de cine y guionista:

Cuidar a Ruth (2014). Reparto: Mayte Atarés, Silvia Espigado, Karina Garantivá y Fernando Almaraz.

Un encuentro (2015). Reparto: Alejandra Lorente, Fernando Guillén Cuervo, Rosario Pardo, Silvia Espigado, Lola Casamayor, Fernando Andina y Ángel Velasco.

Nomeolvides (2016). Reparto: Silvia Espigado, Elena Caricol, Lola Casamayor, Antonio Canal, María Esteve, Miguel Herrán, Mayte Atarés, Nerea Rojo, Chema Moro, Juan Carlos Gandía y David Llorente.

Sin novedad (2018). Reparto: Silvia Espigado, Fernando Guillén Cuervo, Ignacio Jiménez, Esmeralda Moya, Silvia Marsó, Gonzalo de Castro, Lola Casamayor, Nicolás Coronado, Miryam Gallego, Lydia Arcos, Alejandro Garrido, Juan Carlos Gandía, Carlos Franganillo y Víctor Cabrera Navarro. Pablo Alborán estuvo a punto de debutar como actor en esta película, pero la grabación de su disco lo hizo imposible.

Con sus películas ha sido éxito de crítica y galardones ya que han sido alabadas por el jurado, la crítica y el público de varios de los certámenes Internacionales de Cine más importantes del mundo como Cleveland International Film Festival, HollyShorts Film Festival, Palm Springs International Film Festival, Dances With Films o Västerås Film Festival, entre otros. Sin novedad (2018) obtuvo 19 candidaturas a los Premios Goya 2019 y 7 selecciones a los Premios Forqué. Tras su estreno en sala, el prestigioso medio cultural español AISGE la calificó de joya del cine independiente español y ganó hasta 80 galardones, 52 en menos de un año.

Este tenor lírico madrileño se ha formado con tres grandes figuras de la ópera internacional: el baritonito Rodrigo Esteves, el tenor Charles Castronovo y el bajo-barítono Andrew Foster-Williams.

“La poderosa voz del tenor madrileño: pura emoción, fragilidad y elegancia”. Culturamas, España

“Su personal y poderosa voz metálica traspasa el corazón como un cuchillo y emociona”. Film Daily News, USA

“Su distintiva voz metálica delata la profundidad de su emoción, como lo notaron el gran tenor Charles Castronovo y el gran barítono Rodrigo Esteves. Miguel Berzal de Miguel es un artista polifacético que siempre se ha enfrentado a la vida, transformándola en arte, declinándola en todas sus múltiples facetas encantadoras. Sus ambivalencias artísticas se expresan plenamente a través de sus obras cautivadoras, intensas y evocadoras”. Luxury Investment Magazine, Suiza