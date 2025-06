Diez consejos para mejorar la autonomía de tu coche eléctrico

El coche eléctrico ha revolucionado la forma de entender la conducción. Bajo el sello de la sostenibilidad, la industria del automóvil ha ido avanzando para ofrecer un vehículo más eficiente y sostenible, que se sustenta con energía eléctrica, dando paso a una nueva era que todavía tiene mucho camino por recorrer.



Uno de los aspectos esenciales y que es la base de muchas de las investigaciones de mejora es la autonomía de coches eléctricos. ¿Cuántos kilómetros se pueden recorrer con una carga completa? Junto al tiempo requerido para cargar la totalidad o la mayor parte del motor, representan la alquimia de esta revolución. Si bien la tecnología implementada en los vehículos es clave para mejorar la autonomía, hay determinadas acciones que el conductor puede llevar a cabo para conseguir que la previsión de kilometraje sea la más optimizada posible.

A continuación vamos a desgranar diez recomendaciones para aumentar la autonomía de tu coche eléctrico

1. Conducir con suavidad

Una conducción agresiva con aceleraciones y frenadas constantes se traduce en un aumento del consumo. Al igual que en los vehículos tradicionales, una conducción relajada, fluida y sin brusquedades es clave para estirar la autonomía lo máximo posible, especialmente en trayectos urbanos.

2. Un estilo de conducción adecuado Seguimos con la importancia del estilo de conducción para mejorar la autonomía de la batería. Los vehículos eléctricos suelen incluir diferentes modos de conducción. El modo ECO, por ejemplo, limita la potencia del motor y optimiza el funcionamiento del sistema de climatización. Es ideal para conducir en ciudad, donde no se requiere un alto rendimiento, pero sí una buena eficiencia.

3. La ruta más rápida no siempre es la mejor Aunque haya múltiples formas de llegar a un destino, no todas son igual de eficientes energéticamente. Cuando solicitamos al navegador que indique la ruta hacia el destino, tendemos a buscar el camino más rápido. Pero éste no tiene por qué ser el más eficiente. De hecho, los navegadores incluyen ahora una opción eficiente, que busca reducir distancias y evitar los tramos con pendientes. Al igual que en los motores de combustión, las subidas no son aliadas del bajo consumo.

4. Poca carga Es un aspecto clave en la conducción, cuanto más peso lleva un vehículo, más energía consume para moverse. Esta idea se aplica tanto a coches eléctricos como a los de combustión. Para optimizar la autonomía, lo ideal es llevar solo lo indispensable y eliminar objetos o carga adicional que no sea esencial.

5. La climatización, con precaución En los coches eléctricos, el sistema de climatización funciona exclusivamente con energía de la batería, ya que no se aprovecha el calor residual del motor como ocurre en los de combustión. Por ello, el uso excesivo del aire acondicionado o de la calefacción puede reducir notablemente la autonomía. Siempre que sea posible, hay que utilizar sistemas de pre-acondicionamiento mientras el coche esté conectado a la red.

6. El freno regenerativo Es una tecnología reciente en la industria del automóvil que está optimizando notablemente los recursos. Es un sistema que permite recuperar energía durante la frenada o al desacelerar, de manera que la envía de vuelta a la batería. En áreas urbanas, donde las paradas son habituales, este sistema resulta muy útil. Algunos modelos incluso permiten adaptar la intensidad del frenado regenerativo para optimizar el ahorro de energía.

7. Cuidar la batería

Con el tiempo, las baterías tienden a degradarse, pero este proceso puede ralentizarse con buenos hábitos. Por ejemplo, no es recomendable mantener el coche mucho tiempo con la batería al 100% si no se va a utilizar. Lo mejor es programar la recarga para que se detenga antes de llegar al máximo si el coche no se va a usar de inmediato.

8. Monitorizar el consumo real Cada coche eléctrico tiene un comportamiento distinto, por lo que es importante conocer cómo responde ante el estilo de conducción propio. El ordenador de a bordo ofrece estimaciones de autonomía basadas en datos anteriores, aunque estas cifras pueden variar según el tipo de trayecto que se haya hecho recientemente. Analizar estos datos ayuda a planificar mejor los viajes.

9. Un mantenimiento adecuado Una de las ventajas de los vehículos eléctricos es que requieren menos mantenimiento que los de combustión. Aun así, es importante revisar ciertos componentes como los neumáticos, el filtro de aire y los niveles de líquidos. Mantener una correcta presión en los neumáticos y verificar su estado puede marcar la diferencia en términos de consumo.

10. Planificación El coche eléctrico presenta una serie de condicionantes que, si nos anticipamos a ellos, pueden ser una ventaja. Es recomendable, por ejemplo, planificar de forma previa un viaje, apuntando los lugares donde se realizarán las paradas para la carga o buscando, como hemos señalado, las rutas más adecuadas. Las condiciones climatológicas también influyen en el consumo, así que es preferible evitar las horas de más frío o calor, pues es cuando el coche necesita más energía.

Siguiendo estos consejos, la batería de un vehículo eléctrico puede mejorar sus prestaciones hasta en un 20%. El bolsillo del conductor y las prestaciones del coche lo agradecerán.