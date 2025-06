​Mónica Moss presenta su libro "Poderío": un viaje para empezar a brillar

Con una carrera que entrelaza la música, la psicología y el activismo, Mónica Moss vuelve a sorprender con Poderío, un libro que es mucho más que una guía de autoconocimiento: es una invitación a reconectar con la autenticidad, la creatividad y la fuerza interior. Tras conquistar al jurado de los International Latino Books Awards con su debut Color Karma, la artista se adentra ahora en un viaje transformador donde el arte y la psique se dan la mano para empoderar a quienes están atravesando crisis, bloqueos o simplemente buscan vivir con más sentido.

En esta entrevista, Moss nos habla del origen de su metodología vital, del simbolismo detrás de la potente portada del libro y de las herramientas que propone para dejar de sobrevivir y empezar, por fin, a brillar.

1. Poderío se presenta como una guía para una vida “extraordinaria”. ¿Qué significa para usted y cómo lo descubrió en su propio camino?

Para mí, una vida extraordinaria no es la que brilla hacia afuera, sino la que arde por dentro. Es la vida que eliges cuando decides dejar de sobrevivir y empiezas a escucharte de verdad. La descubrí cuando toqué fondo. Cuando el caos me desarmó lo suficiente como para reconstruirme sin máscaras. Poderío nace de ese camino: del cruce entre las ruinas y la revelación.

2. Usted ha desarrollado una metodología propia. ¿Cuáles son sus fundamentos teóricos y cómo podríamos aplicar algunos de sus principios en espacios de aprendizaje?

Mi metodología fusiona psicología clínica, astrología y distintos lenguajes artísticos. Parte de la certeza de que ningún cambio profundo se sostiene si no integra cabeza, cuerpo y alma.

En cualquier proceso —ya sea vital, relacional o de aprendizaje— es necesario crear espacios donde también tenga lugar lo que no se dice, pero se siente. Lo simbólico, lo emocional y lo corporal no son añadidos: son pilares del autoconocimiento. Y cuando se integran con consciencia, el aprendizaje deja de ser solo un ejercicio mental… y se convierte en transformación real.

3. El diseño y el arte visual son herramientas de comunicación simbólica. ¿Qué elementos de su portada reflejan los temas centrales del libro y cómo podemos ayudar a los estudiantes a interpretar los símbolos en distintas disciplinas?

La portada de Poderío representa el poder creador, no solo en el sentido biológico, sino espiritual y simbólico. Desde ahí nace todo: la identidad, el deseo, la vida propia. El fondo estrellado es el universo interior que todas habitamos y que pocas veces nos enseñan a mirar. Las serpientes, los brotes, el corazón abierto… todo invita a recordar que el cuerpo es un templo sagrado de transformación.

Es una portada que se conecta directamente con la de Hasta el Final, single de mi segundo álbum Forever Perras, donde ya hablaba del tercer chakra como centro de creación, placer y poder. Para mí, el arte visual no es adorno: es alquimia. En contextos educativos, enseñar a leer estos símbolos —desde lo artístico, lo psicológico o incluso lo mitológico— es abrir portales de comprensión más profunda. Es invitar a mirar con el alma.

4. ¿El aprendizaje es un proceso de transformación? ¿Cuáles son los cambios más profundos que espera que experimente el lector al recorrer su libro?

El aprendizaje siempre transforma. No se trata solo de acumular conocimientos, sino de permanecer receptivo y permitir que algo se pose y vaya cambiando de forma, hasta iluminarse. Poderío es una invitación a que cada persona se mire de frente, sin juicio, y reconozca la fuerza diamantina que la sostiene.



Espero que quien lo lea se atreva a nombrar lo que calla, a soltar lo que pesa y a reclamar su voz con más presencia. Que comprenda que no está rota: está en proceso. Y que empiece a brillar no desde la perfección, sino desde su verdad más cruda y luminosa.

5. El conocimiento psicológico juega un papel clave en la educación y el desarrollo personal. ¿Cómo ha influido su formación en psicología en la forma en que estructura sus contenidos y propone estrategias para el crecimiento interior?

La psicología me brindó la estructura, pero también me enseñó a honrar el misterio. Me formé como psicóloga clínica, y eso me permitió entender los mecanismos profundos de la mente, las heridas de apego, las narrativas que repetimos sin darnos cuenta.

Pero según terminé la carrera, empecé a estudiar tarot, astrología y a llenarme de conceptos que tocaban el lado menos conocido y más luminoso del alma. Curiosamente, intenté completar el espectro desde el lado contrario… integrar lo racional con lo simbólico, lo científico con lo sagrado.

Por eso, en Poderío propongo herramientas holísticas que trabajan desde lo simbólico, lo corporal y lo emocional, no solo desde lo mental. Y la música y el arte son grandes canales para entender y canalizar aquello que se lleva dentro…

6. Desde el punto de vista artístico, ¿qué papel juegan la creatividad y la expresión en la construcción de la identidad y el empoderamiento? ¿Cómo podemos fomentar esto en contextos pedagógicos?

La creatividad es un acto de identidad en sí mismo. Crear, es decir: “Yo soy esto”. El empoderamiento surge cuando una se permite expresar su verdad sin filtros. Porque cuando una persona se atreve a crear desde lo que realmente la habita, está eligiendo SER.

En mi anterior libro, Color Karma, hay un bloque dedicado a Identidad y Creatividad que profundiza en estos temas. La identidad, especialmente en contextos artísticos, se descubre, se moldea y evoluciona a través del juego. Y eso, llevado al ámbito pedagógico, es oro puro.



Hay que dejar espacio para la exploración, para el error fértil, para la emoción que se convertirá en forma. No todo se aprende desde la lógica. A veces, una canción, un dibujo o una metáfora abren más puertas que cien teorías.

Me viene a la cabeza una de las frases que abre uno de esos capítulos:

“A esta vida hemos venido a crear, y a mí me gusta hacerlo a mi manera.”

7. El amor propio es un concepto clave en la educación emocional. ¿Por qué cree que es un aspecto tan difícil de cultivar y cómo podemos trabajarlo en los espacios educativos, especialmente en las mujeres?

Porque durante siglos nos han enseñado a poner a los demás primero. A no incomodar, a no brillar demasiado, a buscar aprobación antes que autenticidad. A muchas mujeres les cuesta amarse porque han sido educadas para cuidarlo todo, menos a sí mismas.

El amor propio no se construye con frases bonitas pegadas en la pared, sino con práctica cotidiana, con límites, con autocuidado, con espacios donde una pueda mostrarse sin miedo. Y eso debe empezar desde la educación.

En Poderío insisto en que el amor propio no es un lujo: es una urgencia. Es el suelo firme desde donde poder crear, elegir y sanar. En el aula, eso implica enseñar que la voz propia tiene valor. Que está bien decir que no. Que la sensibilidad no es debilidad. Y que el cuerpo es un territorio sagrado que merece respeto y escucha.

8. La astrología es una herramienta de introspección para muchas personas. ¿Cómo cree que puede complementar otras metodologías de autoconocimiento en un entorno de aprendizaje?

La astrología es un lenguaje simbólico milenario que nos invita a mirar hacia adentro a través del cielo. No se trata de predecir, sino de comprender. De observar los ciclos, los ritmos internos, las configuraciones que nos habitan y condicionan.

En entornos de aprendizaje, puede ser una herramienta poderosa para despertar la curiosidad, el autoconocimiento y la empatía. Nos recuerda que no todos aprendemos igual, que cada persona tiene un ritmo, una forma, una energía particular que merece ser vista y respetada.

Cuando se usa con rigor y sensibilidad, la astrología no encasilla: amplía. Y en un aula, eso es clave. Porque entender el mapa de uno mismo —y el del otro— nos permite convivir, colaborar y crecer desde un lugar más consciente y compasivo.

9. ¿Todo proceso creativo tiene obstáculos? ¿Cuál fue su mayor reto personal al escribir Poderío y qué estrategias recomienda para superar bloqueos creativos?

Siempre. Crear es enfrentarse a una misma. Es desnudarse, arder con la propia obra, y tras la batalla creativa, ver qué queda. Mi mayor reto con Poderío fue escribir desde la cicatriz luminosa, no desde la herida. Esperar el momento en que las palabras no sangraran… para que pudieran ayudar a sanar.

Los bloqueos creativos no son el enemigo: son una pausa necesaria. A veces te piden silencio, a veces movimiento. Yo los atravieso componiendo, bailando, escribiendo sin juicio, o simplemente dejando que la vida me vuelva a tocar.



La clave está en no forzarlo. En confiar en que la inspiración no se pierde: se transforma. Y siempre vuelve… ¡cuando estés lista para ser de nuevo su vehículo!

Hay varios capítulos en Color Karma —como “Apuntes saturnianos para mentes inquietas” o “Tiempos y procesos creativos”— que profundizan en ese tema fascinante: cómo habitar los vacíos sin rendirse, y transformarlos en materia viva.

10. En el desarrollo personal y académico, diferenciar una crisis transformadora de una crisis destructiva es esencial. ¿Qué señales debemos atender para identificar el tipo de crisis que estamos atravesando y cómo podemos orientar a nuestros estudiantes en estos momentos?

Una crisis destructiva te desconecta y te aparta totalmente de ti, sin esperanza alguna. Te sumerge en un estado donde todo sentido parece disolverse. En cambio, una crisis transformadora puede doler igual —o incluso más—, pero guarda en su centro una chispa que empuja hacia la vida.

Creo que la clave está en la cualidad del dolor. Si el dolor te invita a crecer, aunque sea lentamente, hay transformación. Si solo te anula, te rompe y no puedes encontrar ni una rendija de luz… entonces es momento de pedir ayuda profesional.

En contextos educativos, es fundamental acompañar sin minimizar el dolor. Hay que sostener, ofrecer herramientas y, sobre todo, recordar que toda crisis —bien guiada— puede llevar a un lugar mucho mejor. A veces, lo que más necesita un alma en crisis… es ser escuchada y entendida con presencia, sin prisa y sin juicio.

11. Usted integra múltiples disciplinas en su trabajo. ¿Cómo ha logrado equilibrar la música, la escritura, el arte y el activismo en su vida profesional, y qué lecciones pueden extraerse para la educación interdisciplinaria?

Bueno, a mí me fascina lo que hago, y la verdad es que no me cuesta equilibrar porque, con naturalidad, una cosa me lleva a querer aprender la siguiente… y así hasta el infinito. Todo lo que hago —escribir, cantar, componer, acompañar procesos, crear oráculos— nace de mis inmensas ganas de aprender e integrar todo lo que la vida puede ofrecerme. Todas estas semánticas distintas me permiten escalar conceptos y recorrerlos desde distintos niveles.

Creo profundamente en la educación interdisciplinaria porque el alma humana no funciona en fragmentos. La vida no se divide por asignaturas. Cuando un estudiante puede tocar un tema desde el arte, la psicología, la astrología o el cuerpo… la experiencia de aprendizaje se vuelve profunda, viva, transformadora.

Educar no debería ser una línea recta, sino una constelación de caminos que inviten a descubrir quiénes somos de verdad.

12. ¿Recibir reconocimiento por su libro Color Karma fue un hito en su trayectoria? Desde la perspectiva del aprendizaje, ¿cuál es el impacto del reconocimiento externo en el crecimiento personal y profesional?

Recibir una mención honorífica en los International Latino Book Awards fue un hito precioso, claro que sí. Fueron diez años de mi vida de lo más crudo y, a la vez, luminoso. Sola, llevando mi proyecto a lo más alto, en un entorno tremendamente hostil como es el de la música en nuestro país.

El reconocimiento externo es un gran impulso. Pero, como bien digo en Color Karma, no puede ser nunca el motor. Si solo creas para ser aplaudida, pierdes el centro. Yo creo que el verdadero crecimiento ocurre cuando puedes mirarte al espejo con orgullo… aunque nadie te esté mirando.

En lo pedagógico, eso es clave: enseñar que el valor no siempre se mide en premios. A veces, el mayor logro es seguir siendo TÚ.

13. ¿Cree que la música y el desarrollo personal están más conectados de lo que solemos pensar? ¿Cómo podemos usar la música como herramienta pedagógica?

Yo creo que todos nos desarrollamos a través de la música que escuchamos. Imagina cómo las nuevas generaciones están construyendo su mundo emocional a golpe de stream.

La música —como el arte— es un gran canal para entenderse y explorar la propia personalidad. No solo nos acompaña: nos moldea, nos despierta, nos conecta. Por eso es una herramienta pedagógica tan potente.

Tengo una serie de vídeos en YouTube que preparé para mi álbum Ritual, titulada Arte y Trascendencia, que profundiza justo en esa línea.

14. Habla de “brillar” como parte del proceso vital. ¿Qué significa este concepto en el contexto del aprendizaje y la autoexploración?

Brillar es conectar con esa esencia que habita en ti. Estar alineada con tu propósito vital, con aquello que has venido a desarrollar y compartir con el mundo.

No se trata tanto de destacar hacia afuera, sino de reverberar desde dentro. De vivir desde lo que una es, sin necesidad de apagarse para encajar. Brillar es recordar tu fuerza cuando todo tiembla. Es sostenerte en medio del caos… y aun así crear belleza.

En el aprendizaje, brillar es confiar en tu propia voz. Reconocer tus dones, tus límites, tus ritmos. Es dejar de aprender para complacer… y empezar a aprender para expandirte. Porque solo cuando una se atreve a ser luz, también puede iluminar a los demás.

¡Tengo un capítulo precioso que se llama Conecta con tu propia voz en Color Karma que habla justo de esto!

15. Si pudiera dejar un mensaje clave a quienes buscan crecer y conocerse a sí mismos, ¿qué frase les compartiría para acompañarlos en su proceso de aprendizaje?

Confía en tu ritmo. Honra tu historia. Y recuerda que:

“La alquimia no ocurre en la calma.. Ocurre en el caos que lo transforma todo.”

16. Por último, ¿qué proyectos tiene en el futuro y cómo planea seguir integrando educación, arte y crecimiento personal en su trabajo?

Acabo de lanzar Poderío y su Oráculo de Poder, una herramienta para trabajar el autoconocimiento desde el símbolo y la astrología. El próximo 13 de junio estaré firmando ejemplares en la Feria del Libro de Madrid, y me hace muchísima ilusión después de la experiencia tan mágica que fue Sant Jordi.

Y en unas semanas… ¡llega Stellium!, mi quinto álbum —¡casi ná!— que viene a completar la trilogía ocultista que inicié en 2018 con Ritual y Astroqueen.

Sigo creando y creyendo como si no hubiera un mañana… ¡es lo que tiene ser un alma libre en creación constante!