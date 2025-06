Más de 100 vecinos de Cabo de Gata participan en una caminata saludable para promover una vida sana

Más de 100 personas han participado la mañana del pasado miércoles 28 de mayo en la I Caminata Saludable de Cabo de Gata, una actividad que está enmarcada en la XVI Semana de Hábitos de Vida Saludables del Distrito Sanitario de Almería, que ha tenido este año como tema “Almería se mueve por la salud”. Una iniciativa organizada por la Unidad de Gestión Clínica Almería Periferia bajo la coordinación del equipo del consultorio de Cabo de Gata (formado por la médica Enriqueta María Quesada Yáñez, la enfermera Patricia Alcaraz López y el auxiliar administrativo Rubén García Felices (el que escribe sobre estas líneas)) y la enfermera comunitaria María Elena González Fernández.

Fue una caminata de 60 minutos, con partida a las 09:00 horas desde el consultorio de salud y regreso al mismo punto, donde culminó en un desayuno en la sede de las asociaciones vecinales Las Sirenas y Virgen del Mar (calle San Francisco), degustando frutas y verduras de la zona, que fueron cedidas por los vecinos y empresarios locales. ¡Pusieron unos pinchitos de melón con tomates cherry que estaban de muerte!

La caminata contó con la presencia de Juan José Segura Román (Concejal de Aguas, Zonas Verdes y Agricultura), Juan de la Cruz Belmonte Mena (Delegado Territorial de Salud y Familias en Almería), María José García Ramón (directora de la U. G. C. Almería Periferia) y Gemma Garrido Ibáñez (Directora Médica de Distrito Almería).

Han colaborado en el evento la Farmacia Cabo de Gata, que regaló y sorteó entre los asistentes diversos productos para la protección del sol; las dos mencionadas asociaciones del lugar; el Grupo Caparrós, con la donación de sandías, melones y tomates; y el colegio CEIP “Virgen del Mar” de Cabo de Gata, mediante la participación de dos clases y una cincuentena de alumnos.

Ejercicio físico en clave de salud, encuentro intergeneracional y étnico, juego grupal en la playa y conocimiento del medio, son algunos de los valores del programa.

La caminata transcurrió por la zona de El Charco (desembocadura de Rambla Morales), donde habitan aves acuáticas como patos cuchara, zampullines y garzas, finalizando el recorrido en la playa con el disfrute grupal de un juego tradicional: El patio de mi casa, en el que participaron la mayoría de los caminantes.

Esperamos que actividades como esta y otras vengan en el futuro, enmarcadas en la promoción de hábitos saludables “para evitar problemas crónicos como hipertensión, diabetes y obesidad en nuestra población”, tal y como recalcó mi compañera Enriqueta Quesada en esta primera caminata.

El equipo del Consultorio de Cabo de Gata agradecemos la participación, respuesta y acogida tan buena de los vecinos. Ha sido una actividad muy enriquecedora en todos los aspectos. Lástima que yo no pudiera partir con el grupo, mi trabajo en el mostrador de atención al usuario me lo impidió, otra vez será.