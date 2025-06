​Óscar López, bufón sumiso del sanchismo

No descarten la caída de Sánchez a corto o medio plazo. Y de eso van a tener buena parte de la culpa algunos de sus ministros y ministras, desde Óscar López, pasando por Pilar «Juergas» y acabando por la «charo» Chiqui Montero, sin descartar a sus imputados familiares que todos conocemos. No por casualidad ya ha contratado el Gobierno a la empresa encargada de tener preparado todo lo relativo a papeletas, sobres, modelos de actas y cartelería en general. Algo se está cociendo y un final cercano prevé el propio Sánchez tras ponerle la OTAN contra la espada y la pared con ese 5% sobre el PIB para la defensa nacional, que desarma al Gobierno y acentúa su división.

Óscar López

De momento, presidencia del Gobierno ha soltado al insultador mayor del Ejecutivo, con permiso del actual ministro de Transportes y reconocido personaje para «engorilar» al Congreso de los Diputados, para enrarecer el ambiente e inmolarse por el sanchismo acorralado, desprestigiado y despreciado de norte a sur y de este a oeste. Posiblemente no haya actualmente un ministro con mayor dejadez ministerial y mayor presencia para aventar sandeces, falsedades, mentiras interesadas y echar gasolina donde los incendiarios más disfrutan.

El ministro López se encuentra en su salsa, aun sabiendo que Sánchez pretende achicharrarlo cuanto antes, de ahí que se meta en todos charcos y busque el camino para atacar a la oposición y particularmente a la presidenta madrileña, quien siempre acaba por ponerle el bozal y la venda. Y ese afán por entrar a saco donde no debe, hace que se contradiga por activa y por pasiva, además de por torpeza. Le pasa lo mismo que a la expareja de Víctor de Aldama, que se desdice y contradice cada vez que abre la boca; es más, ahora niega saber si el supuesto dinero (500.000€), que entregaron a Koldo, era para Ábalos, Jessica o vaya a saber para quién.

Es importante un dato, que parece no entender nuestro Rey, Felipe VI, y es que están dando a lo bestia un golpe de Estado con la colaboración marroquí, de ahí que nadie entienda que se dedique a ponerse a hablar de Las Meninas, en vez de ir poniendo cerco al latrocinio sanchista, la corrupción y la extendida malversación. No tardando va a haber más imputados en el PSOE que parlamentarios en el Congreso de los Diputados o senadores en el Senado. Bien es verdad que poco colabora la «derechita cobarde» que, con tal de repartirse sillones y prebendas, se ponen mirando a Cuenca y abren el orto de par en par.

La llegada de ilegales en patera, con la aquiescencia del Gobierno, no es otra cosa que una invasión pacífica a sabiendas de las degeneradas «ayuditas»; Sánchez está en deuda con Mohamed VI y lo tiene cogido por los bajos tras amenazas de divulgar información de su móvil contenido en PEGASUS, hecho que ya ha constatado el embajador de Israel y cuyo contenido está llegando ya a España desde hace unos días. No estaría de más que el Gobierno español del autócrata bananero, Pedro Sánchez, copiara de Portugal, cuya última medida ha sido «prohibir la sanidad gratuita a los inmigrantes sin papeles». Tal medida ha sido propuesta por el Partido Social Demócrata portugués con el apoyo de los partidos de la derecha de progreso.

Y si el bufón sanchista, Óscar López, nos toma por ignorantes, la «fontanera» Leire Díez nos toma por tontos. Buscaba su minuto de gloria y ha tenido sus cinco minutos de hazmerreír. Lleva varios días jugando con “digo” y con “Diego” como si la hubieran ordenado jugar al despiste con los medios serios y profesionales. Esa actitud puede servirla para los medios y hojas parroquiales que levantan bulos y extienden fango, precisamente donde trabajan los componentes de la opinión sincronizada, pero para medios que trabajan con rigor, no sirve. Los medios vendidos al poder están muy nerviosos porque ven cómo se les acaban las prebendas, el consentimiento y la bufonería pagada, al más puro estilo Maestre y su «lanzamiento» de micrófonos.

El señor «Paradores» ya no sabe a qué soga agarrarse para no hundirse. Lo mismo le da disparar contra Díaz Ayuso que contra Feijóo o contra el pato Donald. Su última estupidez, y garantizo que dice muchas a sabiendas de que miente, ha sido acusar al presidente del Partido Popular de ser «el responsable directo de este ruido ensordecedor». «Lo que estamos viendo –dice el todavía ministro de Transformación Digital y Función Pública— es guerra sucia contra el Gobierno».

Un viejo socialista me comentaba ayer que, dado el cabezón visible donde caben todos los insultos posibles, entre las orejas de Óscar López –conocido en Castilla y León como «cabezabuque» desde sus tiempos de secretario general del PSOE en la comunidad-- hay una diferencia horaria de al menos 10 horas. Tal vez por ese descuadre es por lo que, siendo diputado de las Cortes de CyL en la época del siempre admirado expresidente, Juan Vicente Herrera Campo, solía acabar contra las tablas por ignorante, indigente intelectual, insultados y mal portavoz, además de peor comunicador.

Y ya saben cómo acabó el todavía ministro López: tuvo que salir corriendo de Castilla y León a refugiarse en las faldas del nada admirado y actual representante bolivariano, Rodríguez Zapatero, de triste recuerdo, nefasta gestión y evidente admiración y cercanía a la banda asesina ETA. Eso sí, quiso apropiarse traicioneramente del ahogo al que sometió el último Gobierno de Aznar al terrorismo etarra.

Es más que evidente que la ignorancia y la maldad han cegado de odio al ministro López y ya no sabe si mata hiere o espanta. No hay más que escucharle a diario y comprobar que ha perdido el sentido de la realidad, el equilibrio dialéctico y del saber estar. Cacarea más que una gallina, que es como se suele decir de personas que hablan mucho y sin oportunidad.

En fin, no deja de ser mal burro de carga y peor punto filipino.