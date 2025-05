Solo uno de cada dos jóvenes incluye fruta diaria en su dieta, y apenas cuatro de cada diez hortalizas

Han pasado siete meses desde los estragos de la DANA en Valencia y aún hay vecinos que no han podido regresar a sus hogares, ni a sus trabajos. Pregunto y me responden: “Se han olvidado de nosotros”. La sensación de abandono es una realidad latente, no funcionan los semáforos, no se ha restablecido el alumbrado eléctrico, en el colegio Vila-Romana de Catarroja aún no se tienen las medidas mínimas para la labor educativa, siguen sin funcionar los ascensores...