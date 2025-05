Más del 40% de veterinarios encuestados creen que los cuidadores infravaloran los peligros del sobrepeso en mascotas

La nutrición de los gatos y perros juega un papel clave en su salud y bienestar, con un impacto directo, entre otros, en la prevalencia del sobrepeso y la obesidad y sus correspondientes efectos negativos para su salud. Por eso, con motivo del Día Mundial de la Nutrición, Royal Canin comparte los resultados para España de su último estudio sobre hábitos de alimentación, sobrepeso y obesidad presentado dentro del marco del Vet Symposium 2025 y en el que han participado profesionales veterinarios y cuidadores de gatos y perros. A partir de los resultados, nace una campaña de concienciación sobre el tema.



Un estudio cuyos datos cobran especial relevancia si tenemos en cuenta que aproximadamente el 40% de los gatos y los perros presenta sobrepeso u obesidad y más del 40% de los veterinarios encuestados considera que los cuidadores infravaloran los riesgos reales de esta patología, directamente relacionada con otras patologías importantes.

La sobrealimentación como principal causa

Si preguntamos a los cuidadores sobre las posibles causas de estas cifras de sobrepeso, casi un 43% identifica la sobrealimentación y un 41% la falta de ejercicio, ambos factores muy relacionados con un estilo de vida sedentario. Pero ¿por qué sobrealimentamos? De los datos se desprende que hay un hábito bastante habitual en los hogares españoles, tal y como manifiesta el 47% de los encuestados: dar a nuestros animales restos de nuestra propia comida. Un hábito que se lleva a cabo porque hace felices a los propios cuidadores (28%) o porque consideran que el gato o el perro son un miembro más de la familia (37%). En este sentido, los encuestados también consideran que mantener un peso saludable no es sencillo en el día a día, ya sea por la falta de ejercicio (48%), el compromiso de toda la familia (25%) o porque el animal está constantemente pidiendo comida (18%).

La desinformación y las fuentes de información

Hoy en día manejamos mucha información sobre la alimentación de gatos y perros, pero no siempre es rigurosa desde una perspectiva científica y además existen muchos mitos y conceptos equivocados sobre la misma. En el caso concreto del sobrepeso, este contexto informativo es especialmente relevante, ya que el 21% de los veterinarios consultados considera que esta desinformación está planteando retos a la hora de hablar con los cuidadores sobre cómo mantener el peso saludable de su perro y/o gato, con un efecto negativo directo en la salud y calidad de vida de sus animales.

Desde la perspectiva de los cuidadores, la realidad es que un 22% de los españoles encuestados considera que no tiene suficiente información para comprender qué significa que su mascota tenga un peso saludable. La información principalmente se busca en los profesionales veterinarios (66%) pero también existen otros canales, como por ejemplo las redes sociales (13%) o los amigos y familia (13%).

Un problema de salud en el que los cuidadores somos fundamentales

El 84% de los veterinarios encuestados considera que la obesidad de los gatos y los perros ha incrementado en los últimos años y es importante seguir concienciando sobre los impactos negativos asociados a esta patología, ya que observan también como un 38% de los cuidadores no son conscientes de que existe un problema y un 30% desoye los consejos de salud que les ofrecen y no cambian los hábitos con su animal.

Tener un peso saludable es fundamental para la salud y el bienestar de los gatos y los perros y los cuidadores somos claves para lograrlo. Un exceso de peso está relacionado con la aparición de otras patologías y con una menor esperanza de vida, por lo que es fundamental seguir unos hábitos saludables desde el primer día (alimento adecuado, controlar la ración y ejercicio diario) para prevenir el sobrepeso y la obesidad.

Además, no podemos olvidar que los gatos y los perros son auténticos miembros de nuestras familias, pero son una especie distinta a la nuestra y sus necesidades nutricionales son distintas a las nuestras. Por eso debemos buscar siempre consejo y guía en los profesionales veterinarios y la evidencia científica, como la proporcionada por la WSAVA (World Small Animal Veterinary Association), y evitar basarnos en mitos, percepciones o experiencias personales.

Por comunidades autónomas

Asimismo, el estudio pone de manifiesto algunas diferencias entre las regiones de España. De este modo, las dos Castillas son las áreas que más alimentan a las mascotas con los restos de nuestra comida, con un 52% en el caso de Castilla-La Mancha y un 62% en el caso de Castilla y León. Frente a ello, la cifra cae ligeramente en otras regiones, como Madrid o País Vasco, donde esta práctica solo la realizan 4 de cada 10 personas. No obstante, los madrileños confiesan ser quienes más recurren a las redes sociales para informarse sobre nutrición animal junto a los castellanomanchegos (17%, respectivamente), mientras extremeños (76%), castellanoleoneses (74%) y catalanes (72%) son los que más confían en su veterinario.

Si repasamos la percepción de las causas del sobrepeso y obesidad, todas las regiones señalan la sobrealimentación como la primera causa del problema, seguida de la falta de ejercicio. Al igual que a nivel nacional, estas respuestas se relacionan con un estilo de vida cada vez más sedentario.

Sin embargo, se observan diferencias en cuanto a otros factores. Las comunidades en las que más se destaca la desinformación sobre el tema son Castilla y León (23%), Castilla-La Mancha (21%) y Andalucía (19%). En regiones como Andalucía, Comunidad Valenciana o Murcia alrededor de 2 de cada 10 personas también apuntan a la dificultad para comprender la información científica sobre el cuidado animal. Por ese motivo, es fundamental mantener una comunicación fluida con un profesional veterinario que nos informe sobre las necesidades específicas de cada animal.

Además de la importancia de la información y el asesoramiento, también hay una parte fundamental de la prevención y cuidado que recae sobre los propios tutores. El estudio muestra un acuerdo general entre la mayoría de las Comunidades Autónomas: más de un tercio de los encuestados son incapaces de resistirse a su mascota cuando pide comida. Por este motivo, la falta de compromiso de toda la familia para seguir las prescripciones nutricionales se convierte en la segunda gran barrera para mantener un peso saludable, especialmente para los catalanes (28%) y murcianos (29%). Y es que, aunque sea difícil resistirse a sus ruegos, es imprescindible pensar siempre en su bienestar nutricional a largo plazo.

Sobre el estudio de Sobrepeso de ROYAL CANIN®:

14.016 cuidadores mayores de edad de gatos y perros y 1.750 profesionales veterinarios fueron entrevistados por Censuswide entre el 14 y 21 de marzo de 2025 en Reino Unido, Francia, China, India, México, España, Portugal y Brasil.