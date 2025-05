Nacen los Premios Planes Gourmet para reconocer lo mejor de la gastronomía española

Un homenaje a la excelencia gastronómica española que se celebró anoche el en el Círculo de Bellas Artes de Madrid

Madrid, 30 de mayo de 2025 – La gastronomía española vivió anoche una de sus grandes celebraciones en el emblemático Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde se congregaron destacadas personalidades del sector gastronómico para asistir a la primera edición de los Premios Planes Gourmet. Chefs tan reconocidos como Ricard Camarena (Ricard Camarena), Begoña Rodrigo (La Salita), Pepe Solla (Casa Solla), Carlos Maldonado (Raíces), Susi Díaz (La Finca) o Alejandro Hernández (Versátil) iluminaron la gala con todas sus estrellas y otras importantes personalidades de la gastronomía como Pepa Muñoz (El Qüenco de Pepa), Nino Redruello (Presidente de FACYRE) o Rafael Anson, (Presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía) formaron parte de una gala que consiguió reunir, por primera vez, a lo más brillante y diverso del panorama culinario nacional.

Presentada por los periodistas Ángeles Blanco y José Ribagorda, la gala congregó a grandes figuras del panorama gastronómico, de la comunicación y del panorama cultural español y puso en valor la diversidad, la innovación y el impacto social y cultural de la gastronomía española a través del reconocimiento a proyectos, productos y trayectorias excepcionales.

Creada por Mediaset España en colaboración con la agencia especializada AGR Food Marketing, esta iniciativa nace con el objetivo de ensalzar los valores de la gastronomía nacional y poner en valor su influencia como motor cultural, económico y turístico.

La gala también contó con múltiples rostros reconocidos del grupo como Sandra Barneda, Verónica Dulanto, Nacho Abad, María Verdoy, Christian Gálvez, Laila Jiménez, Ana Terradillos, Antonio Santana, Gonzalo Serrano, Laila Jiménez, Carmen Corazzini o Cristina Tárrega, entre otros.

Galardonados:

Premio Especial Planes Gourmet 2025 “Desde Valencia para Valencia”: un homenaje a la excelencia culinaria de la Comunidad Valenciana. Recogieron los chefs Ricard Camarena y Begoña Rodrigo.

Premio a la Mejor Trayectoria de Marca: Lindor, por sus 75 años endulzando el mundo con su maestría chocolatera. Recogió el premio Anna Pérez, Marketing Manager de Lindt & Sprüngli Iberia.

Premio a la Mejor Ruta Gastronómica: Los Caminos del Azafrán de La Mancha, impulsados por Raíz Culinaria Castilla-La Mancha. Recogió el premio Valentina Cabra Carrasco, presidenta de la presidenta de la DOP Azafrán de La Mancha.

Premio a la Mejor Promoción Gastronómica: Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote (CACT), por consolidar a la isla como un destino gastronómico de referencia. Recogió Ángel Vázquez, consejero de CACT Lanzarote.

Premio al Mejor Sabor de Origen: Maestros de Hojiblanca, por su compromiso con el aceite de oliva y el sabor auténtico de nuestra tierra. Recogió Stephania Páez, Brand Manager de la marca.

Premio al Mejor Proyecto de Formación Gastronómica: Venari, la primera escuela internacional de gastronomía cinegética. Recogieron Miguel Ángel Valverde, presidente de la Diputación de Ciudad Real, y Florencio Rodríguez, director de Venari.

Premio al Mejor Producto de Gastronomía y Cultura: Alhambra, por crear experiencias sensoriales donde el arte y la gastronomía se funden. Recogió Álvaro Trujillo, Content Manager de la marca.

Premio al Mejor Producto Internacional: Negrini, por acercar a España la excelencia de la tradición italiana. Recogió Nicoletta Negrini, CEO de la compañía.

Premio Best for the World: World Central Kitchen, por su labor humanitaria a través de la gastronomía. Recogió Pepa Muñoz, embajadora de WCK en España.

Los presentadores de la gala, así como algunos de los invitados VIP, llegaron en el coche oficial de los Premios Planes Gourmet: el Dongfeng Box. Durante el evento, los asistentes también pudieron disfrutar de exclusivas experiencias gastronómicas ofrecidas por Gustos del Sur, 1001 Sabores Región de Murcia, DOP Rueda, DOP Guijuelo, Vichy Catalan, Schweppes, entre otros destacados colaboradores.

Con esta primera edición, los Premios Planes Gourmet se consolidan como un nuevo referente en el sector, apostando por una gastronomía que educa, emociona, transforma territorios y conecta culturas. Mediaset España y AGR Food Marketing reafirman así su compromiso con el impulso y la proyección de la riqueza gastronómica de nuestro país.

‘Planes Gourmet’, referente gastronómico de Cuatro Acercar la gastronomía, los productos gourmet y las citas, rutas y eventos enogastronómicos más destacados del panorama nacional a los espectadores es el leitmotiv de ‘Planes Gourmet’, espacio que inició su andadura en Cuatro el 5 de septiembre de 2021 y que se emite los sábados, a partir de las 12:00 horas.

Durante más de tres años en antena y 74 emisiones, este espacio se ha convertido en un referente gastronómico en la cadena, visibilizando los productos y novedades de sector y poniendo el foco también en el turismo gastronómico. Mediante reportajes, entrevistas a chefs y productores y recomendaciones gastro, el espacio ha abordado grandes emblemas de la gastronomía española, como el atún rojo de Cádiz, la paella valenciana, el marisco o el pulpo á feira de Galicia, los quesos manchegos, de Cabrales o de Mahón, los arroces de la comunidad valenciana y la trufa negra del Alto Maestrazgo, entre otros.