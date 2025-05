Quiero una pareja, pero ¿qué tipo de relación busco?

La sociedad, desde que somos pequeños, nos enseña a vivir acorde a la gran mayoría, nos introducen valores que debemos manifestar en la edad adulta y nos inculcan la búsqueda de un amor ideal basado en el cuidado y la comprensión. Nos dicen que tenemos que estar acompañados y que la soledad y el individualismo no es bueno. Hacer las cosas solo o querer estar solo es algo “raro” y a quien de verdad lo quiere hacer, le resulta realmente costoso relacionarse socialmente.



Encontrar a alguien que sea compatible, a veces, puede resultar bastante complejo, porque las relaciones como las personas, evolucionan con el tiempo y lo que en un primer momento, encajaba pudiera ser que años después, ya no lo haga. Pero de cada miembro de la pareja depende amoldarse y sobre todo, caminar al mismo ritmo.

El amor romántico que aparece en las escenas de los príncipes y princesas nada tiene que ver con la realidad que luego nos encontraremos en la edad adulta donde para que eso funcione es necesario compromiso afectivo, empatía y comunicación. Deben existir unas bases que hagan que ante los imprevistos o crisis, eso pueda proseguir porque previamente ya estaban formadas las estructuras que consolidan los cimientos.

Conocemos diversos tipos de parejas a nuestro alrededor, desde las más pasionales, hasta las que parecen de amigos con derecho a roce, o incluso aquellas que han empezado demasiado rápido para luego estancarse debido a la velocidad de los inicios. También están aquellas que solo siguen juntos por no estar solos o las que no se separan por el miedo a lo desconocido aguantando de todo. No es que una sea mejor que otra, sino que cada pareja debe establecer sus propias normas y lo que está dispuesto a hacer o a no hacer. Nadie debe juzgar desde fuera porque cada individuo lo hará desde la experiencia de su propia realidad.

Y es que cuando observamos y estamos solos, puede suceder que comience la búsqueda de ese alguien y que nos generemos sin querer, unas expectativas de lo que deseamos. El tema está en que muchas veces conocemos a personas que nos pueden gustar pero que con el tiempo, no encajan en nuestra definición de amor o de pareja. Y resulta más fácil lidiar con esa situación en un principio que no cuando ya ha pasado el tiempo y con ello, también ha aumentado el cariño y sentimiento haciendo que incluso, en el caso de que existan daños sean mucho más impactantes para ambos que habiéndolo gestionado en los inicios.

Por eso, en el comienzo de una relación hay que pararse a pensar en qué es lo que queremos y no queremos, qué esperamos, hasta qué punto somos capaces de comprometernos y qué le pedimos al otro. Se trata de generar relaciones sanas que no dañen a ninguno de los integrantes. Y es que para crear esto es necesario que estén presentes valores tan básicos como el respeto o la confianza, la cual se va creando a medida que pasa el tiempo. Junto a esto, la comunicación y la sinceridad también resultan imprescindible porque de ello depende crear algo auténtico y que se pueda sostener.

Todo esto pudiera parecer simple, pero valores como la honestidad, el respeto, la confianza, la comunicación o la sinceridad son muy difíciles de conservar y de manifestar en todo momento. Y pudiera ser que muchas parejas empiecen con ello para después flaquear en algunas pero, pese a todo, lo más importante es no caer en la definición de “relación tóxica” donde todo se viene abajo y en donde los integrantes entran en una espiral de la que a veces, no pueden salir debido al bucle en el que se encuentran. Por eso es muy importante no dejarse llevar tanto como hoy en día parece estar presente sino en reflexionar acerca de lo que buscamos y de a dónde nos lleva y aporta estar con una pareja determinada ya que la esfera emocional impacta de manera directa en el resto de ámbitos de la vida.

Nuestra conducta, ánimo y autoestima está estrechamente relacionada en cómo nos haga sentir la persona que nos acompaña en el día a día y por eso es importante construir relaciones sanas desde los mismos comienzos.