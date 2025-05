Desaparecería el negocio lucrativo de la infamia

Cuando te enteras del dinero que mueve la prostitución parece una exageración, pero, según he leído, los millones que mueve son superiores a los de la droga, y siempre ha parecido que el tráfico de ésta era el “negocio” más lucrativo. Cuando ves reportajes, oyes noticias de cómo vienen estas casi niñas del este de Europa o de Latinoamérica, engañadas y de qué manera explotadas, se te corta el cuerpo ante la repugnancia de estas mafias.

No siempre será así, habrá excepciones como en todo y alguna ha elegido el dinero fácil que proporciona esta clase de vida, dicen que la más antigua. Yo, modestamente, creo que anterior a ella comenzaría el pastoreo y la agricultura, ya que no me parece lógico que la mujer prehistórica se lanzase a comerciar con su cuerpo cuando lo más sensato era comer, y por tanto cazar y comer las plantas que estuvieran en su entorno. Posiblemente hubo pronto mujeres que prefirieron, antes que arrear animales y arar la tierra, ofrecer su cuerpo por lo que fuere.

Así es que, cuando hablan de profesión más antigua, no estoy de acuerdo, aunque también sería cierto que ya en el “paleolítico” habría mujeres “ligeras de cascos”, pero no hay constancia de aquellos hechos.

Cuando se habla de este tema, pegajoso, no se habla del “pagador”, que como en todo comercio hay. Si este personaje dejase de existir, desaparecería el comercio y el negocio de la infamia.