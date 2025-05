Energías renovables en el hogar: placas solares vs. aerotermia, ¿cuál elegir?

En un contexto de crisis climática y subida de precios energéticos, la transición verde está llegando a los hogares. Las energías renovables se han convertido en la opción más inteligente para los ciudadanos españoles. Entre las alternativas más demandadas destacan las placas solares fotovoltaicas y los sistemas aerotérmicos, dos tecnologías que permiten ahorrar hasta un 70% en facturas y reducir la huella de carbono. Sin embargo, elegir entre placas solares y aerotermia puede resultar complejo. ¿Qué factores deben considerarse? ¿Cómo optimizar su rendimiento? Grupo Lasser, empresa líder en servicios técnicos y climatización en Madrid, analiza las claves para tomar la mejor decisión.



Placas solares: energía limpia y autosuficiencia

La energía solar fotovoltaica es la opción renovable más extendida en España. Según datos de 2025, el 30% de los hogares madrileños ya cuenta con paneles solares, una cifra que crece un 15% anual. Estas instalaciones captan la radiación solar para convertirla en electricidad, permitiendo cubrir desde el 50% hasta el 100% del consumo doméstico, dependiendo de la ubicación y el tamaño del sistema.

Estas son algunas de sus ventajas clave:

-- Ahorro inmediato: Reducción de hasta un 60% en la factura eléctrica desde el primer mes. -- Subvenciones públicas: Ayudas como el Plan Next Generation EU cubren hasta el 50% de la inversión. -- Bajo mantenimiento: Limpieza anual y revisión de inversores cada 5 años. No obstante, su eficiencia depende de factores como la orientación del tejado o las horas de sol. En Madrid, donde se disfruta de más de 2.800 horas de sol al año, es una apuesta segura.

Aerotermia: climatización integral con bajo consumo

Si las placas solares son las reinas en generación eléctrica, la aerotermia se posiciona como la solución estrella para climatización. Estos sistemas extraen hasta el 75% de la energía del aire exterior para calentar o enfriar el hogar y producir agua caliente, con un consumo eléctrico mínimo. Según la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC), su demanda ha aumentado un 40% desde 2023.

Estos son algunos de sus beneficios:

-- Versatilidad: Funciona todo el año (calefacción en invierno, refrigeración en verano). -- Eficiencia energética: Por cada Kw eléctrico consumido, genera 4 Kw térmicos. -- Compatibilidad: Puede integrarse con paneles solares para crear un sistema 100% renovable. Aunque su coste inicial es mayor que el de una caldera tradicional, las ayudas públicas y el ahorro a largo plazo lo compensan.

Comparativa: espacio y mantenimiento

Para decidir entre ambas tecnologías, resulta interesante evaluar algunos factores:

Espacio disponible Los paneles solares requieren tejados o terrazas despejados (10-20 m² para una vivienda media). La aerotermia necesita una unidad exterior (similar a un aire acondicionado) y espacio interior para el depósito de agua.

Mantenimiento Solar: Limpieza anual de paneles y revisión del inversor cada 5 años (el inversor es el dispositivo que convierte la energía solar en electricidad usable para el hogar y optimiza el rendimiento del sistema fotovoltaico). Aerotermia: Filtros cada 6 meses y revisión de gases cada 2 años.

“Lo ideal es combinar ambas. Por ejemplo, usar placas solares para alimentar el sistema de aerotermia. Así se logra un hogar autosuficiente”, comentan desde Grupo Lasser, donde ofrecen estudios personalizados para optimizar sinergias.

Instalación profesional y soporte integral

Más allá de la tecnología, el éxito de estas soluciones depende de una instalación experta. Grupo Lasser, con 20 años de experiencia en Madrid, proporciona:

-- Certificaciones oficiales: Técnicos acreditados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). -- Financiación flexible: Opciones de pago a 60 meses sin intereses. -- Servicio 24/7: Asistencia técnica urgente y mantenimiento predictivo con sensores IoT.

Además, la empresa gestiona trámites burocráticos (licencias, subvenciones) y garantiza cumplir con el Código Técnico de la Edificación (CTE). Grupo Lasser ofrece instalaciones personalizadas con garantías de hasta 25 años y sistemas de monitorización en tiempo real para maximizar el rendimiento.

¿Solar, aerotermia o ambas?

La elección final dependerá de las necesidades energéticas, el presupuesto y las características de la vivienda. Mientras las placas solares son ideales para reducir la dependencia de la red eléctrica, la aerotermia ofrece climatización eficiente todo el año. La combinación de ambas, no obstante, es el camino hacia la autosuficiencia total.

Con la normativa europea impulsando la descarbonización de hogares hasta 2030, apostar por renovables ya no es una opción, sino una necesidad. Y hacerlo con expertos, la única forma segura de triunfar.