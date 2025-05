Distrito Estudio anuncia la quinta edición de sus Distrito Games

La cadena deportiva prevé reunir a más de 500 participantes en sus 13 estudios y cuenta, además, con el apoyo de marcas líderes del sector como New Balance, Velites, Singular Wod, Solán de Cabras o Nocco Distrito Estudio, la cadena de centros deportivos de referencia en entrenamiento funcional, anuncia la celebración de una nueva edición de los Distrito Games, el evento anual que se ha consolidado como una de las citas favoritas para los socios de la marca.

En Distrito Estudio Málaga y el 31 de mayo en el resto de boutiques deportivas de la cadena, repartidas por Vigo (2), Pontevedra, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y Madrid (6); y tres más en proceso de apertura en Madrid (2) y Santander. Se espera la participación de más de 500 personas que disfrutarán de una jornada de deporte, compañerismo y diversión en un formato pensado para todos los niveles.

La competición está diseñada para que toda la comunidad de Distrito Estudio pueda sentirse parte de la experiencia. Por ello, han planteado dos modalidades según el centro: BOOTCAMP + WOD o BOOTCAMP RX + BOOTCAMP SCALED. De este modo, cada persona puede elegir el tipo de entrenamiento con el que se sienta más cómoda, fomentando la participación y el espíritu de equipo. Más allá del reto físico, buscan que todos disfruten, se superen y compartan el momento junto al resto de "Distriters".

Los Distrito Games "son mucho más que una competición, ha afirmado Ernesto Rojas, CEO de la compañía. "Representan el espíritu de comunidad y superación que define a Distrito Estudio. El evento fomenta la integración, el trabajo en equipo y la motivación, convirtiéndose en una cita imprescindible en el calendario deportivo de la cadena".

Como en ediciones anteriores, los Distrito Games contarán con el respaldo de marcas líderes. New Balance, Velites y Singular Wod colaborarán con los premios para los ganadores, mientras que Solán de Cabras y Nocco aportarán los welcome packs y el avituallamiento para todos los participantes, garantizando una excelente experiencia.

Desde Distrito Estudio animan a todos sus socios a formar parte de esta gran fiesta del deporte, que cada año reúne a más participantes y consolida el compromiso de la marca con el bienestar, la salud y la vida activa.

Distrito Estudio ofrece sesiones de una hora de duración desde las 7:00 h de la mañana a las 22:00 h. Su método se basa en clases personalizadas con entrenamientos muy variados para satisfacer las necesidades de todo tipo de público gracias a una oferta muy variada de entrenamientos -con clases de Bootcamp, Strength, D45, Yoga, Pilates, WOD y ahora también D45 Senior, entre otras.

Este hecho ha convertido a la cadena en un espacio deportivo perfecto para todo tipo de perfiles, -en concreto, el 62% de los clientes de la compañía son mujeres y, con un rango de edad entre los 20 y 65 años.

Distrito Estudio es, además, la única cadena de centros oficiales de la marca internacional New Balance a nivel internacional.

El modelo de negocio Distrito Estudio surge inicialmente de la experiencia del vigués Ernesto Rojas. En esta primera fase del proyecto, (2015) Rojas viajó a California, meca del fitness, buscando y analizando las últimas tendencias del mercado. Meses después, inaugura en Vigo el primer centro de la compañía y se incorpora como socio Brais González, especialista en recuperación funcional y biomecánica. En enero de 2020 se une al proyecto el tercero de sus socios, David Estébanez, con una larga trayectoria en el desarrollo de cadenas deportivas. Juntos abordan la expansión de la cadena.