Be Racing forma a los futuros participantes del Dakar en condiciones reales de desierto

Be Racing también compite activamente en el Campeonato de España de Rallys Todo Terreno (CERTT), donde actualmente ocupa la segunda posición general y de categoría con los pilotos Sebastián Guayasamín y Adrià Guillem El equipo Be Racing sigue avanzando con fuerza en su objetivo de hacer realidad los sueños de todos aquellos que quieren competir en el Dakar. Con una filosofía clara y ambiciosa, el equipo ofrece formación específica en las categorías SSV (buggys) y Classic, proporcionando una plataforma técnica y humana para que cualquier persona apasionada del motor pueda llegar a participar en un Dakar y hacerlo con garantías.

Una de las iniciativas clave es el stage de formación en el desierto, un evento exclusivo con plazas muy limitadas que ofrece a los participantes la posibilidad de entrenar en condiciones reales de carrera. Este stage forma parte del programa de formación que Be Racing desarrolla a lo largo del año, con varias ediciones previstas —la próxima será en septiembre— y con la posibilidad de organizar otros bajo demanda, en función de las necesidades de los clientes. Esta formación va mucho más allá del pilotaje: incluye sesiones prácticas de navegación, trabajo con Road-Book, entrenamiento físico y mental, mecánica básica, protocolos de actuación en situaciones de emergencia y conocimiento detallado de los reglamentos deportivos.

Durante el stage, los participantes aprenden a pilotar en pistas rápidas y en dunas, utilizando los mismos sistemas de navegación y comunicación que encontrarán en pruebas como el Dakar. También conocen el funcionamiento del equipo sobre el terreno: logística, gestión del tiempo, montaje y desmontaje del campamento, alimentación durante una jornada de carrera y cómo afrontar un rescate —con la ayuda de un camión de asistencia integrado, igual que en un rally raid real.

Este tipo de formación integral puede ser clave para evitar el abandono durante una carrera. Como afirma el equipo: "Un buen entrenamiento marca la diferencia entre rendirse y saber continuar".

Competir para entrenar: el proyecto deportivo de Be Racing

Dakar 2026: presentación y oportunidad para nuevos pilotos

El próximo 7 de junio, Manresa acogerá la presentación oficial del Rally Dakar 2026, con la participación de Be Racing. Será una oportunidad perfecta para que nuevos interesados se acerquen a conocer el equipo, probar los vehículos y descubrir las opciones disponibles para competir en Classic o Velocidad.

"Nuestro objetivo es poner al alcance de todos los medios técnicos, humanos y formativos para hacer realidad un sueño como el Dakar. Creemos que cualquier persona que tenga la ilusión y el compromiso puede lograrlo, y nosotros estamos aquí para acompañarles en ese camino", afirma Bertrand Marco, CEO de Be Racing.

Be Racing representa una propuesta innovadora y valiente dentro del mundo del rally raid, con la clara misión de democratizar el acceso al Dakar y a las grandes competiciones off-road.