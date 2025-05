​El método 'kintsugi' o el modo de reparar las heridas en la pareja

El artículo de El español explica cómo el método ‘kintsugi’, una antigua técnica japonesa de reparación de cerámica, se ha convertido en una metáfora poderosa para las relaciones de pareja. El ‘kintsugi’ consiste en reparar objetos rotos con resina y polvo de oro, resaltando las grietas en lugar de ocultarlas. Esta práctica simboliza la idea de que las imperfecciones y las reparaciones forman parte de la historia de un objeto, haciéndolo más valioso.



En el contexto de las relaciones, el ‘kintsugi’ sugiere que las parejas que mejor funcionan y son más duraderas son aquellas que aceptan y valoran sus imperfecciones y desafíos. En lugar de esconder o ignorar los problemas, estas parejas trabajan juntas para superarlos, fortaleciendo así su vínculo. Este enfoque promueve la resiliencia y la autenticidad, permitiendo que las relaciones crezcan y se fortalezcan a través de las dificultades.

Así, Will Smith y Jada Pinkett Smith han hablado abiertamente sobre las dificultades en su matrimonio y cómo han trabajado juntos para superarlas, fortaleciendo su relación en el proceso. David y Victoria Beckham, a lo largo de los años, han enfrentado rumores y desafíos, pero han mantenido una relación sólida y han hablado sobre la importancia de la comunicación y el apoyo mutuo.

Y Beyoncé y Jay-Z han compartido públicamente sus problemas y cómo han trabajado para repararlos, lo que ha fortalecido su vínculo y les ha permitido crecer juntos como pareja.

Estas parejas muestran que, al igual que en el ‘kintsugi’, las “grietas” en una relación pueden convertirse en una fuente de fortaleza y belleza cuando se abordan con cuidado y amor. Adoptar este hábito puede ayudar a las parejas a mantener una conexión más profunda y significativa, ya que fomenta la comunicación abierta y el apoyo mutuo.

Esto requiere esfuerzo, y algunos hablan del método 777: es una estrategia sencilla diseñada para ayudar a las parejas a mantener una relación saludable y duradera. Se basa en la idea de dedicar tiempo de calidad a la relación de manera regular:

1/ Cada 7 días: Dedica un tiempo específico para hacer algo juntos. Puede ser una cita, una cena especial, ver una película, o simplemente pasar tiempo de calidad conversando. La clave es que sea un momento para los dos, sin distracciones.

2/ Cada 7 semanas: Planifica una actividad más elaborada. Esto podría ser una salida de fin de semana, una excursión, o cualquier actividad que requiera un poco más de planificación y esfuerzo. La idea es romper la rutina y crear recuerdos juntos.

3/ Cada 7 meses: Realiza un viaje juntos. No tiene que ser un viaje largo o costoso, pero sí algo que os saque de su entorno habitual y oso permita disfrutar de nuevas experiencias juntos.

En cualquier caso, la clave está en no dejar que la rutina apague el fuego de la relación, y poner la aceptación a los defectos del otro (poner esos hijos de oro) y buscar tiempos de intimidad (método 777 por ejemplo) pueden ayudar a reforzar el amor echando leña al fuego para que no se apague.