​Holocracia: ¿el fin de los jefes tradicionales?

El trabajo, el entorno laboral y los trabajadores centran la causa del Grupo Siglo XXI a lo largo de este mes. En mayo nos ocuparemos de diferentes temas relacionados con el mundo del trabajo, y en este primer artículo, nos centramos en un interesante modelo organizativo: la holocracia.



El mundo empresarial exige adaptación constante, y es aquí cuando la holocracia se presenta como una alternativa disruptiva a las jerarquías tradicionales. Este sistema, que elimina cargos directivos y distribuye la autoridad entre equipos autónomos, ha ganado relevancia desde su popularización en la década de 2010. Aunque promete mayor flexibilidad y empoderamiento, su adopción no está exenta de críticas. ¿Qué ventajas ofrece? ¿A qué desafíos se enfrenta? ¿Dónde ha tenido mayor éxito?

¿Qué es la holocracia?

La holocracia es un modelo de gestión empresarial basado en la autoorganización y la distribución de la autoridad. En lugar de jerarquías piramidales, las empresas se estructuran en círculos —equipos multifuncionales— que operan con roles definidos temporalmente y responsabilidades claras. Cada círculo tiene autonomía para tomar decisiones dentro de su ámbito, siguiendo reglas establecidas en una «constitución» que guía los procesos de gobierno y operación.

Este sistema se inspira en principios del desarrollo ágil y la sociocracia, priorizando la transparencia y la adaptabilidad. Su objetivo es eliminar cuellos de botella en la toma de decisiones y fomentar la innovación desde la base.

Ventajas: agilidad y empoderamiento

Mayor autonomía y compromiso: Al eliminar la supervisión jerárquica, los empleados asumen responsabilidades directas sobre sus roles, lo que incrementa su sentido de pertenencia y motivación. Un estudio interno en una empresa europea que adoptó este modelo reveló que el 78% de los trabajadores se sintieron más involucrados en los objetivos organizacionales.

Innovación acelerada: La fluidez en los roles permite que los equipos experimenten con soluciones creativas sin depender de aprobaciones superiores. Empresas tecnológicas y startups han reportado un aumento del 30% en la implementación de ideas disruptivas bajo este sistema.

Transparencia operativa: Las decisiones se documentan en reuniones tácticas y de gobierno, lo que reduce ambigüedades y facilita la rendición de cuentas. Esto evita conflictos por malentendidos en las responsabilidades.

Adaptabilidad en entornos volátiles: La estructura modular de círculos permite reconfigurar equipos rápidamente ante cambios en el mercado. Por ejemplo, durante la crisis de suministros de 2024, una empresa logística pudo redistribuir roles en 48 horas para priorizar envíos médicos.

Desventajas: complejidad y resistencia al cambio

Ambigüedad en los roles: La ausencia de títulos fijos puede generar confusión. En una encuesta a 500 empleados de empresas holocráticas, el 40% admitió dificultades para entender sus responsabilidades tras cambios frecuentes en los roles.

Sobrecarga laboral: La autonomía implica asumir múltiples funciones. En algunos casos, esto ha derivado en estrés y rotación de personal, especialmente en organizaciones que no ofrecen capacitación adecuada.

Dificultad para escalar: Aunque eficaz en pymes, la holocracia enfrenta retos en corporaciones con miles de empleados. Coordinar decisiones entre decenas de círculos puede ralentizar procesos críticos, como observó una multinacional durante su expansión a Asia en 2023.

Resistencia cultural: La transición desde modelos jerárquicos suele generar escepticismo. Un informe de 2024 destacó que el 65% de las empresas que abandonaron la holocracia lo hicieron por falta de adaptación cultural.

¿Dónde triunfa la holocracia?

Este modelo ha sido adoptado principalmente en sectores innovadores como tecnología, software y consultoría, donde la agilidad es clave. También gana terreno en ONGs y empresas con culturas orientadas a la colaboración.

Geográficamente, su implementación es más notable en:

- Europa: Alemania y Países Bajos lideran la adopción, con cerca de 200 empresas registradas bajo este sistema en 2025. - América Latina: México y Chile destacan por iniciativas en startups y empresas de energía renovable. - Estados Unidos: Aunque pionero, su uso se concentra en empresas medianas tras el retroceso de algunas corporaciones emblemáticas.

Tendencias actuales

- Modelos híbridos: Muchas empresas combinan holocracia con estructuras jerárquicas parciales para equilibrar autonomía y control estratégico. - Herramientas digitales: Plataformas de gestión especializadas (como HolacracyOne) facilitan la coordinación de círculos y el seguimiento de roles. - Enfoque en capacitación: Programas de formación en autogestión y liderazgo horizontal son clave para mitigar resistencias.

¿Un modelo viable?

La holocracia no es una solución universal, sino una opción para organizaciones que priorizan la innovación y la adaptabilidad. Su éxito depende de una implementación gradual, una cultura de transparencia y el compromiso de todos los miembros. Mientras algunas empresas celebran su agilidad, otras reconsideran su viabilidad a largo plazo. En un mundo en transformación, este sistema sigue siendo un experimento fascinante —y controvertido— en la evolución del management.