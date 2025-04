Trump se retrata

Un cateto terco y chulo, de pelo color naranja, parece un mozo de granja con menos luces que un mulo.

Como además es tramposo, embaucador y altanero, piensa que con su dinero resulta menos tiñoso.

Mas, la auténtica verdad, de este insufrible paleto, es que parece el boceto de un hombre sin dignidad

El juicio más asombroso, de su trayectoria humana, es que hasta su propia hermana piensa que es un mentiroso.

Pues si habla su familia, de forma tan concluyente, me da que es poco decente y hay que ponerlo en vigilia.

Por eso, en lo sucesivo, hay que tomar sus bravatas, lo mismo que sus corbatas: en un modo despectivo.

Y no echarle mucha cuenta, a sus huecas amenazas, porque es un torpe bocazas al que le sobra osamenta.

Con respecto a su talante, en el mejor de los casos, no habrá que andar muchos pasos para ver que es un tunante.

Y bastante ineducado, con tan procaz verborrea, que alguna vez le acarrea algún que otro altercado.

Y ahora, sin disimulo, en su extraño devenir, se está atreviendo a decir que quieren besarle el culo.