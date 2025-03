La mujer en el mercado laboral: techo de cristal y brecha salarial en la España del siglo XXI

Los avances y obstáculos de las mujeres y su lucha por la igualdad en el nuevo milenio es la causa del Grupo Siglo XXI en este mes de marzo de 2025. En este sentido, cabe destacar que la participación de la mujer en el mercado laboral ha experimentado avances significativos en las últimas décadas; sin embargo, persisten desafíos como el techo de cristal y la brecha salarial que impiden una igualdad plena. En España, aunque se han logrado progresos, las cifras actuales indican que aún queda mucho camino por recorrer para alcanzar la paridad laboral.



Avances en la participación laboral femenina

En los últimos años, la presencia de mujeres en el mercado laboral español ha alcanzado cifras históricas. En el segundo trimestre de 2024, el número de trabajadoras superó por primera vez los 10 millones, representando aproximadamente el 47,3% del total de afiliados a la Seguridad Social. Este incremento es resultado de políticas públicas y reformas laborales orientadas a fomentar la igualdad de género en el ámbito laboral.

Además, la tasa de actividad femenina ha mostrado una tendencia al alza, situándose en el 71,9% en 2024 para la población entre 16 y 64 años, aunque aún por debajo de la masculina, que es del 80%. Este aumento refleja una mayor incorporación de la mujer al mercado de trabajo, aunque persisten diferencias significativas en comparación con sus pares masculinos.

Persistencia de la brecha salarial

A pesar de los avances en participación laboral, la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo un problema latente. Según datos de 2023, las mujeres en España ganan, en promedio, un 19,6% menos que los hombres, con salarios medios anuales de 24.758 euros para ellas y 29.615 euros para ellos. Esta diferencia salarial implica que, para equiparar sus ingresos al de los hombres, las mujeres tendrían que trabajar 70 días más al año.

Aunque la brecha salarial ha disminuido desde el 31,4% registrado en 2014, el ritmo de reducción se ha ralentizado en los últimos años. De mantenerse esta tendencia, no se alcanzaría la igualdad retributiva hasta el año 2042.

El techo de cristal en posiciones de liderazgo

El acceso de las mujeres a puestos de alta responsabilidad continúa siendo limitado, evidenciando la existencia del denominado techo de cristal. A nivel global, solo el 7% de las empresas cotizadas cuentan con una mujer como consejera delegada, y el 9% tienen a una mujer como presidenta del consejo de administración.

En España, aunque se han implementado medidas para aumentar la representación femenina en cargos directivos, los resultados aún son insuficientes. La presencia de mujeres en los consejos de administración de las empresas cotizadas ha aumentado al 34,5% en 2023; sin embargo, solo el 27% de estas empresas han alcanzado el objetivo del 40% de mujeres en sus consejos. Esta infrarepresentación en puestos de liderazgo limita la capacidad de las mujeres para influir en la toma de decisiones estratégicas y perpetúa las desigualdades de género en el ámbito laboral.

Impacto de la reforma laboral y desafíos actuales

La reforma laboral implementada en 2021 ha tenido efectos positivos en la creación de empleo femenino. Desde su entrada en vigor, el empleo femenino ha aumentado un 14,2%, superando los 10 millones de mujeres cotizantes a la Seguridad Social. Este crecimiento ha sido más acelerado que el de los hombres, lo que ha contribuido a reducir la brecha de género en el empleo.

Sin embargo, persisten desafíos significativos. Las mujeres continúan enfrentando mayores tasas de temporalidad y parcialidad en sus contratos laborales. En 2024, la tasa de temporalidad femenina se situó en el 20,40%, frente al 14,30% de los hombres. Además, las mujeres representan el 72,4% de los empleos a tiempo parcial, lo que afecta negativamente su estabilidad laboral y sus ingresos.



La igualdad de género aún no es una realidad plena

Aunque España ha logrado avances en la incorporación de la mujer al mercado laboral, la persistencia de la brecha salarial y del techo de cristal evidencia que la igualdad de género aún no es una realidad plena. Es fundamental continuar implementando políticas públicas y acciones empresariales que promuevan la equidad salarial, la conciliación laboral y familiar, y la representación femenina en puestos de liderazgo. Solo así se podrá construir un mercado laboral verdaderamente inclusivo y equitativo en el siglo XXI.