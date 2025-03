¡Uf, qué asco! (2)

Asco, repugnancia, bascas es todo lo que origina el PSOE con los más de cien casos de corrupción que lo acorralan en la actualidad.

Las embrollos y marrullerías de Pedro Sánchez le facilitaron la gobernabilidad de España.

Como paladín de la limpieza y buena ejecución de un partido de Gobierno, llegó a hacerse con el poder, aunque tenía menos votos que el PP, pactando con la hez de los partidos políticos con las que había repetido hasta la saciedad que jamás lo haría.

“Si quiere se lo repito una y otra vez hasta cincuenta, le puedo decir que no pactaré con los partidos políticos que quieren destruir a España”, eso fue poco más o menos lo que le dijo a cierta entrevistadora, cuando esta le preguntó que si para gobernar haría pactos con determinados partidos políticos.

Son promesas que aventa el viento de la realidad cuando se consigue el poder. Promesas firmes en los discursos preelectorales y efímeras cual chispas de hoguera.

La trayectoria del PSOE, desde su fundación en 1879, deja un rastro de mentiras, engaños y traiciones a España y a los españoles.

Posiblemente la mayor felonía perpetrada contra estos fue el envío de las reservas del Banco de España a la URSS. Ahorro los comentarios.

No es momento para hacer un recorrido por todas las corrupciones, engaños y argucias de las que se ha valido para, en actos sin igual de corrupción y depravación política, defraudar todo el dinero que ha podido del depósito común de los españoles.

Sus dirigentes tienen un encanto especial parta engatusar a los ciudadanos, hacer que los voten con las falsas promesas hechas en los discursos preelectorales, que tienen la duración de una centella.

El veterano Tierno Galván decía con la mayor desvergüenza y descaro que las promesas de los mítines eran para no cumplirlas. Textualmente manifestaba: “Las promesas electorales están hechas para no cumplirlas”.

Felipe González con sus “cien años de honradez” embaucó a los españoles que lo votaron y le hicieron que fuese presidente de nuestro Gobierno. Con él llegó la corrupción, y sus correligionarios lo dejaron bien patente y le causó el desalojo de la Moncloa.

El valor del patrimonio de Felipe Gonzáles no es incalculable pero poco le falta, Aquí la pregunta insoslayable ¿Cómo un simple y triste abogado laboral puede acumular tanta riqueza y propiedades?

El PSOE tiene en su ADN, un gen que inexorablemente lo lleva a la corrupción, y además sus dirigentes se encargan de que se cumpla sin remisión.

No le va a la zaga Pedro Sánchez, pero a este las causas en las que está involucrado presuntamente lo cercan y acorralan.

Veamos alguna:

- Caso Begoña, (su esposa) imputada por corrupción y que declara ante una juez acusada de cuatro presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo laboral.

- David Sánchez (su hermano) ha sido acusado por presuntos delitos contra la Administración Pública y la Hacienda Pública, prevaricación, tráfico de influencias y malversación en la creación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios de música, su puesto de trabajo.

- Caso Koldo, un matasiete portero de puticlub, una trama que salpica directamente al PSOE y por la quese investiga el cobro de presuntas comisiones ilegales, relacionadas con contratos millonarios para la compra de mascarillas en el peor momento de la pandemia, desde -al menos- el 4 de noviembre de 2023.

- La Fiscalía Anticorrupción cree que hay "poderosos indicios" de que el exministro José Luis Ábalos cometió un delito de cohecho y otro de tráfico de influencias, por beneficiarse de que la 'trama Koldo' le pagara a su expareja el piso de Plaza de España en Madrid, así como la casa de Cádiz y el dinero que el presunto conseguidor de la trama Víctor de Aldama le dio a su exasesor Koldo García.

- El caso Jesica la «relación particular» de Jésica Rodríguez García con el exministro José Luis Ábalos duró dos años, desde octubre de 2018 hasta noviembre de 2020. Pero su estancia con gastos pagados en el piso de Plaza de España se prolongó durante un año y cuatro meses más, hasta marzo de 2022, cuando Jésica abandonó el inmueble tras la adquisición de un piso en la calle Sor Ángela de la Cruz, en Madrid. Este desfase temporal hace sospechar a los investigadores que se trató de comprar el silencio de la “señorita de compañía de alto copete”, que cobraba 1.500 euros al día por acompañar a Ábalos a sus viajes y a quien colocó en dos empresas públicas.

A estas señoritas en Grecia se las llamaba hetairas, posiblemente la más famosa fue Aspasia la compañera de Pericles, con la que finalmente se casó.

Dotada de tantos conocimientos y formación intelectual que el mismo Platón la reconoce como como maestra de Sócrates esta mujer logró destacar no solo por su belleza, sino por su intelecto y su influencia en la élite política y filosófica de la época, y, aunque la historia la recuerda principalmente como la compañera de Pericles, su papel en la cultura y la política ateniense va mucho más allá de ese vínculo. Lo inicuo de este asunto de Jesica, que supongo que no llegará ni a la suela de las sandalias a Aspasia, es que sus “servicios” se pagaban con el dinero de todos los españoles. Otro asunto que ha venido a sumarse a esta extensa lista es el del CNIO, cuya directora ha sido cesada fulminante por sospechas de malversación de fondos públicos ¿Hay quien de más? Sí, pero no es momento de fatigar a los lectores.

¿Responderá alguien por esto?

CNIO destituye por unanimidad a la directora, María Blasco.