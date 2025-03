¡Uf, qué asco!

En el PSOE, están brotando casos de corrupción más que setas en otoño. Estoy seguro de que si Pedro Sánchez, el “copia tesis”, pusiera un circo le crecerían los enanos.

Esta harca de socialistas encabezada por este individuo, que llamó a Rajoy indecente, cuando él lo es aún más, ha entrado a saco en el Gobierno de España, y cada vez se le descubren más chanchullos, latrocinios y defraudaciones.

Es un felón traidor y desalmado, que solo busca su bienestar particular y vendería a su madre y traicionaría a los familiares más allegados con tal de permanecer un día más en la Moncloa. Posiblemente, quizá no me equivoque, si le diesen a escoger entre la condena a su esposa si saliese culpable en los juicios que tiene pendientes, y su permanencia como presidente de nuestro Gobierno, milagro sería que no prefiriese esto último. Eso lo veremos cuando sea el fallo de los juicios antedichos.

“Abanderado de la limpieza, honradez y transparencia”, junto con sus adláteres, detenta el Gobierno de España, por un pacto vergonzoso con los traidores a España, y ha entrado en él como elefante en cacharrería.

No está dejando títere con cabezada de las instituciones de gobierno. Ha copado y colonizado desde el tribunal Constitucional hasta la Televisión española.

El Fiscal Mayor del Estado es un acólito, falto de dignidad, que está siendo sometido a juicio por la filtración del correo sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, sometida a una operación de acoso y derribo porque Pedro Sánchez y con él el PSOE, están que trinan porque no puede soportar que esta sea la presidente de la Comunidad de Madrid.

Franco decía que podría morir tranquilo porque había dejado todo atado y bien atado, este es el que tiene toda la organización gubernamental, no toda atada y bien atada, sino domeñada y bien subyugada.

El paladín de la honradez que venía a regenerar y sanear la política española está siendo absorbido por las arenas movedizas del charco hediondo de corrupción en el que está sumido el Gobierno. Estas porquerías, cuyas vaharadas lo asfixian son cómo una sinfonía bien afinada, pero no acabada que no deja de sonar revelando cada vez más acordes nuevos.

Enumeraremos, por no atorar as los lectores solo algunas de ellas:

Caso Filesa, Caso Flick, Caso Hacienda, Caso Rumasa, Caso Aller, Caso Seat, Caso AVE, Caso Arcos, Caso Guerra, Caso Roldán, Caso Gal, EREs de Andalucía, Caso Asesores, Caso Ciempozuelos, Cursos de Formación, Caso Campeón, Caso Mallén, Caso Comercio, Caso Matsa, Caso ACM, Caso Alhambra, Caso Feval, Operación Madeja, Caso Delcy, Tito Berni, Caso Koldo, etc.

Y, por si fueren pocos, les parió la abuela, bueno, tanto como parir no sé ya que desconozco si se encuentra en situación de ello pero lo cierto es que la directora del CNIO, lleva más de dos meses arrastrando la ciencia por el barro, y ha pasado a engrosar la lista de los investigados.

Pero, a pesar de tanta investigación, tantos casos en los juzgados, tantos jueces implicados en el trabajo que la dilucidación de cada uno es la rémora que la ballena de nuestro estado lleva pegada a su espalda y no se puede arrancar por mucho que se intente.

Glosando a Cicerón hemos de decir: ¿Hasta cuándo Pedro Sánchez vas a abusar de nuestra paciencia y hemos de soportar tu tiranía y despotismo?