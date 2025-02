Disfrutar de la mejor comida casera asiática en Madrid es posible, Shangrilá es el restaurante de moda en el que degustar un Dimsun se convierte en un placer para todos los sentidos.



El local guarda el nombre de su antiguo predecesor, el primer restaurante chino que abrió sus puertas allí mismo allá por el año 1963. Está ubicado en el Chinatown madrileño, muy cerca de Plaza de España, lugar donde confluyen la mayoría de locales y restaurantes chinos de la capital.



Con la llegada del nuevo Año Chino, el Año de la serpiente de madera, símbolo de sabiduría, intuición y renovación, este restaurante pretende ser punto de encuentro para todos aquellos amantes de la cocina oriental y para celebrarlo recomiendan algunos de sus platos más picantes, entre ellos las sartenes, como la de calamares, gambas, ternera o pollo, o algunas de sus opciones más tradicionales como las empanadillas -con carne o vegetales- , la sopa de tallarines caseros, el dim sum triangular de fécula de patata relleno de carne o los tallarines chinos con salsa de la casa, una de las recetas que hace la abuela de uno de los propietarios: “Nosotros queremos trasladar a nuestro comensal a China y que viva con nosotros una de las celebraciones más grandes de nuestro país de origen”, comentan desde el restaurante.



Al frente de sus fogones se encuentra Liang Wang, chef del famoso restaurante chino -ya cerrado- del parking de Plaza de España. De toda la carta, él elige como su plato favorito “las costillas de cerdo, porque tienen un sabor muy característico”. Se presentan cortadas en trozos pequeños, con una salsa especial.

Carta extensa creada a base de recetas tradicionales de la cocina china, “cocina de la abuela”, donde merecen mención especial los dimsum, su especialidad, que llegan directamente desde la región de Qingtian. De hecho, Shangrilá es un comedor especializado en estas pequeñas empanadillas al vapor, rellenas de verduras, gambas o carne de cerdo y ternera, tan propias de la cocina china. Y todo ello con precios más que ajustados, que van desde 1€ el más barato -bola de arroz con sésamo y salsa roja- a los más caros, que rondan los 9 € como el famoso pato laqueado o las gambas salteadas con verduras variadas.

Decoración, como no podía ser de otra manera, con toques orientales, lámparas de mimbre que nos recuerdan a sus tradicionales farolillos, sofás aterciopelados de color rojo, un color que simboliza para esta cultura alegría, felicidad, celebración…, sin olvidar sus letras de neón que atrapan a los viandantes.



Además, cuenta con un “solete” Repsol, un distintivo que ofrece la Guía Repsol a locales de comida que se diferencian por su esencia auténtica.



Tip: Si decides ir, ¡no olvides reservar mesa! No es fácil conseguir sitio aquí, llama la atención nada más llegar su larga fila a la entrada del restaurante, clientes a los que no les importa pasar largo rato a ser atendidos porque saben que la espera merecerá la pena.

Shangrilá, auténtica cocina tradicional china a precios más que razonables.

Shangrilá C/Leganitos, 26 28013 Madrid Tel: 919355448 Horario: abierto todos los días de 12:30 a 16:30 y de 19:30 a 23:45 horas