“Escritor, el de los escritos, dice” y otros poemas

Escritor, el de los escritos, dice

Vean cómo me explayo vean cómo me equivoco propago erratas y chochez

Preceptor, el de los preceptos, dice: Introductor, el de los introductos, dice:

El título es de la avanzada alucinógena a veces

El título avanza aun petrificado

Comuniones insistentes: insistencias procurándose en comunión

Los Testigos de Cervantes: pedido de palabras rendimiento de palabras

El escritor no viene solo (lector apuntado por un arma de juego) Los libros nos miran: “La Fábula Papal” “Dilemama” “De Cómo Voy a Degollar a mis Hermanos Contra mis Convicciones y la Ley”

El final me halla buscándolo: careo, caca y cacareo

He visto así he leído.

Se infiltran

Se infiltran en las pesadillas de tus personajes unos que embadurnan con plumas fascistas del Ku-Klux-Klan y sellan con sus orgías crucificantes el colapso

Así como antes esos personajes se infiltraron en tus pesadillas.

Polvito de rapé para dos

Una vela para la noche en ella reclamo con la mirada salvaje

¿Perder la mente entre vistosas mañas?

(Para un volumen en prosa con aires de lubricidad.)

Espectadores de “Hernani” de Víctor Hugo

“¡Mueran las pelucas!”

Románticos silbidos desaprueban puñetazos y proyectiles clasicistas en aquel debut

El cuerpo a cuerpo de los cuatrocientos románticos empecinados contraponiéndose a la mediatización de las armas de fuego empuñadas y disparadas algunas desde lejos por clasicistas, calvos y genoux aun en las cuarenta y cuatro representaciones subsiguientes

Solo, emboscado en su palco, reticente se regodea Chateaubriand

“¿Respondes de tus hombres?” increpa Gerard de Nerval, el emisario del autor

Balzac y Lassailly, en el primer piso del teatro

En la platea, con todo su carisma desde su levita roja de siempre, Théophile Gautier: “Por el cráneo donde bebió Byron en la abadía de Newstead, respondo por ellos”

Berlioz, en el segundo piso.

Colorín colorado

¿Exponer la predestinación de las perdices? ¿Exaltar la índole del apetito? ¿Guiar un tour por el masticar, el deglutir?:

Perdices o chancho rengo.

Sopa lupina

A la marmita el lobo cochambroso lupino el lobo caldo la sopa

y los tres puerquitos: buen provecho.

A Felisberto Hernández

Muequitas en el pizarrón: escríbanme o partan tizas

Inteligiendo en las costas los restos de un pesar antroposófico

Caí de fallecimiento provocado por un signo de admiración

Anticipé: ya venía con brizna la brisa: Alicia en el País de las Sevillanas es una artista asediada por su vello púbico

Advertirlo sin ablandarse en la modestia

Da sobre las cosas el sol: sobre Felisberto da como vemos que ve cómo da sobre las cosas.

Martes 27/8/1996

Lo dijo la radio: Efemérides:

Hoy hace treinta años en Buenos Aires Nicolás Olivari el autor dijo la radio

dio una patada final recta a la ambigüedad y a la pacatería

Murió dijo la radio.

Notas: Dios

¿Notas Dios? ¿En el aire, en el sueño en la comida?

Dios da que hablar

Muy omni cuando no quiebra (fraudulenta)

Quita y da sin melancolía

(¡Infames!: no lava, Dios, dinero)

Dios (que para eso está donde está llegó a lo que llegó y es lo que es) te perdone

Dios no pasa de moda (afinando la lapicera ni Dios ni ¡oh, Dios! pasan de moda)

Da que escribir también Dios.

Con el jardinero

De que los recuerdos afloran intenta convencerme el jardinero

“¡Tú eres un maldito lugar común!” le espeto entre signos admirativos desde mi sitial de empleador

Ante lo cual el jardinero me presenta formalmente su renuncia

Aceptada, me abandona

Y los recuerdos afloran…

La novela no vela, ¿no?

La no sobria novela dudosa no terminará de redactarse y de aposentar en ella sus reales miserias el autor quien no situará orondos huevos sobre mesa de altar ni pelará lingam de glande absorto (alardes motrices)

Ubérrimos y urentes: novelemos espermatozoides en la hoguera (no la contundente insignificancia es magnífica).

A Ernest Hemingway

Langostas, grillos, truchas, salamandras como carnada insectos, larvas y escarabajos para tu anzuelo muchacho Nick Adams, inventor de arroyos para quien era Michigan una fiesta del verano

Las armas del viejo Hemingway y el mar.