Poema «Los picapedreros», de Jesús Lizano

Han llegado los picapedreros.

Han llegado los picapedreros con sus picos demoledores, con sus botas enormes, con sus guerreras sucias, con sus boinas, con sus pasos enormes, con la lluvia; frotándose las manos con el barro; frotándose los ojos; picapedreros; altos.

Beben unos tragos de vino; unos tragos de vino, de soledad, picapedreros, sangre, de soledad, de barro, picapedreros secos, decididos, gigantes, picapedreros, santos.

Vienen con sus ojos grandes de mochuelo, de búho, de lechuza.

Han llegado cuatrocientos picapedreros, cuatrocientas lechuzas, cuatrocientos mochuelos, cuatrocientos búhos, gigantes, picapedreros, pájaros. Vienen a demoler la ciudad la santa; la ciudad con las piedras y las nubes, la lluvia y los caminos, la santa ciudad pequeña de las campañas y las nubes. Se han distribuido, decididos, gigantes, picapedreros, hombres, las murallas, las casas, los conventos, la catedral, picapedreros, pájaros. No tienen filiación de ninguna clase. Fueron convocados cuatrocientos, picapedreros nacidos en todas las coles del mundo.

Yo he nacido en una col, he nacido en una col enorme.

Mi madre era una col de pétalos sustanciosos, era una col llena de bichitos de humedad. En un huerto crecía llena de lechugas, de bichitos, de boinas. Mi madre era una col enorme y yo vivía como un bichito de la humedad pequeño.

Han reclutado picapedreros de todas las edades. Mi madre era un picapedrero; picapedrero, lechuga, soledad, picapedrero, lluvia.

Han llegado los picapedreros. Se han distribuido, decididos, gigantes, picapedreros, boinas, las murallas, las casas, los conventos, la catedral, picapedreros, pájaros.

Jesús Lizano



El poema “Los picapedreros” es un largo canto -contenido entre los demás poemas de Jesús Lizano en su magna obra “Lizania” Aventura poética 1945-2000 (Lumen)- que contiene ocho secciones. Esta que publico es la primera, de nombre Los picapedreros, que es como se titula todo el canto. Las otras siete secciones se titulan consecutivamente: Las murallas, La catedral, El río, Los conventos, Las calles, Los camiones y El camino.

Iré publicando cada tanto una sección, pues no hay mucho en la red, desgraciadamente, del importante y bellísimo material poético que nos dejó legado el ya marchado Jesús Lizano, a quien tuve la suerte de conocer en Barcelona en una presentación literaria y de tenerlo de amigo durante varios años. Es uno de los poetas más malditos, yo diría a la altura en malditismo que Whitman y Baudelaire, que Blake y Holderlin (hablo de la importancia de su obra y el negársele esta importancia en su época), aunque los dos primeros mencionados tuvieron repercusión y relevancia en vida, Lizano ha pasado su vida viviendo él y su obra un absoluto descrédito sólo por ser anarquista en un mundo que no quiere serlo, por cobardía y comodidad.