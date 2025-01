​Organizaciones ambientalistas aplauden la nueva veda al petróleo en las costas de EEUU

Un crucero turístico pasea frente a las costas de la península de Alaska sobre el mar de Bering. La decisión del presidente Joe Biden mediante la cual exime de prospección petrolera a la mayor parte de las aguas costeras estadounidenses ha sido muy bien recibida por las organizaciones ambientalistas. Imagen: CCL

WASHINGTON – Organizaciones ambientalistas saludaron la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de retirar grandes áreas de aguas costeras a futuras perforaciones en busca de petróleo y gas, en uno de sus últimos actos de gobierno.

Alexandra Carter, directora de políticas en Urban Ocean Lab, dijo que el anuncio “es una señal firme de nuestras intenciones como nación, de eliminar progresivamente las perforaciones e invertir en fuentes de energía renovables de origen justo que apoyen y protejan a. las comunidades y ecosistemas costeros”.

La decisión, anunciada el 6 de enero, de proscribir las perforaciones en busca de hidrocarburos, incluye áreas que el expresidente Donald Trump (2017-2021), quien asumirá nuevamente el poder el día 20, había programado para concesiones de petróleo y gas.

El cierre alcanza a 253 millones de hectáreas con aguas que cubren las costas estadounidenses en los océanos Atlántico y Pacífico, partes del mar de Bering septentrional junto a la península de Alaska, y del golfo de México oriental.

El pasado noviembre, 197 grupos ecologistas habían solicitado la medida al presidente demócrata, destacando que la contaminación tóxica generada en los ambientes costeros por las instalaciones de infraestructura petrolera, en la prospección, refinado y en los desarrollos petroquímicos.

Drew Caputo, vicepresidente de Litigios para Tierras, Vida Silvestre y Océanos de Earthjustice, afirmó que “el presidente Biden acaba de hacer una poderosa inversión en la resiliencia de las comunidades, las economías regionales y la vida silvestre marina en todo el litoral de Estados Unidos”.

“Estas políticas de protección garantizarán condiciones más seguras y más espacio para la prosperidad de millones de personas que viven a lo largo de las costas estadounidenses, para miles de empresas que dependen de océanos no perturbados, y para la fauna vulnerable”, dijo Caputo.

Consideran los ambientalistas que la orden protege a casi 40 % de los estadounidenses que viven en condados costeros, incluidos sus medios de subsistencia, ocio, historia y calidad de vida.

Los condados costeros producen anualmente 10 billones (millones de millones) de dólares en bienes y servicios, emplean a casi 60 millones de personas y albergan a 129 millones de residentes.

Biden utilizó para su orden la Ley de Tierras de la Plataforma Continental Exterior, de 1953, que permite decisiones ejecutivas sobre la perforación en aguas federales y requieren una votación en el Congreso para revertirse.

Esto se puso a prueba durante el pasado gobierno de Trump, cuando los tribunales confirmaron las protecciones previas que eximían grandes franjas de los mares Ártico y Atlántico del programa federal de arrendamiento de petróleo y gas.

Un tribunal del estado de Alaska bloqueó los intentos de Trump de abrir esas aguas federales a nuevas perforaciones.

La medida de Biden no detiene las perforaciones en las zonas más productivas de petróleo y gas del oeste del golfo de México, concentradas frente a la costa del sureño estado de Texas.

Trump y los líderes de la industria del petróleo y el gas afirman que intentarán anular la prohibición de perforar en alta mar.

La decisión de Biden sigue a decisiones similares de otros países y gobiernos subnacionales, muchos de los cuales son miembros o amigos de la Beyond Oil and Gas Alliance (Alianza más allá del petróleo y el gas).

Así, España e Irlanda prohibieron nuevas prospecciones de petróleo y gas en 2021, y los yacimientos españoles no podrán ampliarse más allá de 2042; Dinamarca las prohibió desde 2020, y Belice estableció su veda desde 2018.

Groenlandia, la gran isla danesa entre el Atlántico y el Ártico, y que Trump desea incorporar como territorio estadounidense, dejó de conceder licencias petrolíferas desde 2021.

A-E/HM - Fuente: IPS