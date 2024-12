Viacrucis del corrompido sanchismo

Visto lo visto, con el nombramiento de Teresa Ribera como comisaria de la Comisión Europea, es evidente que la política española se nos ha ido de las manos. Mejor dicho, se le ha ido al Gobierno que, entre las corruptelas y la mafia imperante, tiene paralizado al país, entretenidos a los jueces y con los ministros jugueteando: todos niegan haber recibido comisiones, pero las pruebas de Víctor de Aldama demuestran que sí las han recibido, muchas y gordas. Hasta la propia Delcy lo confirmó.



Con tantos bulos generados por el todavía ministro, Grande Marlasca (Con “c” y no con “K”), y con tantas comparecencias pendientes ante el juez por parte de numerosos miembros del Gobierno, está desorientada incluso la oposición al Gobierno “Frankenstein”. Hasta la ministra sustituta de Teresa Ribera está bajo sospecha por la entrega de ayudas a las empresas de sus hermanos. No nos sorprenden que «algo huela a podrido en Dinamarca» remedando la famosa frase de Marcelo, que algunos ponen en boca de Hamlet…

Con la que está cayendo, y lo que falta por caer, cabe preguntarse qué hacen los partidos de la oposición. Lo más triste es que tenemos una oposición deslavazada, desordenada, caótica, enfrentada, ridícula y sospechosa. No hay duda de que el Gobierno actual está rodeado por la corrupción y el latrocinio, pero no lo es menos que partidos como el Partido Popular aún tienen muchas causas pendientes en los juzgados y aún podemos encontramos con lo que menos esperemos. No hay más que dar tiempo al tiempo, que no será excesivo.

A veces no sé explicar si, el partido que fundara don Manuel Fraga Iribarne, es un partido válido para enfrentarse a la siniestra socialista y a la corrompida izquierda o es simplemente un aliado más. Tampoco sabría discernir si esa misma formación es un partido patriota o se mueve por intereses simplemente partidistas; no es sorprendente pensar así por cuanto estamos en una partitocracia y no en una democracia real.

¿Y qué me dicen del PSOE, el partido más corrupto de la Unión Europea y que mayores actos de corruptelas y latrocinio ha cometido en España durante el periodo democrático moderno? Tan pronto dice que plancha huevos como lo vemos negarlo y afirmar que tan sólo fríe corbatas. ¿Alguien se acuerda de cuando llamó fascista a Meloni? Pues resulta que ahora le hace reverencias hasta el mentiroso, Pedro Sánchez, y, con tal de situar a Teresa Ribera como comisaria, el sanchismo besa cada pisada que deja la líderesa italiana. Como si nada hubiera sucedido, el corrompido sanchismo acepta a Giorgia Meloni y alaba a Viktor Orbán. Ya saben que el sanchismo no miente, tan sólo cambia de opinión.

Al socialismo convertido en vulgar sanchismo no se le cae la cara de vergüenza si con sus aberrantes maniobras saca de España a la presunta culpable de abrir las compuertas de la presa de Valencia sin avisar; es decir, su objetivo clave era sacar a Ribera para que las críticas se tornaran silencios y se comenzara a olvidar la huida de Paiporta de Sánchez cual asustado conejo con mixomatosis, tal y como sucedió hace dos días en su espantada en Cerler (Huesca) al comprobar que los ciudadanos presentes le dedicaban su merecido homenaje en forma de insultos y gruesos exabruptos.

Si hoy el sanchismo está acorralado, no es menos cierto que la fraudulenta «catedrática» de la Complutense puede acabar en prisión antes de que los desfiles procesionales recorran España desde Gerona a Huelva y desde Almería a la Coruña. El propio Vicente Vallés arrolló con diligencia e inteligencia, en apenas dos magistrales minutos, a la bulera y falsaria del desgobierno de Sánchez, Teresa Ribera. VOX se ha hartado de pedir la imputación de Pedro Sánchez después de las confesiones de Aldama ante el juez como acusación popular. Grande Marlasca (con “C”, no con “K”) se asusta al comprobar que le hacen cambiar de opinión de la mañana a la tarde. Pilar “Juergas” lee y relee a “digo” y a “Diego”, aunque no entienda lo que lee y obedezca como un borrego repeinado que ha huido de la tiza. Los «Óscares» paletos, que fracasaron en Valladolid, airean y aventan insultos en fila india con tal de tapar las toneladas de porquería, bulos y fango que convierten a Sánchez en un indigente intelectual y en portador del síndrome de Diógenes en Moncloa.

De Begoña “Pelela” Gómez mejor dedicarle un capítulo exclusivo cuando toda su corrupción y delitos estén negro sobre blanco; no obstante, es conveniente recordar alguna de sus pifias como cuando intentó por todos los medios «incorporar a Mercadona a su cátedra». Debió de pensar que eso iba a ser tan fácil como gestionar los puticlubes y saunas de Sabiniano en sus años mozos. Mercadona le hizo la peineta porque no se fiaba de ella, viniendo de dónde venía, y tampoco de la persona que trabajaba en Moncloa a su servicio y que habitualmente interponía cobardemente para contactar con las empresas y captar dinero. La empresa tuvo claro desde la primera llamada que eso olía a podredumbre tras esa indigna e indignante oferta.

También hubo que comprobar cómo la señora «catedrática», Begoña Gómez, se escondió en Brasil, previo montaje acordado con la mujer de Lula da Silva para poder entregar algo por escrito al juez Peinado. No se libró de la querella de HO, que la persiguió al otro lado del charco y que llegó a su prestado domicilio. El acobardado, Pedro Sánchez, se esconde ahora en Moncloa mientras en Paiporta reclaman con urgencia su presencia y la Comunidad valenciana las ayudas prometidas, que no llegan más allá del 3%. Por cierto, ayudas que sí reparte Mazón y no se cansa de trabajar por los valencianos, así como de buscar dinero en la Unión Europea para que lleguen tales ayudas hasta el último vecino. Von der Leyen sí ordenará el envío de un importante montante de dinero para las víctimas de la DANA, pero la Comisión Europea busca la fórmula más idónea para que ese montante económico no pase por la Hacienda del Gobierno Sánchez y sí llegue de forma directa a la Comunidad valenciana, previo a su reparto.

No olviden que, recientemente, la presidenta de control presupuestario de la Eurocámara (Monika Hohlmeier) decía que «seguimos sin saber cómo y en qué el Gobierno español se gasta 140.000 millones de fondos de la Unión Europea» En fin, para Sánchez ya es un problema resuelto «gracias a él y a su gestión, así como al Gobierno central». Tras esa falsedad del mentiroso presidente, espero que le caiga el cielo encima con todo su poder y fiereza, si antes no es devorado por las huestes de su formación mafiosa que ya están de uñas contra él, a la vez que se organizan para su particular «toma de la Bastilla» (Léase Ferraz).

Tampoco se va a librar de la ciudadanía y de toda la gente que esté presente allí donde acuda. Las broncas van a más y no acabarán ahí porque Delcy Rodríguez culpa al dictadorzuelo presidente de traición a Venezuela, «a pesar de los favores recibidos y de los reiterados juegos de blanqueo». Supongo que la tal Delcy no recuerda que Sánchez ha condonado al país chavista y a Marruecos cantidades ingentes de dinero, sin que se enterase la ciudadanía española. De lo que tampoco tengo duda es de que hay que estar alerta de los movimientos de Pedro, el mentiroso, o «el desenterrador», como lo llaman otros.

En estos momentos de máxima debilidad, la cobardía habitual de Sánchez lo convierte en muy peligroso: eso de perder el poder lo saca de quicio porque sabe que no habrá lugar donde pueda acudir, ni tendrá la fraudulenta defensa del fiscal general del “Establo”, a quien ya le preparan sus compañeros fiscales, las asociaciones de los mismos y los propios jueces su correspondiente cadalso para hacerle un Luis XIV (sentido figurado).

Precisamente ahora, Sánchez es más peligroso que nunca. Recuerden su bronca al Rey por atender y ayudar a la ciudadanía de Paiporta, así como su prohibición para que acudiera a Chiva. Para Sánchez, ya no hay caña que no se le haya convertido en lanza.

El karma ha devuelto a Sánchez en Cerler (Huesca) a la realidad. Y no es nada para lo que le espera en su viacrucis hasta Semana Santa. Al tiempo.