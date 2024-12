Doble estándar

Lo que viene pasando en el Medio Oriente es una muestra de la gran hipocresía que rige a las relaciones internacionales. EEUU aún mantiene una recompensa de $US 10 millones por Abu Mohammad al-Golani, jefe del HTS, una organización tipificada por todas las potencias y por la ONU como tan terrorista como lo son el “Estado Islámico de Irak y Siria” y Al-Qaeda, del cual esta ha emergido.

Sin embargo, cuando el HTS inició su ofensiva militar contra Bashir Assad, toda la media occidental empezó a presentarlos como “rebeldes” y aplaudir su supuesta “moderación”. En cambio, a todos aquellos grupos palestinos que resisten que Gaza se haya convertido en el mayor cementerio de niños del planeta, esta misma prensa les sigue tildando como “sanguinarios terroristas”.

EEUU, Alemania y otros socios siguen armando a Israel, a quien llaman a defender en su derecho a reprimir al Hamas que les atacó el 7/10/2023. No obstante, se niegan a condenar la destrucción de todos los barrios, universidades y hospitales de Gaza, la cual siguen alimentando al enviar armas a Benjamín Netanyahu.

Cada vez que una sinagoga en cualquier lugar del mundo es atacada, Tel-Aviv sostiene que ello es producto del antisemitismo. Empero, en 400 días de guerra sus aviones han bombardeado 800 mezquitas. Ni siquiera Hitler atacó desde el aire a tantas sinagogas en 6 años de la II Guerra Mundial, como Netanyahu ha hecho lo mismo contra templos de varios credos donde se reza en la mayor lengua semita (el árabe).

Israel ha lanzado la mayor embestida bélica aérea de su historia destruyendo más del 80% de la infraestructura bélica de Siria, una república que no le ha lanzado un solo ataque en contra suyo desde antes del 7/10/2023. Y, todo esto, pese a que al-Golani reitera que no quiere guerrear contra Israel u otro vecino.

La UE no dice que esta es la primera vez que herederos de Bin Laden han capturado a un Estado. Más bien, sostiene estar dispuesta a reconocer al nuevo gobierno si este no permite que en su suelo haya tropas rusas o iranies. No obstante, esa misma condición no la exige ante las tropas israelíes, turcas o norteamericanas (que controlan varias zonas petroleras y apoyan que un cuarto del país siga en manos de sus aliados kurdos).

El presidente turco Recep Erdogan dice que Netanyahu es peor que Hitler y amenazó con mandar sus tropas para evitar que Israel destruya al Líbano. No obstante, no ha hecho nada para impedir el ingreso de tanques hebreos a dicho país y a Siria, mientras que sigue siendo el país musulmán que más antiguas relaciones mantiene con Israel y es uno de sus principales abastecedores de hidrocarburos. Erdogan quiere beneficiarse de que Siria (que hace un siglo fue parte de su imperio) se quede dividido y desarmado para que sea transformado en su nuevo protectorado.

Irán quisiera que en el nuevo gobierno sirio haya amigos suyos o que esta república le pida una acción común contra la incursión sionista. Sin embargo, al-Golani (pese a que su nombre indica que él proviene del Golán) no hace nada por defender a este, en donde Netanyahu llama a repoblarlas con colonos sionistas y donde las tropas israelíes han capturado nuevas zonas despoblándolas de sus civiles sirios.

Donald Trump dio luz verde a Netanyahu para que bombardee plantas nucleares persas, pero no cuestiona que Israel sea el único país del Medio Oriente con bombas atómicas. Tampoco ha dicho nada ante el bombardeo israelí del puerto sirio de Tartús que produjo un hongo tipo-Hiroshima y un sismo de 3 grados.

Todos los herederos de las dictaduras fascistas que colaboraron con Hitler ahora son hinchas de Netanyahu, quien se prepara para hiper-bombardear Yemen y luego Irán, y varios de sus ministros proponen tomar Damasco o anexarse tofos los territorios palestinos. Pese a que Netanyahu incita a la limpieza étnica y reprime a manifestantes israelíes pro-paz, él es presentado por EEUU como un campeón de la paz y la democracia y la región.