Poemas de Rolando Revagliatti, de su libro ‘Ardua’

Ambas con la vigilia

Ambas con la vigilia a hombros y un airecillo insondable

¡No te nos escaparás!

con nuestros corazones en tu fibroso trinchante.

Rengueando

Amanecí ardua (escasa por el insomnio) rengueando de la equidad (mis patitas del medio).

Ya casi

Ya casi no vivo: estoy atrapada

Atrapada en una familia: la mía.

Enamorada

Enamorada de mi miedo es mucho el frío que hace donde me interno:

la tapa de mis sesos.

A un país

A un país súbitamente lejano

se me van espantadas

la senectud de mi amado y mi niñez.

Seré, si no

Seré dichosa si no te decepciono

Deberé trasuntar que no sé lo que aprendí lo que siempre intuí y luego confirmé

Seré dichosa si no te decepciono.

¿Amenazada?

Erra en mí que lo construyo

Oficioso sobre mis restos

Amenazada por su imprecisa seducción mi abstinencia lo dota.

Finó

Soy la mujercita que se iba a casar

Finó mi prometido

y de momento dicha circunstancia me empobrece.

Usualmente

Él me dice usualmente esas cosas extrañas y me abraza

Termino casi siempre sabiendo qué soy

Después huye.

Reconocida y desleal

Reconocida y desleal aún segrego tus efectos personales

Bien sé que no todo es quedarse ni acomodarse en las fronteras

Trémula como mi madre cuando dio conmigo cavándote mis rictus de presa morí cómica

Yo con vos no tengo ni un soberbio fracaso.

Sentí

Sentí algo:

he sido atropellada por un recuerdo

allí.

Escribas

Tus grafismos en mis espaciosas aréolas

Mis letritas de imprenta en tu pene leve.

Yo soy la buena mujer

Yo soy la buena mujer que se consiguió el Alberto por consejo de su madre la mejor amiga de la mía

Dócil, apacible, soy buena Resignada, soy buena Insignificante, soy lo que también el médico le recomendó al Alberto.