‘Otra vuelta de tuerca’ y otros poemas

“OTRA VUELTA DE TUERCA”

El relámpago de la perspicacia en la soledad donde la incitación del instante adorado agradecido cunde con el niño en el páramo aurífero de su pecho de institutriz. __________ “OTRA VUELTA DE TUERCA”, novela de Henry James.

“ORGULLO Y PREJUICIO”

Excelentes y regulares codo con codo pasean vigilados por la autora estimada a través de Isabel, nuestra preferida a través de su Darcy a través de otras parejas y desparejas a través de propios (o sentidos como propios) e impropios

Y en pareja o despareja con la autora (amar alarma) paseo mientras algunos sin comer perdices son felices y otros son infelices refugiados en sus bibliotecas. __________ “ORGULLO Y PREJUICIO”, novela de Jane Austen.

“EL PERFUME”

En sus almacenes conquistado se sabe de esa luna por la que despide condensada el alma

En la cima de la luna de su alma aún no olía. __________ “EL PERFUME”, novela de Patrick Süskind.

“EL HUESO DEL OJO”

El matiz halló escondrijo a través de una dramática de ramificaciones en el ojo

No descansaba para siempre

Catar el presentimiento con los huesos. __________ “EL HUESO DEL OJO”, poemario de Diego Muzzio.

“POEMAS JOVIALES”

Por lo que me aman todas tanto a mí he sufrido de jovencito por aturullado sin respetar mis tiempos de goce estético y aunque no incurrí en adocenamiento y venta de fiambre al público el alma se me percudía

Ahora sé lo qué hacer con las que me aman tanto las tengo a raya, las persuado transformándolas en más y más versos a veces, con rima

Por lo que me aman todas tanto a mí es por la concepción

Y el goce. __________ “POEMAS JOVIALES”, poemario de Francisco Gandolfo.

“HOPPER”

Se han refugiado dentro de las mañanas que caben en este libro

un pintor y su aldea. ______________ “HOPPER”, poemario de Alejandra Pultrone.

“SERIE AMERICANA”

Recorrieron mundo gracias a una coyuntura gracias a una bien urdida trama gracias a una coyuntura inserta en una bien urdida trama en la que soy autor del recorrido

Mundo gracias por urdirme autor. ____________ “SERIE AMERICANA”, poemario de Alejandro Schmidt.

“DICHOSOS LOS OJOS QUE TE VEN”

Que te ven incitando al testimonio de las aguas

Que te ven oyéndote describir tu inmersión en esas aguas incitadas por esta historia cuyas mejores páginas están por escribirse

Que te ven advirtiendo esta historia. __________ “DICHOSOS LOS OJOS QUE TE VEN”, poemario de Martín Micharvegas.

“VERANO DEL INCURABLE”

Mires por no decir escuches desde donde lo mires

Te mire por no decir te escuche un gallo o un centauro

A medias te miren por no decir que te escuchen a medias enfermos de religiosidad en segundo grado o demasiado curados del vandalismo de la primariedad

Te mires o te escuches a través de la también calificada pertinacia del horizonte. __________ “VERANO DEL INCURABLE”, poemario de Osvaldo Ballina.

“VERME Y 11 REESCRITURAS DE DISCÉPOLO”

Si vas a Calataiud como quien va a Dolores de cabeza pregunta por la Inspiración

Si vas a la Suprema Corte como quien va a Calataiud pregunta por el Procedimiento

Si vas a la Academia de Corte y Confección como quien va a la Suprema Corte pregunta por esos feos tajos en tu Investidura

Pero si vas a hacerle la corte a las Palabras como quien va a corte por lo sano ese Discurso pregunta por la Espacialidad. __________ “VERME Y 11 REESCRITURAS DE DISCÉPOLO”, poemario de Leónidas Lamborghini.

“EL GRAN ZOO”

En su recorrida habitual del día de la fecha topó conmigo El Director y algo le dio un vuelco: ¡qué espécimen! Sufrí su ¿perplejidad? al reconocerme: él tan experto y yo tan lábil. __________ “EL GRAN ZOO”, poemario de Nicolás Guillén.

“ELUCIDARIO”

Encubiertos (el sol socio en la cima de la risotada) añorados los desagradecidos y los agradecidos con sus pátinas en los paisajes

A mí el autoritarismo de la sensualidad siempre me incumbe. __________ “ELUCIDARIO”, poemario de Jorge Leonidas Escudero.