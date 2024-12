La política de pervertir moralmente el lenguaje

Aquello de Bush hijo de los buenos contra los malos fue una idea genial. A veces las mentes más simples disponen de los recursos más eficaces. ¿Por qué complicarnos la vida queriendo establecer gradaciones morales condicionadas si todo se resume a eso: a escuchar atentamente a los gurús del pensamiento oficial y seguir sus recetas? Decimos recetas porque no son doctrinas: las doctrinas necesitan justificarse con un cuerpo coherente en sí mismo. La doctrina del demócrata Truman, por ejemplo, establecía que los malos eran tales y que por lo tanto quienes estuvieran contra ellos serían los buenos. Todo estaba claro: los tales eran fijos, no cambiantes como ahora. De ahí que el parlamento canadiense en 2023 homenajeara al Waffen-SS Yarsolav Hunka, poseedor de un abultado currículum vitae que sinceramente ya no sabemos si es bueno o malo. Seguramente bueno en cuanto había combatido a los malos. ¿Qué los malos en aquel entonces eran aliados? Carece de importancia.





Decíamos que el cuerpo ideológico coherente carece de importancia porque una receta de cocina no necesita coherencia histórica ni filosófica en su elaboración. Basta con que se digiera bien. ¿Qué puede resultar indigesta para la generación venidera? Ese es otro problema. No los acumulemos so peligro de colapsar. El futuro es otro cantar. Quién sabe si lo hay.





Si hubiera un lenguaje coherente que uniformara las cosas según sus características, estaríamos dañando uno de los pilares esenciales de la libertad de pensamiento y, ya puestos, de expresión. ¿Por qué el genocidio o el terrorismo han de tener unas características determinadas? ¿Qué agrega al pensamiento si basta con coger esa biblia que son los medios de información oficializados para saber qué es bueno y malo? Cuando se atacó a Irak (una de las tantas veces) un presentador famoso, uno de tantos, no sabemos por qué, nos orientó oportunamente: se estaba defendiendo el “spanish way of life”. No tenía por que ser mentira. Cuando Gran Bretaña nos quitó Gibraltar estaba defendiendo el “english way of life. ¿Algo que objetar? El derecho internacional, la justicia, la soberanía, la moral, la solidaridad son elementos engorrosos que impiden que la razón de estado de cada nación se desarrolle libremente. ¿Estamos acaso contra la libertad?





Ayer los yijadistas eran malos. Estaban en las listas de los terroristas más peligrosos de medio mundo o más. Por la captura de Abu Mohammed al Jawlani EEUU ofrece, u ofrecía, 10 millones de dólares. No obstante hoy ya no son terroristas, sino “rebeldes moderados”. Pena: en esta degradación cultural ya no se puede recurrir a un lenguaje más florido, se podría haber dicho rebeldes primaverales. ¿Qué importa que el régimen caído en Siria protegiera a los cristianos y hoy, según algunas fuentes, haya tenido que huir el 90 por ciento por temor a las consecuencias, basados en los antecedentes? Prensa tóxicamente pesimista dice: “Alepo fue una ciudad que brilló en el pasado y era un gran ejemplo de la libertad de culto en Siria. Sus barrios musulmanes, kurdos y cristianos eran una prueba de que, a pesar de los malos ejemplos de muchos otros países de la región, convivir era posible. El levantamiento de los rebeldes yihadistas terminó con esa paz y ahora el temor es por qué pasará con toda la población que no pertenece a las creencias mahometanas”.





Por el contrario, prensa que en este país defiende a partidos que se consideran socialdemócratas está alborozada por el éxito de los rebeldes. Es su derecho, ¿o acaso no hay libertad de pensamiento y de expresión? Que los partidos baasistas mantuvieran las riquezas naturales de sus países bajo la propiedad estatal y que los rebeldes sean ultraliberales carece de importancia. Estos pequeños detalles no pueden constreñir mi, tu, su verdad.





Además, después de todo ¿cambiarán de manos los pozos de petróleo del noroeste del país? ¿Se repartirán los campos de grano? No. Que estén en manos de ong norteamericanas, que tienen más de empresas que de ong, es lo fundamental. Es la defensa del mundo libre. ¿Qué sería depender de la energía euroasiática que ya no compramos directamente, sino a los mismos a través de Azerbaiyán? Además, otro asunto anfibológico: no se puede depender, pero sí se puede depender. ¿Misterio? No: fórmula Bush hijo.





Por cierto, un matiz que hay que subrayar: los terroristas se han convertido, como decíamos, en rebeldes, pero la anfibología está a pleno rendimiento: ni los condenemos ni los absolvamos. Aún quedan muchos factores interesados a vigilar; como esas dos bases extranjeras en el país. No recordamos que Bush hijo hablara de los regulares (ni buenos ni malos) pero haberlo haylos.

Mientras tanto “Israel bombardea instalaciones con armas químicas en Siria “para que no caigan en manos de extremistas”. Perfecto. Estos son los detalles que permiten que no te veten en Eurovisión o en los JJ.OO.





Continuemos con el lenguaje. Una representante de Podemos escribía un artículo en el cual definía los tres vectores de su ideario: república plurinacional feminista y ecologista. Sobre el asunto de república nada que objetar. EEUU es una república, la patria de los buenos. Sobre feminismo, depende. No entendemos bien su orientación interclasista, no porque lo sea en sí, sino porque oscurece el sentido de clase y nos lleva a aquello tan cómodo de que ya no hay clases. ¿Castas, quizás? A veces da la sensación de que ninguno de nuestros representantes políticos ha trabajado en una fábrica o en una mina. Lo hizo Gerardo Iglesias y así le fue. Sobre ecologismo sí y no. El ecologismo de los verdes alemanes huele demasiado a pólvora. Pero, en definitiva, nadie puede negar que hemos convertido el mundo en un basurero no sólo moral. Pero ¿no hemos sacado suficientes consecuencias de las plurinacionalidades? Irak, Libia, ahora Siria, la antigua Yugoslavia, Sudán, India, Iberoamérica ¿divididas están mejor? ¿No hemos comprendido aún, lectores exclusivos de autores anglosajones, lo productivo que es el plurinacionalismo para aquellos que no lo practican? ¿No vemos como los pueblos se azuzan unos contra otros en nombre de etnias, religiones, geografías, idiomas? Si una nación se divide en dos su sino no es el de convivir hermanadamente.

Habrá alguien que lo evite y que se conviertan en zonas neutrales de paz, en colchones contra la guerra. Por unas migajas, se pondrán bases que en realidad serán ocupaciones. Sus riquezas, por arte de birlibirloque se privatizarán en beneficio de entidades extranjeras, etc. ¿Esto no preocupa a quienes anteponen el folclore a la paz y a la convivencia? Extraño que quienes no pueden hablar en español les encante hacerlo en inglés. Ayer en una cadena una señora que se llamaba Rosa María se hacía llamar Rousmeri. Y otra que se llamaba Raquel se hacía llamar Reichel. ¿Esta es la profundidad que nos salvará de las tormentas que vienen?





Ah, olvidábamos lo fundamental, la democracia. Esa institución que si falta provoca la indignación de las naciones libres. No obstante, hemos pasado a un nuevo estadio. Si no nos gustan, suprimimos los resultados electorales de esos países que no saben lo que quieren. O los sancionamos, los boicoteamos, les colocamos el sambenito. Puestos así, no deberíamos anular las elecciones en EE.UU.? Si el golpe militar en Corea del Sur hubiera triunfado, ¿cómo habría sido denominado, autogolpe preventivo democrático? ¿A la paz, cómo hemos de denominarla, guerra? ¿Es Vd. de los buenos o de los malos? Ah, ¿qué quiere?, ¿ser soberano o sobrevivir?