8 de diciembre de 2024

Qué es la dignidad de una persona. Cualidad de la condición humana de la que emanan los derechos fundamentales junto al libre desarrollo de la personalidad que precisamente por ese fundamento son inviolables e inalienables

Cómo define la RAE el término DIGNIDAD: Cualidad de digno, honradez, respetabilidad, nobleza, honestidad, honorabilidad, integridad, probidad, rectitud, decencia, seriedad, decoro.

Sería bueno poder encontrar algunas de estas cualidades en las personas que forman el gobierno actual que nos desgobierna, sin embargo resulta muy difícil tropezar con alguno de ellos. A razón de esto me hago la siguiente pregunta ¿A cómo estará el kilo de dignidad de los políticos? A juzgar por lo pronto que se venden, a muy buen precio.

Las generaciones que recibimos una educación centrada en valores como el respeto, honradez, dignidad, ética y moral, constancia etc. vemos con asombro y vergüenza ajena como se ha llegado a este brutal deterioro de la sociedad, donde la repetición de la mentira se normaliza y hasta se la llegan a creer, claro está, personas en gran mayoría indocumentadas e ineptas, aunque también existen un amplio espectro de ideología fanática que lo perturba y transmuta todo.

La degradación social globalizada a la que estamos asistiendo atónitos es consecuencia, a mi modo de ver, de una permisividad excesiva en la educación de varias generaciones, que han sido adoctrinadas en ideologías retrógradas que envueltas en un pomposo progresismo destruyen todo lo probado que estaba emergiendo de manera floreciente.

Cuando veo en televisión a ministros y ministras vociferar como auténticos verduleros/as, que encajarían mejor en un puesto de cualquier mercado que en el sillón que ostentan y degradan con sus comportamientos, siento tan humillado al país a la deriva en la que estamos, que no sé como todo esto se va a poder solucionar, porque ahora mismo está todo “tranquilo en las calles” pero como empiecen a poner derecho todo lo torcido, a quitar subvenciones superfluas, mamandurrias insoportables de sostener y a dedicar los fondos a lo verdaderamente imprescindible para mejorar la sociedad, todos los apesebrados se amotinarán y empezará el desorden callejero de nuevo, porque la historia de este país es, desgraciadamente, un bucle repetitivo a lo largo de la historia y seguimos sin aprender.

Insisto como en casi todos mis artículos, que para despegar de esta ruina que padecemos en todos los sentidos, económicos y moral es imprescindible una educación formativa en valores, integral en el lenguaje, es decir, sumar no dividir, verídica sin tergiversar la historia al acomodo de los distinto grupos políticos. Enseñar a sentirse orgulloso desde niños de ser español, de sus símbolos, a defender su gran historia de siglos. Todo esto si no se enseña debidamente y con veracidad, difícilmente se podrá entender y aplicar. El pasado no se puede cambiar, guste o no guste, pasó, unas veces para bien y otras para mal, pero pasó y ahí queda, y por mucho que se empeñen en demostrar lo contrario, es imposible porque lo pasado, pasado quedó. Cuando no se conoce la historia de un país, se corre el riesgo de cometer los mismos errores. Así imposible avanzar. El progreso dicho o escrito no sirve para nada, hay que demostrarlo poniéndolo en práctica. Conociendo los errores pasados se pueden corregir y evitar. Es de muy torpes el quererlos repetir.

Es mejor enseñar con tranquilidad que por la fuerza bruta. Esto no se consigue de un día para otro, ni con cuatro años de cambio de gobierno, aunque si se podría poner las bases, esto es a largo plazo, el mismo tiempo que se ha invertido en llegar a esta situación, más o menos desde que tenemos democracia. Para ello sería imprescindible que para presentarse a algún cargo político representativo tuviese que pasar un examen previo, que demostrara su capacidad para el cargo a desempeñar, tanto laboral como universitario, al mismo tiempo gran transparencia en su economía previa al cargo.

¿Ustedes creen que con la idiosincrasia española podremos llegar a ver un resurgir de nuevo con las características que he expuesto anteriormente? Por mi edad yo posiblemente no lo vea, pero sí me gustaría que lo pudieran disfrutar mis descendientes.

Hoy se celebra el día de la Inmaculada Concepción, que ella nos proteja y guie por buen camino. Amén