Desde sus orígenes, Citroën no ha dudado en sorprender en uno de los elementos que más influyen entre la relación entre las personas y el automóvil: el puesto de conducción. Pionera en estrenar diseños de volante innovadores o en integrar indicadores digitales, la firma del Doble Chevrón no ha dudado en dar un giro inesperado al salpicadero del Nuevo Citroën C3 fusionando el cuadro de instrumentos y la pantalla virtual en parabrisas en un Head Up Display único, ergonómico e innovador.



El puesto de conducción del Nuevo Citroën C3 es una parte esencial de la filosofía de confort C‑Zen Lounge, que tiene entre sus objetivos reducir la carga mental y asegurar un mayor nivel de serenidad y tranquilidad tanto para el conductor como para los demás ocupantes del vehículo. Todos los elementos del habitáculo, desde los asientos a la tecnología y los distintos equipamientos, han sido analizados y repensados para ofrecer el mayor nivel de confort y reducir la carga mental de la persona al volante.



Situado estratégicamente entre la parte superior del salpicadero y el parabrisas, el Head Up Display del Nuevo Citroën C3 es una lámina negra brillante que permite un acceso fácil e inmediato a toda la información clave, como la velocidad, la autonomía restante o el nivel de carga de la batería, sin tener que apartar la vista de la carretera. Al unir todos los datos relacionados con la conducción en un mismo lugar , se evita la duplicidad de información que induce a confusiones, lo que redunda en una mayor seguridad y tranquilidad. El nuevo volante multifunción, más pequeño y fácil de manejar que los volantes tradicionales, permite que el Head Up Display esté visible en todo momento.



En el centro del salpicadero flota una pantalla de infoentretenimiento en color de 10,25 pulgadas, ligeramente inclinada hacia el conductor, mientras que la Smartphone Station, además de permitir dejar el móvil con total seguridad, permite acceder a funciones como la música, la radio, las llamadas y la navegación.



La última generación de los asientos Advanced Comfort también es protagonista en el C-Zen Lounge. Gracias a su diseño renovado, más ergonómico y envolvente, aseguran un confort postural y una sujeción lateral que se agradecen en todo tipo de trayectos, sobre todo en los de larga distancia. Cuentan con 10 mm más de espuma que sus antecesores. Para inspirar suavidad y comodidad desde el primer contacto, los estilistas y expertos de Citroën han trabajado exhaustivamente en buscar una combinación óptima de diseño y materiales.

La posición del conductor y la optimización del tamaño de parabrisas y ventanas han buscado ofrecer el máximo nivel de luminosidad y visibilidad. Con un punto de vista elevado sobre la carretera y el entorno, inspirado en el universo SUV, la sensación de dominio y control es total, con lo que se aumenta la tranquilidad al volante, esa sensación tan apreciada por Citroën y sus clientes.

