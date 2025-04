Leapmotor C10 Range-Extended EV (REEV)

Los vehículos eléctricos de autonomía extendida, o REEV, han estado en auge en China desde 2020, y su adopción se ha acelerado a un ritmo sin precedentes. Solo en 2023, las ventas crecieron más de un 166%, y en 2024 se han vendido más de 1 millón de unidades. Esto no es solo una tendencia, es un éxito comprobado. Los estudios de mercado, como el Estudio de vehículos eléctricos de China 2023 de JD Power, destacan que más del 90% de los clientes están muy satisfechos con los vehículos eléctricos de autonomía extendida, elogiando la experiencia fluida de los vehículos eléctricos mientras se benefician de la seguridad de una fuente de energía de respaldo.



Leapmotor ha estado a la vanguardia de este movimiento, siendo pionera en la tecnología Range-Extended EV para ofrecer lo mejor de ambos mundos: una verdadera conducción eléctrica con una solución práctica y eficiente para ampliar la autonomía.

Los vehículos eléctricos de autonomía extendida han tenido tanto éxito porque abordan las necesidades reales de los clientes y no solo el cumplimiento normativo. Los REEV se derivan de las plataformas de los vehículos eléctricos. Esta diferencia fundamental significa:

En comparación con los BEV: los vehículos eléctricos de autonomía extendida eliminan la ansiedad por la autonomía, ofrecen una mayor autonomía, utilizan la infraestructura de repostaje existente y permiten un repostaje más rápido.

En comparación con los PHEV tradicionales: los vehículos eléctricos de autonomía extendida proporcionan una batería más grande para una conducción eléctrica prolongada, una experiencia completa de vehículo eléctrico con carga directa de CC, una arquitectura electrónica más avanzada e inteligente y un motor extensor de autonomía más eficiente.

Es por eso que la tecnología EV de autonomía extendida no es solo una alternativa, es la solución óptima para un mundo en transición hacia la electrificación total.



El tren motriz también cuenta con un generador de alta eficiencia:

- Con una solución de bobinado de horquilla de alambre plano de 8 capas, logra una eficiencia del 96,5%. - El diseño del motor y el generador acoplados directamente reduce el peso en 8 kg al eliminar los - volantes de inercia innecesarios y los amortiguadores de torsión. - El sistema optimiza la conversión de energía para lograr una eficiencia líder en el mejor de los casos de 0,3 L/kWh.

Al hacer coincidir la eficiencia del generador con el rango de rendimiento óptimo del motor, garantizamos el menor consumo de combustible posible y la mayor conversión de energía posible.

Placer de conducir

Más allá de la eficiencia, también hemos priorizado el rendimiento NVH (ruido, vibración y dureza) para garantizar una experiencia de conducción suave y refinada:

- El bloque motor está diseñado con alta rigidez para minimizar las vibraciones. - Un sistema de poleas de amortiguación mejora aún más el silencio. - Ventaja del motor de 1.5L del C10 Range-Extended EV. El rendimiento de NVH es incluso mejor que el promedio de la base de datos del motor AVL.

"El vehículo es la solución óptima para los conductores frecuentes que también quieren viajar en modo eléctrico", dijo el CEO de Leapmotor International, Tianshu Xin. Esto es especialmente cierto en la fase actual, donde el desarrollo de la movilidad eléctrica no avanza de la misma manera lineal en todos los países. El C10 REEV nos dará un importante impulso a las ventas: esperamos que uno de cada dos C10 vendidos en Europa sea uno con un extensor de autonomía. La tecnología de extensor de rango elimina la ansiedad por la autonomia al combinar la propulsión eléctrica con un extensor de rango, lo que permite un alcance total de más de 970 kilómetros. Con unas emisiones de CO2 de solo 10 gramos por kilómetro en el ciclo WLTP, el C10 Range-Extended EV combina sostenibilidad con practicidad".

El C10 REEV hizo su estreno mundial en enero en el Salón del Automóvil de Bruselas, donde Leapmotor presentó su innovador EV de autonomía extendida en Europa por primera vez. El vehículo esta disponible para pedido desde principios de año, con un competitivo precio de €33.724 en Europa. Las entregas comenzarán el mes de abril.

El Leapmotor C10 EV de autonomía extendida está equipado con un motor eléctrico de 158 kW (215 CV) y un motor de combustión interna (ICE) de 1,5 litros. La batería de 28,4 kWh proporciona una autonomía eléctrica de 145 km (WLTP), mientras que la autonomía total combinada supera los 970 km. Con un consumo de combustible de solo 0,4 l/100 km en modo combinado y unas emisiones de CO2 de 10 g/km, el C10 Autonomía Extended EV reduce significativamente las emisiones y el consumo de combustible en comparación con los vehículos de gasolina tradicionales, lo que lo convierte en una opción ecológica para los consumidores.

El extensor de rango funciona principalmente como un vehículo eléctrico, con el motor eléctrico impulsando las ruedas. Cuando la carga de la batería se agota, el motor de combustión interna (ICE) se enciende para generar electricidad, recargando la batería y ampliando la autonomía. Este sistema permite al C10 EV de autonomía extendida ofrecer la experiencia de conducción suave y silenciosa de un vehículo eléctrico, al mismo tiempo que proporciona la flexibilidad de un motor de gasolina tradicional para viajes más largos.

Esta tecnología permite a los usuarios elegir entre tres modos de carga: CC, CA y generador a través del combustible a bordo. Esta flexibilidad permite el uso de energía eléctrica de la red o energía eléctrica generada a bordo gracias al motor de combustión de gasolina de 1,5 litros. El C10 EV de autonomía extendida ofrece carga rápida de CC de 65 kW, lo que permite recargas rápidas para viajar sin problemas.



Los conductores pueden seleccionar su "Modo de energía" preferido a través de los comandos rápidos de la pantalla principal, optimizando el rendimiento del vehículo en función de sus necesidades. Los modos disponibles incluyen opciones para priorizar la conducción eléctrica o mejorar la potencia de salida según sea necesario.

El C10 EV de autonomía extendida admite carga rápida de CA y CC, lo que le permite agregar una autonomia significativa en un corto período de tiempo, lo que lo hace conveniente para viajes largos. Con carga rápida de CC, el C10 EV de autonomía extendida puede recuperar la mitad de su autonomía eléctrica en tan solo 18 minutos. El motor eléctrico entrega 215 CV.

Este modelo es un componente clave de la estrategia de Leapmotor para expandir su presencia en el mercado europeo. La tecnología innovadora y el precio competitivo del vehículo lo convierten en una opción atractiva para los consumidores que buscan una solución híbrida flexible y eficiente. Este modelo es especialmente adecuado para los clientes que buscan las ventajas de la conducción eléctrica pero que también requieren más flexibilidad en términos de autonomía de conducción, una comodidad que proporciona la tecnología de extensor de autonomía. Además, el C10 REEV ofrece una conducción silenciosa y cómoda, lo que lo hace ideal tanto para la conducción urbana como para los viajes de larga distancia.

Leapmotor se dedica a la innovación y la sostenibilidad, proporcionando soluciones de movilidad avanzadas que satisfacen las diversas necesidades de los consumidores modernos. Con una gama de vehículos eléctricos e híbridos, Leapmotor se compromete a reducir las emisiones y promover una conducción más limpia y eficiente.



La marca se encuentra en una ambiciosa senda de crecimiento y tiene como objetivo entregar más de 500.000 vehículos en 2025, después de vender alrededor de 300.000 coches en 2024. Con este resultado, Leapmotor ha consolidado su posición entre las tres principales marcas emergentes de NEV (New Energy Vehicle) en el altamente competitivo mercado automotriz chino, y ha sido uno de los fabricantes de automóviles de crecimiento más dinámico.

En Europa, la joint venture Leapmotor International (51% Stellantis / 49% Leapmotor) comenzó a operar en otoño de 2024. Desde entonces, Leapmotor International ha estado en el camino correcto y ya ha logrado muchos hitos importantes.

