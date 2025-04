Prepárate para el sol con estos nuevos protectores solares

A estas alturas creo que todos somos conscientes de la importancia de protegerse del sol durante todo el año. La protección solar ya no sólo es un “must” del verano, sabemos durante todo el año se produce un 80% de la exposición a la radiación solar. Además, hay que tener en cuenta que el peligro ya no sólo viene de los rayos UV, también la luz azul es la responsable de acelerar el envejecimiento de nuestra piel día a día.

Os traemos todas las novedades en protección solar, para toda la familia, fórmulas que retrasan el fotoenvejecimiento, con acabado glow, antioxidantes, para todo tipo de pieles y/o necesidades específicas y con todo tipo de texturas:

SISLEY

En 1990 cuando todos nos bronceábamos sin preocuparnos de los efectos nocivos del sol el enfoque de Sisley ya rompía con todo, su leitmotiv era permitir difrutar de los beneficios del sol pero preservando la juventud de nuestra piel. A este éxito le siguió en 2006 Sunleÿa todo un hito y cuya fórmula emblemático solar actuaba sobre el estrés oxidativo, elastosis solar y la Glicación.

Hasta ahora la glicación solo podía tratarse, pero no prevenirse. Este año la gama Sunleÿa de nueva generación ofrece una acción fotoprotectora aún más avanzada, un producto solar que no sólo combate y previene la glicación y la elastosis solar sino que, por primera vez "deglica" es decir, elimina la glicación. El nuevo complejo G+ contiene un extracto de alga roja que pone en marcha el proceso de deglicación para retardar el fotoenvejecimiento, una acción inédita para combatir el foto envejecimento. Se ha descubierto que la glicación es un proceso que evoluciona en diferentes etapas (en total 3) y la nueva Sunleÿa deglica de la etapa 2 a la 1 y de la 1 a la 0.



La fórmula se refuerza con Hidroxitirosol de origen vegetal, el extracto de Edelweiss, el estracto de lirio y la vitamina B3. Sunleÿa está disponible en G.E 50+ y 30.

Pvp 252€

Fecha lanzamiento: Marzo

SVR

Los laboratorios franceses SVR amplían su gama de protección solar facial con un producto imprescindible en tu rutina diaria antiedad: el nuevo Sun Secure Fluide Photo-Age SPF50+ , un innovador fluido solar que combina protección dermatológica de amplio espectro y UVA con ingredientes de demostrada eficacia antiedad.

Sun Secure Fluide Photo-Age SPF50+ destaca por su altísima protección UVA (PA++++) y UVB. Sus ingredientes clave potencian sus beneficios antiaging y antimanchas:

-Combinación patentada de cuatro filtros solares orgánicos y fotoestables para una protección dermatológica de alto rendimiento.

-Ácido hialurónico de bajo peso molecular, que suaviza las líneas finas y las arrugas, además de hidratar y rellenar la piel.

-Extracto de melón, enriquecido con una enzima que potencia la capacidad antioxidante natural de la piel, ayudando a combatir los daños causados por la contaminación y los rayos UV. Además, su efecto contra la hiperpigmentación actúa sobre la melanogénesis reduciendo la producción de melanina y la actividad de la tirosinasa, lo que se traduce en un efecto “antimanchas”.

PVPR: 28,90€ (40ml) Otra de las novedades SVR de 2025 es SUN SECURE EASY STICK SPF50+, un stick sin perfume apto para zonas sensibles como el contorno de los ojos o tatuajes, que ahora llega con eco-recarga. Es el primer protector solar en formato stick con una presentación eco-responsable totalmente reciclable y recargable, ideal para la protección de la piel de toda la familia, incluso la de los más pequeños!

PVPR: 15,90€ (10g) / 13,90€ (eco-recarga). La gama SUN SECURE ofrece una protección solar muy alta (SPF50+) frente a todos los tipos de rayos (UVB, UVA, luz visible e infrarrojos), y lo hace con fórmulas de alta tolerancia, no comedogénicas, resistentes al agua, al sudor y a la fricción. Especialmente diseñadas para toda la familia velando por el medio marino.

REVIDERM

La firma de dermocosmética REVIDERM también nos ha sorprendido en estos dñuas con su nueva línea de protección solar con antioxidantes de liberación prolongada, que no solo actúa como escudo frente a los efectos del sol y de la contaminación, sino que también mitiga las alergias solares, protege el colágeno y el ADN, así como ofrece fórmulas ultraligeras para una defensa completa y adaptable a cada piel.

Desde REVIDERM indican que “es fundamental que los productos cuenten con activos de indicación y antioxidantes estables de liberación prolongada, capaces de neutralizar los radicales libres generados por la radiación infrarroja (IRA). Una protección solar inteligente no solo previene el daño celular y del ADN, sino que también actúa contra los rayos UVB, UVA, la luz visible e IRA. Además, los productos solares con ingredientes activos regeneradores aportan un beneficio adicional al reducir la degradación de las fibras de colágeno, preservando así la elasticidad y juventud de la piel”.

A diferencia de la mayoría de los laboratorios, que utilizan únicamente vitamina E para filtrar la radiación infrarroja, REVIDERM apuesta por una tecnología más avanzada, incorporando antioxidantes fotoestables de liberación prolongada y activos biotecnológicos avanzados. Estos ingredientes no solo neutralizan los radicales libres en el momento de la aplicación, sino que continúan protegiendo las células y las fibras de colágeno incluso horas después de la exposición al sol.

Sus texturas son ligeras y además están formulados sin fragancias, emulsiones, ni colorantes para así prevenir alergias e irritaciones, lo mejor es que ya que no sólo protegen, también previenen y mitigan las alergias solares.

Reviderm además incluye en sus fórmulas activos ultra hidratantes como el complejo triple hidratante con ácido hialurónico y NMF (factores de hidratación natural), además de aminoácidos, urea, ácido láctico y otras sustancias que ayudan a atraer y retener el agua en la epidermis, evitando la sequedad y descamación. Ah!, sin olvidar el extracto de espino amarillo, que gracias a su alto contenido en antioxidantes como vitaminas C, B, E, licopeno y fitoesteroles, protege contra los radicales libres, calma y suaviza la piel.

En su línea de productos nos encontramos con:

Sun Protect + SPF50. PVP (50ml): 60€.

Sun Fluid body SPF30. PVP (250ml): 60€.

Beach Serum: avanzada fórmula hidratante diseñada para proteger y revitalizar la piel antes, durante y después de la exposición solar. PVP (30ml): 84€.

Sun& care stick SPF30. PVP (10g): 36€.

After solar repair: calma, suaviza, hidrata la piel además de hidratarla.PVP (120ml): 66€.

MARY KAY

Mary Kay también nos ha presentado en estos días sus tres últimas novedades:

Un nuevo protector solar de alto espectro para cuerpo y rostro: el nuevo Protector Solar Mary Kay FPS50, diseñado para proteger tu piel contra los rayos UVA y UVB.

¿Lo mejor? Es resistente al agua y al sudor (hasta 80 minutos) y es de rápida absorción gracias a su textura ligera. No deja residuos blancos ni sensación pegajosa, lo puedes llevar incluso bajo el maquillaje. PVP: 32€.



Mary Kay ha renovado también su Gel Reparador para después del sol. Su textura tipo gel aportará una sensación refrescante, y lo mejor, está enriquecido con extractos de té verde y vainilla, para calmar e hidratar la piel. PVP: 24€.

Pero además de estas novedades, tenemos el Protector Solar Facial Mineral FPS30, perfecto para aplicar todos los días, tiene una fórmula ligera y es 100% mineral. Además de protegernos frente a los rayos de UVA y UVB es perfecta para combatir los daños de la luz azul.

PVP: 28€

ISDIN

ISDIN, laboratorio pionero y uno de los líderes en la fotoprotección, celebra 50 años de compromiso con el cuidado de nuestra piel.

A lo largo de todos estos años ha demostrado su papel clave en la concienciación para protegerse del sol a diario y su capacidad de innovación con su portfolio de productos.

Este año sus novedades son:

ISDIN Fotoprotector Fusion Water Magic Glow: ha sido reformulado para ofrecer una mayor protección, pasando de SPF 30 a SPF 50. Su textura sigue siendo ultraligera y su acabado Glow inmediato impresionante, luminosidad y efecto ‘buena cara’. Además está enriquecido con:

● Golden Glow Active: las micas de su fórmula reflejan la luz solar haciendo un efecto sutil de luminosidad natural en la piel.

● Vitamina E: proporciona una acción antioxidante

● Panthenol: ayuda a aumentar la hidratación de la piel, dejándola más suave y elástica.

PVPR: 26,95€ (50 ml). Otra de sus primicias nos llega en la Fotoprotección Corporal con ISDIN Fotoprotector Body Glow. Si ya conocíamos su efecto glow en facial, este año quieren sorprendernos con una protección solar para el cuerpo con ese efecto acabado sedoso y luminoso en la piel, además de incorporar en su fórmula Firming Booster. Apta para todo tipo de pieles, incluidas las sensibles y atópicas.

PVPR: 29,55€ (200ml) Ah!, y por si no lo sabéis, ISDIN cuenta con Fusion Water MAGIC by Alcaraz, un fotoprotector facial SPF50 diseñado para proteger la piel durante la práctica de deporte al aire libre, resistente al sudor y sin irritar los ojos. PVPR: 27,95€ (50ml).

CLARINS

Desde 1978 la firma CLARINS no ha parado de sorprendernos con sus innovaciones, incorporando los mejores filtros UVA y UVVB y siempre pensando no solo en protegernos del sol, sino buscando fórmulas que además combaten los signos de la edad, nos previenen del envejecimiento, de las arrugas y de las manchas.

Con su complejo SOLAR PROTECT COMPLEX nos garantiza una protección de amplio espectro. Me gusta que en sus fórmulas incorporen extracto de aloe vera y aceite de argán, protección y nutrición al mismo tiempo.

Entre sus productos me quedo con:

Stick solar invisible SPF 50: protege las zonas sensibles, ideal para llevar a cualquier lado. PVPR: 35,50€.

Crème Solaire Jeunesse Haute Protection Corps SPF 30 & Très Haute Protection Corps SPF50+: cremas solares para el cuerpo en SPF30 y SPF50. PVPR: 35,50€.

Baume Solaire Embellissante Très Haute Protection Corps SPF 50+: Una bruma con acabado satinado que deja una sensación fresca al instante. PVPR: 35,50€.



BIODERMA

La nueva generación de protección solar ecobiológica, BIODERMA, presenta el primer protector solar detox diario para rostro que ayuda a la piel a defenderse de los agresores ambientales, el sol y la contaminación.

Respaldado por la ciencia con un mecanismo ecobiológico que protege y desintoxica la piel de la contaminación y del estrés oxidativo, ha sido meticulosamente desarrollado con una fórmula que combina los filtros solares y la ausencia de ingredientes innecesarios.

Por un lado, se trata de una Protección física, ya quecombinafiltros (anti UVB y UVA/UVA largo) junto con Glicofilm Anticontaminación, para evitar la adhesión de partículas contaminantes, y por otro lado, una protección biológica: la ectoína y el manitol preservan las autodefensas naturales de la piel frente a las radiaciones UV.



Se presenta en 4 tonos: uno invisible y tres tonos más que se adaptan a los diferentes fototipos de la piel.

PVP 21,95€ (40ml)

CANTABRIA LABS

Esta misma mañana los laboratorios Cantabria Labs nos han anunciado el lanzamiento de de una revolucionaria tecnología patentada de origen natural, ASPA-FERNBLOCK®.

La nueva tecnología combina dos extractos de Aspalathus Linearis y uno de Polypodium Leucotomos, ya que han descubierto que la unión de ambos potencian el factor de protección, el tiempo de protección y ayuda a mejorar la funcionalidad de la Vitamina D.

Bajo el lema de ‘Todo Nuevo Bajo el Sol’, se han presentado las novedades en solares para este año 2025:

Heliocare 360 Advanced Gel SPF 50 (250 ml): una alta protección solar corporal pensada para toda la familia, con textura gel, muy ligera y de rápida absorción.

Heliocare 360 Acnimat SPF 50+ (50ml): una muy alta protección solar facial dirigida a pieles grasas y/o con tendecnia acneica. Contiene Ácido Succínico, Niacidamina y Pixalia, y según sus estudios reducen la secreción de sebo en un 42% después de 28 días de uso. Heliocare 360 SportSun Oral Sticks (30 sobres): para reforzar la protección solar desde el interior y especialmente dirigido a deportistas. Combina vitaminas y minerales, como el magnesio, junto con la nueva tecnología ASPA-Fernblock®. En formato stick para tomar disolverse directamente en la boca o en agua.



SELVERT THERMAL

SELVERT THERMAL, la firma de cosmética profesional con más de 50 años de historia en la que en todas sus formulaciones utilizan agua termal, nos ha presentado su novedad dentro de la línea Sun Care, el nuevo Age Prevent Water Fluid with Hyaluronic Acid, un fluido solar innovador con ácido hialurónico y activos anti edad que protege y previene la piel de los daños solares en épocas de alta exposición solar.

La textura es de rápida absorción y se funde con la piel con un acabado mate.

Lo mejor: gracias a la innovadora tecnología Full Light Protection, al ácido hialurónico y activos anti-edad la piel mantiene una óptima hidratación, mejora su elasticidad y previene la aparición de arrugas y/o líneas de expresión mientras te expones al sol.



PVP 29,50€

LAZARTIQUE

La marca botánica y vegana creada en Francia por un peluquero visionario Jean-Fraçois Lazartigue también piensa en la protección solar para nuestras melenas y nos presenta:

Solar Protect SPF50+ , la primera protección SPF50+ específicamente formulada para el cuero cabelludo y los largos.

Se trata de un fórmula enriquecida con ingredientes botánicos que forma una barrera hidratante y nutritiva protegiendo la fibra capilar y el cuero cabelludo.

Formulado tanto para raíz como puntas, el nuevo Solar Protect SPF50+ de Lazartigue hidrata y forma una barrera protectora contra el sol, la arena, la sal y el viento para evitar daños en la queratina y el cuero cabelludo. Una fórmula elaborada con un 72% de ingredientes naturales, totalmente vegana, sin alcohol ni siliconas. PVP: 31,90€.